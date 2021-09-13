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Ev kadınının emekliliği

Eşim 1969 doğumlu. Ev hanımı olup, öncesinde herhangi bir şekilde SGK kapsamında çalışmamış. Kendisi sürekli olarak sosyal güvencesinin olmadığını söylüyor. En kestirme şekilde nasıl sigortalı yaptırabilirim ve ne zaman emekliliğe hak kazanır? Sizin bizim özelimizdeki bu durum hakkında yorumunuz nedir merak ediyorum. Erhan Akkoç

Eşinizi en kestirme şekilde isteğe bağlı sigortalı yaptırabilirsiniz. 5400 prim günü ve 62 yaş şartlarıyla 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekli olabilir. Eylül ayında başlayıp ara vermeden prim ödemeye devam ederse, 15 yıl sonra Eylül 2036'da 5400 prim gününü tamamlar. Bu tarihte 62 yaşını da doldurmuş olacağından (67 yaşında olur) emekli olmaya hak kazanır.

Aylık olarak minimum, asgari ücretin yüzde 32'si kadar prim öder. Emekli olduğunda da asgari ücretin yüzde 35'i kadar emekli aylığı alır. Bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu olursa, alacağı emekli aylığı asgari ücretin yüzde 40'ı kadar olur.

Ayrıca sizin sosyal güvenceniz varsa (emekli iseniz ya da emekli olmanız mümkün olacak ise), Allah gecinden versin vefatınız halinde, eşiniz tek hak sahibi olursa mevcut durumda emekli aylığınızın yüzde 75'i, kendisinin de emekli olması halinde ise yüzde 50'si bağlanır.

Eşinizin sigortasını başlatma konusunda öneride bulunamam. Ben durumu ortaya koydum. Siz, 15 yıl boyunca ödeyeceğiniz primler ile karşılığında bağlanacak emekli aylığını ve Allah gecinden versin vefatınız halinde bağlanacak ölüm (dul) aylığı oranlarını da göz önünde bulundurarak bir karar vermelisiniz.

Yedek subay ikramiyesinin mahiyeti

5 Eylül tarihli Sözcü Gazetesi'ndeki “Yedek subay ikramiyesi için nereye başvurmalıyım?” başlıklı yazınız ilgimi çekti. Ben de aynı durumdayım. Askerliğimi yedek subay olarak yaptım ve başkaca 4/c hizmetim yok. Bu konuda hiçbir bilgim yoktu, konudan sizin yazınız ile haberdar oldum. Emekli ikramiyesinin mahiyeti nedir? Emekli ikramiyesi için İstanbul'da SGK'nın neredeki hangi birimine, nasıl bir yazı ile başvurabilirim? A. Rüştü Eyüboğlu

Emekli ikramiyesi, en basit anlatımıyla, devlet memurlarına Emekli Sandığı (4/c) kapsamında geçen hizmet sürelerinin her tam yılı için ödenen, işçilerdeki kıdem tazminatına benzer bir ödeme. Emekli ikramiyeniz, yedek subaylığınızın sona erdiği tarihteki derece/kademe ve göstergeniz ile emekli aylığınızın bağlandığı/bağlanacağı tarihteki memur maaş katsayıları esas alınarak hesaplanır.

Emekli olduğunuzu belirterek, yedek subay olarak Emekli Sandığına tabi geçen hizmet sürenize ilişkin ikramiyenizin ödenmesini talep edeceğiniz yazılı başvurunuzu, SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na (ANKARA) yapmalısınız.

İhraç halinde ikramiye ve emekli aylığı

15 Mart 1959 doğumluyum. 1 Mart 1979 tarihinde devlet memuru olarak atamam yapıldı. 6 Eylül 2021 tarihine kadar aralıksız çalıştım. Memuriyet dışında SGK kaydım yok. 1984 yılında 4 ay kısa dönem askerlik yaptım. Akabinde görevime dönüş yaptım. 6 Eylül 2021 tarihinde devlet memurluğundan çıkarıldım. Emekli ikramiyemi ve emekli maaşımı alabilecek miyim? Ertün Boy

Memuriyetten çıkarılmış olmanız emekli aylığınızın bağlanmasına engel değil. Emekli aylığınızı her hâlükârda alırsınız.

Hizmet sürelerinizin tamamı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı SSGSS Kanunu'na göre 4/c kapsamında geçtiğinden, emekli ikramiyenizi de alırsınız.