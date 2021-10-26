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Geçmişe dönük Bağ-Kur tescili ve ihya yapılabilir mi?

10 Şubat 1974 doğumluyum. 1 Mayıs 1996 SSK girişim, 1181 prim günüm var. SSK girişinden sonra 18 ay askerlik yaptım. 2009'tan itibaren Fransa'da çalışıyor, ikamet ediyorum. Malum yurtdışı borçlanması yaptığımızda Bağ-Kur'lu oluyoruz. 2003 yılından 2009 yılına kadar Türkiye'de vergi mükellefiydim, ticaret odasına da kayıtlıydım, yalnız Bağ-Kur kaydı yaptırmamıştım. Şimdi geriye dönük kayıt yaptırabilir miyim? Yaptırdıktan sonra son çıkan ihya imkanından yararlanabilir miyim? En makul (gün) nasıl emekli olabilirim? Özgür Yalçın

4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık niteliği taşıdıkları halde, 1 Ekim 2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülükleri 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren başlıyor.

Bu bağlamda 4/b sigortalılığınız 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren başlar, kayıt ve tescili yapılmayan 2003 yılından başlatamazsınız. 1 Ekim 2008 ila 2009 yılında vergi mükellefiyetinizin bittiği tarih arasındaki süre için ihyadan yararlanmanız mümkün olabilir.

4/b statüsünden en az prim günüyle, 5400 prim günü ve 58 yaş şartlarını sağladığınızda emekli olabilirsiniz.

İşveren, işçinin istediği izin kullanma zamanıyla bağlı mıdır?

10 yıla yakın süredir özel sektörde çalışıyorum. Yakında askerî dikimevine gireceğim. Bu benim için iyi bir iş fırsatı. Çalışmış olduğum işyerinden çıkmak zorunda kalıyorum. Sigorta girişim 2006. İşten kendim çıkmak zorunda kaldığım için 10 yılık tazminatım işverene mi kalacak? Bana bir çıkar yol önerebilir misiniz? Geçen gün bir hafta izin istedim, içeride 20 gün iznim olmasına rağmen “işler yoğun” deyip veremediler. Bu, tazminatımı almam için gerekçe olabilir mi? Mehmet Demir

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin, 1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun 14. maddesinde sayılan sebeplerden birisiyle sona ermiş olması gerekiyor. Askeri dikimevinde işe başlamak için işten ayrıldığınızda kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.

İzin kurulu (işyerinde varsa) veya işveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değil. Yıllık izinlerin kullanılacağı zamanı belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olup, izin talebinizin işlerin yoğunluğu nedeniyle işverence karşılanmaması haklı fesih sebebi sayılmaz.

Emekliliğe esas hizmet süresi

1972 doğumluyum. MEB'de öğretmen olarak çalışmaktayım. 1995 Ekim ayında sigortalı olarak 3 ay çalışmam var. 2 yıl ara verdikten sonra 1997 Kasım ayında devlet memuru olarak çalışmaya başladım. Emekliliğe esas başlangıç tarihim 1995 yılından mı başlayacak yoksa sadece 3 ay geriye mi gidecektir? Bu konuda 7326 sayılı Kanun'daki ihya hükümlerinden yararlanabilir miyim? Görüşleriniz benim için çok değerlidir. Dilek Gedik

4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emeklilik şartlarının tespitinde ve sağlanmasında sigortalılık süresi değil, fiilen prim/kesenek ödenmiş süreler esas alınıyor. Bu bağlamda, emeklilik şartlarınızın tespitinde 3 aylık 4/a (SSK) kapsamındaki çalışmanız 1997 Kasım ayında başlayan 4/c kapsamındaki hizmet sürenize ilave edilir, sizin deyiminizle emekliliğe esas hizmet başlangıcınız 3 ay geriye gider.

7326 sayılı Kanun'da ki ihya hükümleri 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların primlerini ödeyemedikleri için durdurulan sigortalılık sürelerin canlandırılmasını öngören bir düzenleme olup, ihya hükümlerinden yararlanmazsınız.