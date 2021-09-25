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GSS prim borcunda sadece anapara ödeniyor

Oğlum 1.5 yıl işsizdi. GSS borcu birikti. Şimdi işe girdi borcu yapılandıracağız. İnternet üzerinden SGK'ya başvurduğumuzda, 2.307 TL ödenmesi gereken borç tutarı ve 7326 sayılı Kanun ile vazgeçilen 450 TL olarak bilgi vermektedir. Ödeme sırasında taksit seçenekleri yok. Ayrıca 23 Eylül 2021 tarihli yazınıza istinaden peşin ödeyeceğim, indirim farklı mı olacak? Fethi Öcek

7326 sayılı Kanun, prim borçlarına ilişkin ana parada indirim sağlamıyor. Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu dışındaki prim borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE artış oranında faiz hesaplanıyor. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan tutarın yüzde 90'ı, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise yüzde 50'si siliniyor.

GSS prim borçlarından ise sadece anaparayı ödeyerek kurtulmak mümkün. 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin GSS prim borç asıllarının 7326 sayılı Kanun kapsamında ödenmesi halinde, sizin durumunuzda olduğu gibi gecikme cezası ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçiliyor, yani siliniyor. Sadece ana para tutarı ödeniyor. Kanunda taksitle ödeme öngörülmemiş olmakla birlikte, 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi gerektiğinden, bu tarihe kadar defaten veya taksit taksit ödenebiliyor.

Yapılandırma toplu prim ödeme imkanı vermiyor

11 Aralık 1970 doğumluyum. İlk işe girişim 5 Temmuz 2005. Uzun vadeli prim gün sayısı 582. Bu şartlarda nasıl emekli olabilirim? Çalışmıyorum, ev hanımıyım. Dışarıdan primlerimi toplu ödersem ya da yapılandırmadan faydalansam emekli olur muyum? Derya Bulduk

Kanunda sayılan durumlar (kadınların doğum borçlanması, erkeklerin askerlik borçlanması gibi) dışında, toplu prim ödeme usulü maalesef yok.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun; 4/b (Bağ-Kur) kapsamında zorunlu sigortalı olanların, isteğe bağlı sigortalıların, 5510 sayılı Kanunun ek 5. (tarım sigortalıları) ve ek 6. maddeleri (taksi ve dolmuş şoförleri…) kapsamında sigortalı olanların, genel sağlık sigortalılarının prim borçlarının yapılandırılmasına ve Bağ-Kur tescili yapılmış olup da prim borcu nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlara, durdurulan sigortalılık sürelerini ihya etmelerine (yeniden canlandırma/kazanma) imkan sağlıyor. Borçlanma ya da geriye dönük toplu prim ödeyerek sigortalılık süresi kazanılmasına imkan sağlamıyor.

Ancak isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemeye başlayıp, 5400 prim günüyle 60 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz.

Malulen emekli olabilir miyim?

1960 doğumluyum. 1978 yılında 2 ay vekil öğretmenlik yaptım, ondan sonra hiç çalışmadım. İki doğum yaptım. Kalp ve astım hastasıyım malulen emekli olabilir miyim? Sema Tosun

Malulen emeklilik için 10 yıl sigortalılık süresi, 1800 prim günü ve malul sayılmak gerekiyor. 10 yıllık sigortalılık süresi şartını sağlıyorsunuz. Prim gününü tamamlamak için doğum borçlanması da yapabilirsiniz. Üçüncü ve belki de en önemli şart olarak SGK Sağlık Kurulu'nca malul sayılmanız gerekiyor. SGK tarafından sevk edilen hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenecek rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulu'nca çalışma gücündeki kayıp oranının en az yüzde 60 olduğu kabul edilenler malul sayılıyor.