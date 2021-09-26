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Hizmetleri birleştirilene hangi şartla ikramiye ödenir?

Doğum tarihim 13 Ekim 1970. İşe başlama 24 Haziran 1993, Emekli Sandığı (4/c). SGK hizmet dökümüne göre “54 yaşa tabidir, 20 Eylül 2023 emekli olabilir” (13.01.2024 olmamasının sebebi askerlikte verilen ek fiili hizmet süresi).

Halen uzman doktor olarak 4/c statüsünde çalışıyorum. İstifa ederek özel bir üniversiteye geçersem, SSK'ya (4/a) geçmiş oluyorum. Emeklilik tarihinde (20 Eylül 2023) Emekli Sandığı'ndan emekli olabilir miyim? Emekli ikramiyesi almama bir mani durum, dikkat etmem gereken bir husus var mı?

Emeklilik sırasında son 7 yıllık sigortada primim en çok Emekli Sandığı olduğu için emekli olup emekli maaşı alabiliyorum. Ancak emekli ikramiyesi alınmasıyla ilgili bazı soru işaretleri var. Son maaşı Emekli Sandığı'ndan almadığım için emekli ikramiyesi alamayabileceğim söylendi. Böyle bir durum olabilir mi? Onur Erer

İstifa sonrası, emekliliğe hak kazanacağınız tarihe kadar 4/a (SSK) kapsamında prim ödenecek süre 3.5 yıldan (1260 günden) az olacağından, 4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emekli olursunuz. 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun'un 12. maddesinde yar alan, birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olup, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli aylığı bağlananlara Emekli Sandığı'na tabi hizmet sürelerine ilişkin emekli ikramiyesi ödenebilmesi için “son defa TC. Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılmış olma” şartı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İptal üzerine, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesinde yapılan yeni düzenlemeye göre, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli aylığı bağlananlara “memuriyette geçen çalışmalarının 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması” şartıyla emekli ikramiyesi ödeniyor.

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine göre de sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olup, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü olanlar, emeklilik için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış oluyor ve kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyorlar.Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olup, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününüz olduğundan, kıdem tazminatına hak kazanma şartlarını sağlamış durumdasınız.

Görevden ayrılmanız durumunda, memuriyet süreniz için emekli ikramiyesine hak kazanırsınız. İkramiyeniz emekli aylığınız bağlandığında ödenir. İstifa dilekçenizde, 1475 sayılı Kanunu'nun 14. maddesine göre kıdem tazminatına hak kazanmak için aranan emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olduğunuzu belirtmenizde yarar var.

Hangisi doğru?

Doğum tarihim 4 Haziran 1969. Memuriyet başlangıcım 10 Ekim 1992. 20 yıl devlette, 8 yıl özelde çalıştım. Sağlık Bakanlığı sisteminden sorgulattığımda 4 Haziran 2023'de (54 yaşım dolduğunda) emekli olabileceğimi söylediler. Bu doğru mu? e-devlette ise “19 Şubat 2022 tarihinde emekli olabilir” ifadesi var. Yılmaz Akbaş

Devlet memurlarının 4/c statüsünden emeklilik yaşının tespitinde 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan fiili hizmet süreleri esas alınıyor.

Memuriyete başladığınız tarih ile 23 Mayıs 2002 tarihi arasında boşluğunuz yoksa emeklilik yaşınız 53, emekliliğe hak kazanacağınız tarih ise 4 Haziran 2022 olur. 2 aydan fazla boşluğunuz varsa emeklilik yaşınız 54 olur.