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Kamudan özele geçiş emekli aylığını düşürür mü?

15 Ekim 1970 doğumlu uzman doktorum. İlk göreve başlangıç tarihim 28 Ağustos 1995. Şu an emekliliği hak ettim ancak yaştan dolayı 2025 Ekim ayına kadar beklemem gerekiyor. Kendi isteğimle memuriyetten ayrılıp özelde çalışsam, yaşım dolduğunda bağlanacak olan emekli maaşımın düşmesine neden olur mu? Ya da maaşımın düşmemesi için ne kadar süre özelde çalışabilirim? İstifa ederek mi yoksa “emeklilik için yaşı beklemek istiyorum” diye dilekçe yazarak mı ayrılmalıyım? Emekli ikramiyesi 2025 yılındaki verilere göre mi hesaplanır? Özelde geçen çalışma süresini Emekli Sandığı hizmetime ekletebilir miyim? Rumuz: Tükenmişlik

Özel sektörde 1259 günden fazla 4/a (SSK) kapsamında çalıştığınızda 4/a statüsünden emekli olursunuz ve emekli aylığınız, 4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emekliliğiniz durumunda bağlanacak aylıktan daha düşük olur. 4/c statüsünden emekli olabilmeniz için 4/a kapsamındaki çalışmanız 1259 günü aşmamalı. Bu durumda 4/c statüsünden bağlanacak emekli aylığınız da olumsuz etkilenmez.

Emekli ikramiyesi açısından istifa dilekçenizde “1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarından, emeklilik için gereken yaş dışındaki şartları sağladığınızı” belirtmenizde yarar var. Emekli ikramiyesi, görevden ayrıldığınız tarihteki derece/kademe ve göstergeleriniz ile emekli aylığınızın bağlanacağı tarihteki (2025 yılındaki) memur maaş katsayılarına göre hesaplanır.

Özel sektörde geçen çalışma süreleriniz emekli olurken birleştirilir ve emekli aylığınızın hesabında (aylık bağlama oranının hesabında) dikkate alınır. Bu da aylık bağlama oranınızı artırır.

SSK girişi memurun emeklilik yaşını geri çeker mi?

17 Eylül 1977 doğumluyum. 1995 Temmuz ayında SSK girişim var, 2 ay prim ödenmiş. 25 Haziran 2001 tarihinde Emekli Sandığı'na tabi memur olarak çalışmaya başladım. 18 ay askerliğimi 2003 yılı başında borçlandım. Ne zaman emekli olurum? SSK girişim yaşımı geriye götürür mü?

Celal Akdağ

4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emeklilik şartlarının tespitinde, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan prim günü/hizmet süresi esas alınıyor. Bu bağlamda, emeklilik şartlarınızın tespitinde 4/a (SSK) kapsamında sigorta başlangıç tarihiniz değil, SSK kapsamındaki 2 aylık prim gün sayınız dikkate alınır. 2 aylık SSK ve 18 aylık askerlik borçlanması dahil, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla, hizmet süreniz 3 tam yıldan az olduğundan emeklilik yaşınızı geri götürmez, emeklilik için 25 yıl fiili hizmet süresi ve 60 yaş şartlarına tabi olursunuz. En az 25 tam yıl hizmet süresini tamamlamak koşuluyla 60 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olmaya hak kazanırsınız.