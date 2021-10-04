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Kıdem tazminatı için 7.000 gün yeterli

1 Temmuz 2000 yılında sigortalı oldum. 7.000 prim gününü tamamlamam (25 yıl sigorta süresi dolmasa bile) tazminat alma hakkı için yeterli midir? Kendi isteğimle tazminatımı alıp işten çıkabilir miyim? Bir de 2006-2007 yılarında 1 yıl asteğmen olarak askerlik yaptım. 3 ay eğitim ve 9 ay usta birliği. Bu 1 yılı 7.000 günü tamamlamak için prim günlerime ekleyebilir miyim? Eğer ekleyebiliyorsam 1 yıl (365 gün) olarak mı prim günlerime eklenir yoksa daha mı az sayılır?

Önder Polat

7.000 prim gününüzün olması (25 yıl sigortalılık süresi dolmasa bile) kıdem tazminatı alma hakkı için yeterli. Sizin gibi sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 (dahil) tarihleri arasında olan erkek sigortalıların, 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 7.000 prim günü ve 60 yaş veya 4.500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaş şartlarını sağlamaları gerekiyor. 7.000 prim gününü tamamladığınızda, emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olursunuz. SGK'dan alacağınız kıdem tazminatı yazısını işvereninize ibraz ederek işten ayrılmanız halinde tazminatına hak kazanırsınız.

Yedek subaylığınız döneminde 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında geçen 9 aylık fiili hizmet süreniz ile karşılığında hak kazandığınız 68 günlük fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) süresi 7.000 prim gününün hesabında dikkate alınır. 3 aylık eğitim sürenizin de prim gün sayınıza eklenebilmesi için bu süreyi borçlanmanız gerekir. SGK prim günü ve hizmet süresi uygulamalarında ay 30 gün, yıl 360 gün kabul ediliyor.

İsteğe bağlı ödenen primler 4/b kapsamında sayılıyor

Engelli çocuğu olan anneler isteğe bağlı sigorta ödemek istediklerinde Bağ-Kur'lu olarak işlem yapılması zorunlu mudur? Tarih olarak hatırlamıyorum, fakat bu durumda olan annelerin SSK statüsünde isteğe bağlı olarak prim ödemesi yapabildiğini okumuştum. Kanunlarda engelli annelerine SSK'lı olarak isteğe bağlı prim ödeme imkanı sağlanmış mıdır? Ali Sevinç

Farklı sosyal güvenlik kanunlarının tek bir sosyal güvenlik kanunu haline getirildiği 5510 sayılı SSGSS Kanunu ile sigortalılık statüsü, kadın-erkek, engelli, engelli annesi ayrımı olmaksızın 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen süreler, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeye başlandı.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan annelere sağlanan 1 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin prim günlerine eklenmesi ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaşından indirilmesi avantajı dışında 4/a (SSK) kapsamında isteğe bağlı sigorta primi ödemelerine imkan sağlayan bir düzenleme kanunda yer almıyor.