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Kimler EYT’li sayılıyor?

Şu an SSK'lı olarak çalışan bayanım. İşe ilk girişim Emekli Sandığı'na tabi olarak Ekim 1999. Mart 2002'de istifa ettim. Sonra SSK'lı olarak çalışmaya başladım. EYT yasası çıkarsa yararlanma durumum olur mu? İlk işe girişimin Emekli Sandığı olması yaş ve süre açısından bir avantaj sağlar mı? Çiğdem Erman

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanı sıra bir de yaş şartı getirildi. EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

Emekli Sandığı'na tabi olarak adınıza ilk defa emekli keseneği ödenmeye başlandığı tarih sigorta başlangıç tarihiniz sayılır ve emeklilik şartlarınız da bu tarih esas alınarak belirlenir. Ancak Emekli Sandığı'na tabi hizmet başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden sonra olduğundan EYT kapsamında değilsiniz. EYT yasası çıkarsa yararlanmanız söz konusu olmaz. Ekim 1999 sigorta (Emekli Sandığı) başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 7000 prim günü ve 58 yaş ya da 4500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş şartlarını sağlamalısınız.

Sadece sağlık sigortasından yararlanabilir miyim?

24 Eylül 1969 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 20 Şubat 1999. 7299 gün prim ödemem var. Prim ödememi bıraksam, sadece sağlık sigortasından yararlanabilir miyim, ileride emekli olur muyum? Çok prim yatırmak bana ileride bir avantaj sağlar mı? Ercan Dülger

Prim ödemesini bıraktığınızda (10+90)= 100 gün sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Sonrasında, evliyseniz ve eşiniz genel sağlık sigortalısı ise eşiniz üzerinden sağlık hizmeti alabilirsiniz. Aksi halde genel sağlık sigortalısı olmanız gerekir. Gelir testi yaptırmazsanız aylık asgari ücretin yüzde 3'ü kadar (bugün için 107 lira) GSS primi ödeyerek sağlık hizmeti alabilirsiniz. Gelir testi yaptırır ve hane içindeki kişi başına düşen aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa primleriniz devlet tarafından ödenerek sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Prim ödemesini bırakıp, emeklilik yaşınızın dolmasını bekleyebilirsiniz. Yaşınız dolduğunda da başvurunuz üzerine emekli aylığınız bağlanır. Prim günlerinin artması aylık bağlama oranlarını artırır. Ancak primleriniz aylık 5 bin liranın altında kazanç üzerinden ödeniyorsa, prim ödemeye devam etmek emekli aylığınızı artırmaz. Asgari ücret üzerinden ödeniyorsa, Ekim 2008 sonrası prim gün sayısının toplam prim gün sayısı içindeki payı arttıkça emekli aylığı az da olsa azalır.