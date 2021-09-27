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Son 7 yılın hesabında borçlanılan sürelerin durumu

İnternette “Emeklilik statüsünün belirlenmesinde son 7 yılın önemi? ve “Emeklilikte son yedi yıl hesabı nasıl yapılır? başlıklı yazılarınızı okudum. Anlayamadığım bazı noktalar oldu, müsaadenizle sormak isterim.

İlk sigortaya girişim 1993. 5.600 gün şartına tabiyim, 1.127 gün eksiğim var. 1.997'de 3 ay çalışma (4/a), 1998-2000 isteğe bağlı sigorta (4/a), 2000-2002 (4/b), 2006'da 7 gün çalışma (4/a), 2007-2012 Almanya çalışma, 2014-2017 arası Almanya ev hanımlığı (2018'de yurtdışı borçlanması 4/a), en son 2017 yılında Türkiye'de 6 ay çalışma (4/a).

Yazınızdan anladığıma göre son 7 yılda nereye daha çok prim ödendiğine bakılarak emeklilik statüsü belirleniyor. SÖZCÜ Gazetesi'ndeki yazınızda “fiilen prim ödenmiş hizmet süresinin son 7 yılı (2.520 gün) dikkate alınıyor” yazmışsınız.

1- “Fiilen prim ödenmiş hizmet süresi” sadece fiili çalışma yoluyla biriken 4/a anlamına mı geliyor?

2- “Borçlanmalar son 3.5 yılın hesabında dikkate alınmaz” deniyor. Son 7 yıl içinde 4/a kapsamında borçlanılmış olan yurtdışında geçen ev hanımlığı sürem var. Yurtdışı borçlanması da fiili hizmet süresi olarak kabul ediliyor mu?

3- Eksik günümü isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlarsam 4/a statüsünden emekli olabilir miyim? Nilay Bilginer

Sorularınızın yanıtları sırasıyla şöyle;

1. “Fiilen prim ödenmiş hizmet süresi” sadece fiili çalışma yoluyla biriken (kazanılan) 4/a kapsamındaki sigortalılık süresi anlamına gelmiyor. Borçlanılan ya da isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen süreler de fiilen prim ödenmiş hizmet süresi olarak değerlendiriliyor. Bu bağlamda, 2007-2012 Almanya çalışma ve 2014-2017 arası Almanya ev hanımlığı sürelerine ilişkin borçlanmanız 2007-2017 döneminin ilgili ayarına ait fiilen ödenmiş prim günü kabul edilir.

2. Birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olanların emeklilik statülerinin belirlenmesinde esas alınan son 7 yıl hesabında, sondan geriye doğru 7 yıllık (2.520 günlük) prim günleri dikkate alınıyor. Borçlanılan süreler son 7 yıllık (2.520 günlük) prim ödemesi içinde yer almıyorsa dikkate alınmaz. Örneğin; Almanya'daki çalışmanız ve ev kadınlığınız, 2000'den ya da 1997'den önce olsaydı, ilgili yılların prim günleri olacağından, son 7 yıl içinde yer almayabileceklerdi. Yurtdışında geçen ev hanımlığı süreniz de dahi olmak üzere 4/a kapsamında borçlandığınız yurtdışı borçlanma süreniz, emeklilik statünüzün belirlenmesinde son 7 yıllık prim ödemesi içinde yer alan fiili hizmet süresi olarak kabul edilir.

3. Borçlandığınız 2007 yılından sonraki yurtdışı çalışma ve ev kadınlığı süreleriniz son 7 yıl içinde yer alan 4/a kapsamında fiili prim günü sayılacağından, son 2.520 günlük prim ödemeniz içinde isteğe bağlı sigortalı olarak 4/b kapsamında ödenecek prim gün sayısı 1259 günü aşmadığı sürece 4/a statüsünden emekli olursunuz.

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