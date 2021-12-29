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Ucuz borçlanma için son üç gün!

Borçlanma, sigortalının kendi isteği dışında sigortalılık süresinin kesilmesi halinde, kesilen sürelerin primlerinin ödenerek sigortalılık süresinden saydırılmasını ifade ediyor. Diğer bir deyişle hizmet borçlanması, kanunda belirtilen haller nedeniyle prim ödenmeyen (çalışılamayan) sürelerin primleri sigortalı veya hak sahipleri tarafından ödenmek suretiyle bu sürelerin prim günü/hizmet süresi olarak kazanılmasıdır.

Borçlanma süreleri, sigortalının prim gün sayısını artırırken, bazı hallerde sigorta başlangıcını geri çekerek daha erken emekli olma imkanı sağlıyor.

Örneğin, kadın sigortalının doğum nedeniyle kullandığı ücretsiz izin süresince adına prim ödenmez. Ancak bu sürenin tamamı ya da bir kısmı borçlanıldığında, borçlanılan süre kadar prim günü kazanılır. Erkek sigortalı, askelik nedeniyle prim ödenmemiş sürelerini borçlanarak eksik prim gününü tamamlayabilir, askerliğini ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce yapmış ise sigorta başlangıcı borçlandığı süre kadar geri gelir.

Borçlanma primleri, prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, sigortalı veya hak sahibi tarafından belirlenen kazanç üzerinden hesaplanıyor.

Sigorta primine esas kazanç sınırlarının tespitinde asgari ücret esas alınıyor. Alt sınır, asgari ücret; üst sınır ise asgari ücretin 7.5 katı.

Borçlanma primine de esas alınacak brüt asgari ücret, bilidiği üzere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yüzde 39.88 oranında artışla günlük 166.80 TL, aylık 5.004 TL olarak belirlendi.

Asgari ücretteki artışa bağlı olarak, başta doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması olmak üzere borçlanma primleri yılbaşından itibaren yüzde 39.88 oranında artacak.

ÇOCUK BAŞINA 11 BİN LİRA ARTIŞ

Doğum borçlanmasına ilişkin primler, sigortalı tarafından belirlenen prime esas kazanç üzerinden yüzde 32 oranında hesaplanıyor. Yeni yılda borçlanılacak her bir gün için ödenecek en az prim tutarı yüzde 39.88 oranında artışla, 38.16 TL'den 53.38 TL'ye çıkıyor. Buna göre, bir çocuk için yapılacak iki yıllık (720 günlük) borçlanma karşılığı ödenecek tutar, 10.956 TL artışla, 27.475 TL'den 38.431 TL'ye yükselecek.

Tablodan da görüleceği üzere, yeni yılda doğum borçlanması yapacak anneler, bir çocuk için 10.956 TL, iki çocuk için 21.911 TL, üç çocuk için 32.867 TL daha fazla para ödeyecek.

Yurtdışı borçlanması

Yurtdışında geçen çalışma ve ev kadınlığı sürelerinin borçlanılmasında da prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere sigortalı veya hak sahibi tarafından belirlenen kazanç tutarı esas alınıyor. Seçilen kazanç tutarı üzerinden, yüzde 45 oranında prim ödeniyor.

Asgari ücretteki artışa bağlı olarak, yurtdışı borçlanma primleri de 1 Ocak 2022'den itibaren yüzde 39.88 oranında artacak. Tablodan da görüleceği üzere, yıl sonuna kadar 19.319 TL olan bir yıllık borçlama bedeli, yeni yılda 27.022 TL'ye yükselecek.

Son üç gün

Mevcut asgari ücret üzerinden daha ucuza borçlanmak için son üç gün!

31 Aralık 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar alt sınır üzerinden yapılacak başvurularda borçlanma primleri 3.577,50 TL olan mevcut asgari ücret üzerinden hesaplanacak.

Tablodan da görüleceği üzere, doğum borçlanması için yıl sonuna kadar başvuran anneler, bir çocuk için 10.956 TL, iki çocuk için 21.911 TL, üç çocuk için 32.867 TL daha az para ödeyecek. Benzer avantaj, yıl sonuna kadar yapılacak askerlik ve yurtdışı borçlanma başvurularında da söz konusu olacak. Hesaplanan borcun, yurtdışı borçlanması dışındaki borçlanmalarda tebliğ tarihinden itibaren bir ay, yurtdışı borçlanmasında ise üç ay içerisinde ödenmesi gerekiyor.