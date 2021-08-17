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Yedek subaylık FHSZ’si emeklilik yaşından indirilir mi?

4 Mart 1968 doğumlu diş hekimiyim. İş hayatına 1992 Ocak ayında SSK'lı olarak başladım. 130 gün SSK'lı olarak çalıştıktan sonra 31 Mart 1993 yılında iki ay acemi eğitimimi alıp, asteğmen olarak askerlik görevime başladım, 31 Ağustos 1994'te teğmen olarak 17 aylık askerlik görevimi tamamladım. Serbest diş hekimi olarak 1 Ocak 1996'dan beri, yani 25 yıldır 4/b (Bağ-Kur'lu) olarak çalışmaktayım.

Eylül 2020'de emeklilik işlemlerimi başlatmak için dilekçe verdiğimde, SGK personeli 4 Mart 2021'de 53 yaşında emekliliğe hak kazanacağımı söyledi. Bu tarihte gittiğimde ise aynı personel bu kez de 4 Mart 2023'te 55 yaşıma girdiğimde emekli olabileceğimi belirtti. Daha sonra vermiş olduğum dilekçeye 7 ay sonra gelen yanıtta 4 Mart 2022'de 54 yaşında emekli olabileceğim yazıyordu.

Birbiriyle çelişen bu 3 farklı yanıt nedeniyle çok şaşırdım. Dilekçemde, 3 farklı kurumdaki hizmetlerimin birleştirilip, 17 aylık askerlik süremden doğan fiili hizmet süresi zammımın da (FHSZ) göz önünde bulundurularak emekliliğe hak kazandığım tarihin bildirilmesini istedim. Ancak gelen yanıttan FHSZ'den yararlandırılmadığımı anladım. Eğer yararlandırılmış olsaydım doğum tarihimden 5 ay önce emekli olabileceğimi söylemeleri gerekirdi. Çünkü aynı durumda olan hekim arkadaşlarım doğum tarihlerinden en az 4 ay önce emekli oldular. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim. C. Cem İpşiroğlu

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanların 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emeklilik şartları, 1 Haziran 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan prim günü/hizmet süresi esas alınarak, 1 Haziran 2002 tarihi itibarıyla kadınlar için 20 tam yıl, erkekler için 25 tam yıl prim ödeme sürelerinin dolmasına kalan süreye göre belirleniyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce hak kazanılmış fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) varsa, bu süre de hesaplamada dikkate alınıyor.

Paylaştığınız bilgilerden, değişik emeklilik tarihleri verilme nedeninin 3 ayrı sigortalılık kapsamında hizmetiniz ve FHSZ'niz olması nedeniyle, emeklilik şartlarınızın tespitine ilişkin mevcut ve kalan prim gün sayılarınızın hatalı hesaplanması olduğu anlaşılıyor.

1 Haziran 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) prim gün sayınız ile yedek subaylık döneminize ilişkin 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmet süreniz ve karşılığında hak kazandığınız FHSZ (15 ay yedek subaylık yaptığınız varsayımıyla 3 ay 23 gün FHSZ'niz olur) toplamı 8 yıl 4 ay 3 gün olur. Buna göre de 1 Haziran 2002 tarihi itibarıyla 25 tam yıl prim ödeme sürenizin dolmasına kalan süre 15,5 tam yıldan fazla, 17 tam yıldan az olur. Bunun karşılığı olarak emeklilik için 54 yaş şartına tabi olursunuz.

Şimdi gelelim takıldığınız asıl konuya. 8 Eylül 1999 tarihinden önce yapılan yedek subaylık döneminde hak kazanılan FHSZ, hangi sigortalılık statüsünden olursa olsun emeklilik şartlarının tespitinde ve emeklilik şartlarının sağlanmasında prim günü/hizmet süresi olarak dikkate alınıyor. Ancak hak kazanılan FHSZ süresinin emeklilik yaşından indirilmesi, emekli olunacak sigortalılık statüsüne göre farklılık gösteriyor.

Hak kazanılan FHSZ, sadece 4/c statüsünden emekli olunması halinde emeklilik yaşından indiriliyor. 4/a ve 4/b statüsünden emekli olunması durumunda ise, FHSZ süresi prim gün sayısına/hizmet süresine ilave ediliyor, ancak emeklilik yaşından indirilmiyor.

4/b statüsünden emekli olacağınızdan, yaş indirimden yararlanamıyorsunuz. Bu nedenle de emeklilik tarihiniz FHSZ süreniz kadar geri gelmiyor ve 54 yaşınızı dolduracağınız 4 Mart 2022 tarihinde emekli olmaya hak kazanıyorsunuz. Doğum tarihlerinden hak kazandıkları FHSZ süresi kadar erken emekli olan arkadaşlarınız, 4/c statüsünden emekli olmuş olmalılar.

Bu arada bir ilave bilgi vereyim. Sizin gibi, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli aylığı bağlananlara, 4/c kapsamındaki hizmet süresinin sadece yedek subaylık hizmeti olması halinde, 1 tam yıllık süre için emekli ikramiyesi ödeniyor. 4/c kapsamındaki hizmet süreniz sadece yedek subaylık döneminize ilişkin olduğundan, emekli olduktan sonra başvurunuz üzerine bir yıllık hizmet süreniz için emekli ikramiyesi alırsınız.