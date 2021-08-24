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Yurtdışı çalışması emeklilik şartlarını değiştirir mi?

1 Temmuz 1970 doğumluyum. 1995 yılında Almanya'da ilk defa sigortalı olarak 3 yıl kadar çalıştım. Daha sonra 2000 yılında Türkiye'de öğretmenliğe başladım. Bir yıl çalıştıktan sonra ara verdim, 2007 yılında tekrar başladım. Öğretmenlikte 16. yılımı çalışıyorum. Almanya'daki sigortalı günlerimin, emeklilik şartlarıma faydası olabilir mi? 58 yaşımdan önce emekli olabilir miyim? Pervin Uyku

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih Türkiye'de ilk işe giriş tarihi olarak kabul ediliyor.

Türkiye'deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki yurtdışı çalışma sürelerinin borçlanılması halinde bu süreler, Türkiye'deki sigortalılık başlangıç tarihinden, Türkiye'de sigortalılık yok ise borçlanma tutarının tamamen ödendiği tarihten geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal ediliyor.

Almanya'daki çalışma sürelerinizi borçlanmanız halinde, Türkiye ile Almanya arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesi gereği, Almanya'da çalışmaya başladığınız tarih Türkiye'de sigorta başlangıcınız sayılır. Borçlanacağınız süreler, Türkiye'de 2000 yılında öğretmen olarak çalışmaya başladığınız tarihten geriye götürülen sürelere ait aylara mal edilir. Emeklilik yaşınız da borçlandığınız süreler dahil 23 Mayıs 2002 tarihi öncesindeki prim gün sayınıza göre tespit edilir.

Sigorta başlangıcınızın Almanya'da çalışmaya başladığınız 1995 yılı kabul edilmesiyle emeklilik için 25 değil, 20 yıl fiili hizmet süresine tabi olursunuz. 2000 yılındaki öğretmenlik süreniz ile borçlanacağınız sürenin toplamı 3 tam yıl ve üzerinde olursa emeklilik yaşınız 55, 4 tam yıl ve üzerinde olursa 54 olur.

Diğer bir seçenek olarak, yurtdışı borçlanması yapmaksızın, Almanya ve Türkiye'deki sigortalılık sürenizi birleştirerek de emekli olabilirsiniz. Bu durumda yine emeklilik için hizmet süreniz 20 yıl olur. 2000 yılındaki öğretmenlik süreniz ile birleştirilen yurtdışı çalışma sürenizin toplamı 3 tam yıl ve üzerinde olursa emeklilik yaşınız 55, 4 tam yıl ve üzerinde olursa 54 olur. Ancak emekli aylığınız, birleştirilen yurtdışı çalışma süreniz de dahil toplam prim gününüz üzerinden hesaplanacak emekli aylığının Türkiye'de ki prim gün sayınıza tekabül eden kısmı kadar olur.

Ücretsiz izin emekliliği öteler mi?

657 sayılı Kanun'a tabi memur olarak kamu kurumunda çalışıyorum. 01.10.2021 girişliyim ancak 3 çocuğum için kullandığım ücretsiz izinlerden dolayı 7 yıl 1 aylık aktif hizmetim bulunmakta. Dördüncü çocuğuma hamileyim ve yine ücretsiz izin kullanacağım. Ücretsiz izinde geçen sürelerim borçlanma olmaksızın emekliliğimi öne mi çekecek yoksa öteleyecek mi merak ediyorum. Ayrıca o süreleri borçlanarak 25 yılı doldurunca memuriyetten çekilebiliyor muyum? Zehra Arslan

Paylaştığınız bilgilere göre memuriyet başlangıç yılınız 2021 değil, 2000'li yılların başı olmalı. Kullandığınız ücretsiz izin sürelerini borçlanmamanız, emekliliğinizi öne çekmez ama öteleyebilir. Zira emekliliğiniz için gereken 25 yıllık fiili hizmet süresini kullandığınız ücretsiz izin süresi kadar geç tamamlarsınız. Emeklilik yaşınızı hizmet süresinden önce doldurmanız halinde emekliliğiniz ötelenir. Hizmet süresini borçlanma yapmaksızın emeklilik yaşınızdan önce doldurmanızın mümkün olması halinde emekliliğinizi ötelemez. Ücretsiz izin sürelerini borçlanarak ya da borçlanmaksızın 25 yıllık fiili hizmet sürenizi doldurunca memuriyetten çekilebilirsiniz.