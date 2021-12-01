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Yurtdışında yapılan askerlik emekliliği öne çeker mi?

1998 Mart ayında Emekli Sandığı'na tabi memur olarak göreve başladım. 1999 Mart ayında 4 ay acemi birlikten sonra ağustosta Kıbrıs'ta 12 ay yedek subay olarak görev yaptım. Askerlikte geçen 16 ay için gerek yıpranma, gerekse yurtdışı hizmetten dolayı emekliliğimde herhangi bir öne çekilme söz konusu olur mu? M. Ali

Yurtdışında (KKTC'de) yaptığınız 12 aylık yedek subaylık hizmet sürenizin dörtte biri (3 ay) kadar fiili hizmet süresi zammına (FHSZ), bir katı (12 ay) kadar da itibari hizmet süresine hak kazanırsınız.

Hak kazandığınız 3 aylık FHSZ, emeklilik şartlarınızın tespitiyle; emekliliğiniz için gereken 25 yıllık fiili hizmet süresini tamamlamanızda ve emekli ikramiyesine esas hizmet sürenizin hesabında hizmet süresi olarak dikkate alınır. Ancak emeklilik yaş kademenizi değiştirmeye yetmez. Tabi olduğunuz emeklilik yaşınızdan indirilir.

12 aylık itibari hizmet süresi fiili hizmet sürenize eklenmekle birlikte, emeklilik şartlarınızın tespiti ile emekliliğe hak kazanmanız için gereken 25 yıllık fiili hizmet süresini tamamlamanızda dikkate alınmaz. Emekli aylığı hesabında (aylık bağlama oranının tespitinde) dikkate alınır, ancak emekli ikramiyesi hesabında ikramiye ödenecek hizmet süresi olarak dikkate alınmaz.

Sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Kardeşimin sigorta başlangıç tarihi 1 Haziran 1998. E-devlette görünen prim gün sayısı 1.921. Şubat 2007-Temmuz 2018 arası 11 yıldan fazla bir süre munzam sandığı olan özel bir bankada çalıştı; 4.100 günlük primi de oradan var. Özel banka sandığından emekli olabilmek için erkeklerde 25 yıl şartı nasıl hesaplanır? 25 yıl prim ödenmiş olması mı gerekir yoksa sigortalılığın başlangıcından itibaren 25 yıl geçmesi yeterli midir? Ebru Aker

4/a (SSK) kapsamında sigortalı olanlarda olduğu gibi banka emekli sandığına tabi olan sigortalılar açısından da 25 yıllık sigortalılık süresinin hesabında, ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeye başlandığı tarih, sigorta başlangıç tarihi olarak esas alınıyor. Ancak sigorta başlangıcı 1 Nisan 1981 tarihinden sonra ise 18 yaşın doldurulduğu tarih dikkate alınıyor. 25 yıllık sigortalılık süresi şartı da, arada boşluk olup olmamasına bakılmaksızın, sigorta başlangıç tarihinden itibaren 25. yılın sonunda sağlanmış oluyor.

İkramiye emekli aylığı bağlandığında ödenir

4/c kapsamında çalışıyorken, emeklilik için yaş şartımın dolmasına 8 yıl kala, işten ayrıldım. Emekli ikramiyemi 8 yıl sonrayı beklemeden şimdi talep etsem, alabilir miyim? Gülsel Soğancı

Emekli ikramiyesi, emekli aylığı bağlandığında ödeniyor. Talep etseniz de ikramiyeniz ödenmez. Ancak emekliliğiniz için gereken yaşınızı doldurup, başvurunuz üzerine emekli aylığınız bağlandığında ödenir.

Vergi indirimi hakkına bağlı emeklilik

20 Şubat 1979 doğumluyum. 11 Ocak 2001, ilk sigorta giriş tarihim. Şu an 4.063 gün primim var. Yüzde 42 engelli raporum var ve vergi indiriminden faydalanıyorum. Halen çalışıyorum, ne zaman emekli olabilirim?

Yasin Topcu

11 Ocak 2001 sigorta başlangıcıyla, vergi indirim hakkına bağlı olarak, emeklilik için yaş şartı aranmaksızın, 19 yıl sigortalılık süresi ve 4.240 prim günü koşullarına tabisiniz.

Sigortalılık süreniz dolmuş, 177 gün prim eksiğiniz var. 4240 prim gününü tamamladığınızda emekli olmaya hak kazanırsınız.