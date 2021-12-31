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2022’de neler olacak

“Gelecekte neler olacak” sorusu çoğunlukla -sözde bilim- astroloji aracılığıyla yanıt buluyor.

Ülkemizde “burçları okuyan” astrologlar pek revaçta! Neredeyse her gazetede “burçlar köşesi” var! Aslında… Kimi gazetelerde olan “günlük fal” diye bir şey yok; 1930'larda Sunday Express gazetesinin yayın yönetmeni John Gordon tarafından “icat” edildi!

Ben nesnel bir gazeteciyim; bu köşenin adı, hakikat… Yani:

Yıldız haritasına bakarak sizlere Türkiye'de ve dünyada neler olacağını söyleyemem. Keza: Ne kehanette bulunacak doğal güçlerim var, ne de kişilerin horoskopuna/doğum haritasına bakıp değerlendirecek yeteneğim!

Kuşkusuz müneccim değilim; 35 yıllık gazetecilik tecrübemle tahminlerde bulunacağım. Ki bunu yapmak risklidir: Siyasi ekonomik gelişmeler Türkiye'de daima sürpriz sonuçlara sebep olduğundan geleceği öngörmek güçtür.

Diğer yandan düşüncelerini apaçık yazan biri oldum hep…

Bu notlardan sonra başlayabilirim:

-Sürekli muhalefet tarafından dile getirilse de 2022'de erken seçim olacağını sanmıyorum. İktidar, iktisat krizine yönelik açıkladığı “reçetesinin” sonucunu görmek isteyecektir.

2022 yılının siyaset gündeminin başlıca konusu cumhurbaşkanı adayları olacak. Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı özellikle CHP içinde hararetle tartışılacak. Aday olmayacak, “cumhurbaşkanı adayımızı koruma maksadıyla kalkan oldum” diyeceğini düşünüyorum…

AKP'DE KAVGA

AKP içinde örtülü “Erdoğancılar- Soylucular” çekişmesi giderek sertleşecek. Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ı kasıtlı olarak yanılttığı gibi benzeri iddialar sıklıkla dile getirilecek! Soylu'nun “öfke kontrolü” tartışılacak…

AKP-MHP ittifakı sorun çıkmadan sürecek. Ancak MHP tabanının iş taleplerinin yeteri kadar karşılık bulmaması, MHP'de “koalisyonu sorgulayan” tartışmalara sebep olacak. Devlete alınacak 60 bin kişilik kadronun önemli sayısını MHP'liler oluşturacak. Keza: Kabinede değişiklik olacak ve MHP'li en az iki isim bakan olacak…

Yaklaşan seçimler nedeniyle siyasetin dili hayli sertleşecek. Tansiyon daha da yükselecek. Sık soruşturmalar açılacak, hapishaneler gündemden düşmeyecek.

Anayasa Mahkemesi, HDP konusunda kararını verecek. Mahkeme üçte ikilik çoğunluğu sağlayamadığı için parti kapatılmayacak ama Hazine gelirlerinden mahkûm edilecek ve dava konusu olan 451 kişinin tamamı hakkında 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilecek…

PYD bölünecek; eski PKK kadroları Rusya ile hareket edip Şam yönetimiyle uzlaşacak.

Türkiye, İdlib'ten çekilecek…

Solda, TİP liderliğinde yeni bir ittifak kurulacak. HDP yerine kurulacak parti ve CHP'den ayrılan üç-dört milletvekili bu ittifaka katılacak…

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” isteğiyle Davutoğlu ve Babacan Millet İttifakı'na katılacak.

İktidar, hayli tartışmalara sebep olacak Anayasa değişikliğini erteleyecek.

DOLAR NE OLACAK

Türk dış politikasının ana konusu Rusya- Ukrayna krizi olacak. ABD/Biden iktidarının tavrı Türk dış politikasında belirleyici rol olacak. Mevcut soğukluğa devam ederse Türkiye-Rusya ilişkileri daha da yakınlaşacak. ABD'de ara seçim olduğundan Biden'ın Erdoğan ile yumuşaması zor görünüyor.

Suriye gündemden düşecek, ılımlı mesajlar verilecek. Ki zaten Suriye'nin, Cezayir'de gerçekleşecek Arap zirvesiyle uluslararası arenada meşrutiyeti güçlenecek.

Mısır, BAE ve İsrail gibi ülkelerle ilişkiler normalleşecek.

Bosna Hersek sorunu Türk dış politikasında daha çok konu edinecek.

1 Ocak itibarıyla, altı aylık dönem için başkanlığı üstlenecek Fransa (yapılacak ülke seçimi) yüzünden AB ilişkilerinde düzelme olamayacak. Romanya'nın güçlü olasılıkla, AB/ Euro bölgesine katılacak olmasına rağmen Avrupa'nın Türkiye'ye üstten bakan kibirli tavırları ilişkileri daha da soğutacak…

Küreselleşme tahribatının her geçen yıl artması sonucu 2022 yılında ülkeler arası bağlar zayıflayacak her ülke içe kapanacak. Dünya ekonomisi bu yıl ilk kez 100 trilyon doları aşsa da ticarette azalma olacak…

Herkesin beklediği Türk ekonomisine gelirsek:

Faiz indirimi devam edecek.

Sanayileşme yüzde 9 oranında büyüyecek. Lüks ithalat ürünlerinde büyük düşüş yaşanacak.

Devlet yatırımları, eğitimden ulaştırmaya azalırken, tarımda artacak.

Cari açık azalacak.

Olağanüstülük yaşanmazsa dolar 10'un altına düşmeyecek, 15'in üstüne çıkmayacak!

Pandemi ile düşen turizm gelirleri hayli artacak. Bunda nisan ayı itibarıyla COV 19 ve varyantlarının etkisini kaybetmesi rol oynayacak…

Umarım 2022 yılı herkes için güzel geçer…

Herkese iyi seneler…