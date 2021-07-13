Büyük şairimiz Melih Cevdet Anday'ın şiiri; “Anı”…

“Bir çift güvercin havalansa

Yanık yanık koksa karanfil

Değil bu anılacak şey değil

Apansız geliyor aklıma (…)

Sevdiğim çiçek adları gibi

Sevdiğim sokak adları gibi

Bütün sevdiklerimin adları gibi

Adınız geliyor aklıma…”

Adları, Ethel Rosenberg ve Julius Rosenberg.

Amerikan vatandaşıydılar…

Komünist Partisi/CPUSA üyesiydiler.

Amerika Genç Komünistler Derneği'nde tanışıp evlenmişlerdi. İki oğulları vardı; 6 yaşındaki Robert, 10 yaşındaki Michael…

Tarih: 19 Haziran 1953.

Sendikacı Ethel Rosenberg ve elektrik mühendisi Julius Rosenberg idam

edildi…

Soğuk Savaş dönemiydi…

Baş düşman komünistlerdi.

Amerikan Komünist Partisi'nin 1930'da 7 bin 500 üyesi varken, bu sayı 1939'da yaklaşık 100 bine çıktı. Savaş sonrası ise Amerikan toplumunda Stalin ve Sovyetler Birliği'ne büyük hayranlık oluştu. Keza: CPUSA, 1920'lerden 1940'lara kadar Amerikan işçi hareketinde önemli rol oynadı…

Ve ABD, İç Güvenlik Yasası çıkardı. 29 bin güvenlik elemanı, 6 bin FBI elemanı, 18 bin savcı-hakim, 16 bin Maliye Bakanlığı memuru ile komünistlere karşı cadı avı başlattı…

EY PARA YİYİCİLER

O dönem…

ABD gizlice “Manhattan Projesi” adında nükleer silah projeleri yürütüyordu. Fakat:

Çalıştıkları projenin Sovyetler Birliği tarafından deneme aşamasına geldiğini öğrenince bunun sebebini kendi içinde aramaya başladı!

Ethel Rosenberg'in kardeşi teknisyen David Greenglass, proje kapsamında New Mexico'da uranyum zenginleştirme tesisinde görevliydi. İddiaya göre, buradaki bilgileri eniştesi elektrik mühendisi Julius Rosenberg aracılığıyla Sovyetler Birliği'ne sızdırdı!

David'in gerek Amerika Genç Komünistler Derneği üyesi olduğunu ve gerekse ailesinin Rusya göçmeni olduğunu saklaması suçlaması için yeterli görüldü!

Yargılama süreci başladı; ceza idamdı…

David Greenglass, kendini ve eşi Ruth'u kurtarmak için suçlamayı kabul etti; eşi serbest bırakıldı, David dokuz yıl ceza yedi.

Amerikalılar aynı teklifi Ethel Rosenberg'e yaptı; eşini suçlarsa Ruth Greenglass gibi çocuklarının yanına gidebilecekti.

-“Kirli pazarlık yaparak, gittikçe sık uygulanır hale gelen antidemokratik polis devleti yöntemlerine ortak olmayacağız… Ey yoldan çıkmış para yiyiciler, ey satılmışlar, ey bu güzel dünyamızı kirleten iğrenç, kötü insanlar, işte size yanıt: Sizin lanetlenmiş lütfunuzla başım eğik yaşamaktansa kocamla birlikte ölmeyi yeğlerim…”

YENİ SOĞUK SAVAŞI

Rosenberglerin maruz kaldıkları suçlama dünya basınının gündemine geldi. Picasso, Sartre, Einstein, Bertold Brecht, Frida Kahlo gibi pek çok aydın tepkilerini ortaya koydu.

ABD'ye uluslararası baskı arttı.

Ve, idam günü…

Savcı, Rosenberglere çocukları Robert ile Michael'ın fotoğrafını gösterip “telefonun diğer ucunda Amerikan Başkanı var. ‘Açın ve suçluyuz' deyin. Başkan sizi serbest bıraksın…'' teklifinde bulundu

Rosenbergler düşünmek için köşeye çekildi. Ethel Rosenberg eşinin dizlerindeki tozu silmeye başladı; çünkü çocuklarının fotoğrafını gördüğünde Julius Rosenberg dizlerinin üzerine düşmüştü…

Kararlarını açıkladılar; “Robert ve Michael bizim çocuklarımız fakat bizim için mektup yollayan milyonlarca insan da bizim çocuklarımız; onları yarı yolda bırakmayız.'' Sonra, idam edilecekleri bölmeye doğru yürüyüp gittiler… (Besteci Abel Meeropol, çocukları evlat edindi; Michael ekonomi profesörü oldu; bugün neoliberalizme karşı etkin mücadele eden akademisyenlerden. “Teslimiyet: Clinton Yönetimi Reagan Devrimini Nasıl Tamamladı” gibi kitaplar yazdı. Robert ise avukatlık, öğretim üyeliği, gazetecilik yaptı. İki kardeş anne-babalarının suçsuzluğuna dair belgelere dayalı kitaplar yazdı.)

Ethel Rosenberg'in casuslukla hiçbir ilgisi yoktu.

Julies Rosenberg'in nükleer silah projesini sızdırmakla hiçbir ilgisi yoktu.

Bu uzun girişi şundan yaptım:

Geçen haftanın gündeminde yakalanan “Çin casusları” vardı. Alman Hristiyan Demokratlar Birliği'nin düşünce kuruluşu Hanns Seidel Vakfı'nda siyaset bilimci olarak çalışan, Ulusötesi Çalışmalar Enstitüsü kurucusu 75 yaşındaki Klaus Lange, Çin lehine casusluk yaptığı gerekçesiyle Münih havalimanında eşiyle birlikte gözaltına alındı.

İddiaya göre, 2010 yılında Şanghay Tongji Üniversitesi'nde öğretmenlik yaparken Çin istihbaratı tarafından işe alınmışlardı! Başka bilgi yok…

Yeni Soğuk Savaşı başladı; Batı'nın hedefinde bu kez Çin var!

Önümüzdeki dönemde sıklıkla yeni Rosenbergler davası göreceğiz.