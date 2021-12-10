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Ah hakem ah

Galatasaray Başkanı Burak Elmas…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç…

Sağ olsunlar… Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla iki kulübün kadın futbol takımlarının maç yapmasına sebep oldular.

Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları tarihte ilk kez özel maçta karşı karşıya geldi.

Bu tarihi derbiye tanıklık etmek için televizyon karşısına geçtim.

“Kadına Şiddete Kırmızı Kart” gibi pankartlar asılıydı stadyumda.

Takımlar da sahaya ellerinde “Kadına Şiddete Son Diyoruz” pankartıyla çıktı.

Her şey çok güzeldi. Fakat:

Daha maçın beşinci dakikasında, Fenerbahçeli forvet Tobagolu Esther Cordner, Galatasaray savunma oyuncusu Nijeryalı Queenth Daniels tarafından faulle durduruldu.

Hakem Cansu Tiryaki, Daniels'e kırmızı kart gösterip oyun dışına attı!

Kuşkusuz futbol kurallarına göre hareket kırmızı kart olabilir, bunu tartışacak değilim.

Ancak:

Bu özel, hem de çok özel maç…

Bu maçın amacı kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak…

Ortada sakatlanma yaratacak çok sert kasti hareket yokken, daha maçın henüz başında kadın futbolcuya kırmızı kart göstermek şiddetin ta kendisi değil mi?

Hakem gülümseyerek gelse, futbolcuyu uyarsa, hadi sarı kart gösterse ne olur? Olmaz. Çünkü bizim ruh dünyamız sert:

Bizde empati yok.

Bizde hoşgörü yok.

Bizde gülümseme yok.

Bizde her hatanın, mutlak/katıksız en ağır cezayla karşılık bulması var!

Kadına şiddetin sebebi de bu değil mi; anlayışsızlık!

DUYGUSAL ZEKA

O kadar sinirlendim ki…

Bu tarihi-anlamlı-ilk Galatasaray-Fenerbahçe derbisini seyretmeyi bıraktım.

Aferin hakem! Daha beşinci dakikada kadın futbolcuyu sahadan atarak/ yani “arenada yem yapılmasını” sağlayarak kendi şiddetini gösterdin!

“Çiçeği burnunda” kadın futbolcular ilk kez böylesine futbol atmosferine/ derbiye çıkıyor. Binlerce insan stadyumda. Üç tv kanalı maçı canlı veriyor. Futbolculardaki stresin farkında mı hakem? Hiçbir duygudaşlığı yok. Sanki resmi maç oynanıyor havasında!

Hakeme göre, amaç sosyal sorumluluk faaliyeti olsa da kadın, sahadaki “kurallara” hatasız-katıksız uymak zorunda. Tek hata hoş görülemez. Ah bu “erkek” kafası…

Söyler misiniz; “kadına şiddete hayır” bilincini nasıl oluşturacağız? Farkındalık yaratmak öyle lafla sözle olur mu?

Hele… Duygusal zeka eksikliğiyle hiç olmaz!

Bakınız:

Hekim… Hakim… Hakem…

Üçü de Arapça aynı kökten (h,k,m) doğan sözcükler…

Üçü de muhakemeyle hüküm veren meslekler. Yani mevcut bilgi ve kuralları, akıl- tecrübe süzgecinden geçirerek sonuca ulaşan meslekler…

Ah hakem! Daha doğmakta olan kadınlar futbol ligini “erkek ligine” çevirdin. Maç sonunda isterdik ki, kadınlar her yönüyle erkeklere ders versin. Aksine. Maçın skoru konuşulmaya başlandı. Densiz bir erkek yöneticinin maçtan sonra, salt skor üzerinden maçı değerlendirmesine fırsat verilmiş oldu!

Kadınlar arasında da kavgalı bir Galatasaray- Fenerbahçe derbisi yaratıldı! Bravo…

AKP DÖNEMİ

Meselenin başka boyutu var:

Galatasaray Kadın Futbol Şubesi, ilk olarak 2011 yılında kuruldu. Ne yazık ki 2016 yılında ekonomik sebepler yüzünden kapatıldı. Kulüp başkanlığına seçilen Burak Elmas bu yıl kadın futbol şubesini tekrar kurdu…

Keza:

Fenerbahçe kadın futbol takımı da bu yıl 26 Ağustos 2021 tarihinde kuruldu.

Çünkü:

Türkiye Futbol Federasyonu/TFF, 20 Eylül 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında aldığı kararla, Kadınlar Süper Ligi'nin 2021-2022 sezonunda oynanmasına karar verdi.

Anadolu'nun çeşitli yerlerinden 24 kadın futbol takımımız var.

Aslında… TFF 1993'te yapılan toplantısında kadın futbolu ligini resmen başlattı. Amatör takımların yer aldığı “Bayanlar Ligi”nin ilk sezonunda 16 takım mücadele etti.

2003'e dek aralıksız düzenlenen organizasyon, AKP'nin iktidar olmasıyla o sezon sonu feshedildi!

Heyecanla kadınlar futbol ligini izleyecekken daha ilk maçta/ hem de özel maçta/ hem de farkındalık yaratmayı amaç edinen maçta “erkek kafalı” kadın hakemin “kırmızı kartı” keyfimizi kaçırdı.

Umarım…

Kavga-dövüş- gerilim yerine kadınlar futbola incelik getirir; hakemler de buna fırsat verir.

Hoş geldin Kadınlar Süper Ligi…