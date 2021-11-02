Alevilere imtiyaz
AKP iktidarını tanımlamak için belli kavramlar var.
“İmtiyaz” bunlardan biri… Sözlükte “ayrıcalık, üstünlük” anlamına geliyor. Çoğulu imtiyazat.
Osmanlı'da “imtiyaz”; özel izinle yabancı kişi, zümre, kurum veya (önceleri Venedik, Ceneviz, Floransa ve daha sonra Portekiz, İspanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Rusya) devletlere verilen bazı iktisadi haklar ile ayrıcalıkları ifade ediyordu.
Osmanlı'da imtiyazların geçerlilik süresi dört ay ile bir yıl arasında ancak istisnai hallerde on yıla kadar çıkardı.
AKP iktidarında -özellikle ticari- imtiyazın süresi yok…
Ki, AKP iktidarında her iş, -hukuk aranmadan- imtiyaz ile veriliyor…
Ki, AKP iktidarında imtiyaz kendinden olana “altın tepside” sunuluyor…
Yandaş isimlendirilmesinin açılımı; tek taraflı iradeye/Erdoğan'a bağlı özel imtiyaza sahip demek aslında! Her istediğini yapan/ her istediğine kavuşan yandaş azınlığı mutlu eden bu imtiyaz -utanç verecek biçimde- padişah ulufesi gibi dağıtılıyor yıllardır…
Bu ayrıcalıklı düzende dürüstlük-doğruluk gibi etik değerler ön planda değil, sistemin tek referans kaynağı var; yandaş olmak!
Bu sebeple; ehline/ ustasına/ uzmanına/ yeterliliği olana/ liyakat sahibine değil, yandaşa özel imtiyaz tanınıyor sadece…
Oysa. Bilmedikleri şu:
Verilen imtiyazlar Osmanlı'nın sonunu hazırlayan en önemli etkenlerden biridir. AKP iktidarını da verdikleri imtiyazat yıkacak…
Ve sanıyorlar ki; imtiyaz sağlayarak-vererek her istediğimizi yaparız!
ALİYEV DOSTLUĞU
Bu girişi yapmanı sebebine geleceğim ama şunu eklemeliyim:
Azerbaycan Ordusu 28 yıllık işgale son verip 17 Ekim 2020'de Dağlık Karabağ'daki Fuzuli şehrini özgürleştirdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Ocak 2021'de kente uluslararası havalimanı yapmak için temel attı. Havalimanı 26 Ekim 2021'de Aliyev ve Erdoğan tarafından açıldı.
Açılışı televizyondan seyrederken Aliyev ile Erdoğan'ın aralarındaki sıcak ilişkiden çok etkilendim. İkili arasında epeydir sıkı dostluk olduğu sır değil. Ne güzel.
Nereden nereye… Hatırlayınız:
Ermenistan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini işgal edip oluk oluk kan akıtırken, halk Türkiye'den yardım beklerken Cumhurbaşkanı Turgut Özal ne dedi:
-“Onlar Şii, biz Sünniyiz!”
Türk'ün birlikteliği asırlar boyu “mezhep bıçağıyla”, bu kafayla kesildi. Özal sadece bunun dışa vurumunun bir örneğiydi!
Türkiye-Azerbaycan kara sınırını yok etmek için Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a sokulduğunu Özal görmek istemedi. Hep böyle oldu; -örneğin- Birinci Dünya Savaşı'nda müttefikimiz Almanya bile aramıza Ermenistan'ı sokmak istedi. Türk Ordusu'nun kendilerinden izinsiz Azerbaycan'a girmesinden hiç mutlu olmadı Almanlar!
Uzatmayayım, bunlar ayrı yazı konusu…
Aliyev ile Erdoğan arasındaki sıcak ilişkiden mutlu oldum. Diyeceksiniz ki, bunun imtiyaz ile ne ilgisi var? Var, hem de çok var…
“ÇOK YAŞA PADİŞAHIM”
“Sünni” Erdoğan, “Şii” Aliyev ile bu derece yakınlık kuruyorsa, ülkesindeki Alevilere neden soğuk?
Alevi tek bakan niye yok?
Alevi tek vali niye yok?
Alevi tek emniyet müdürü niye yok?
Alevi etkili makamda tek bürokrat niye yok?
Eskiden vitrine bir-iki Alevi milletvekili koyardı artık onu da yapmıyor!
AKP'den Alevi belediye başkanı var mı, ihtimal vermiyorum!
Demek ki: AKP'ye göre, ehil/ yeterliliği olan/ liyakat sahibi tek Alevi yok bu 85 milyon nüfuslu ülkede!
Nerede eşit yurttaşlık?
Nerede Anayasal haklar?
Gereksiz sorular değil mi; yirmi yılda yaptıklarını gördük!
İşte… Bu kafaya sahip AKP bugünlerde ne yapmak istiyormuş: 58 ildeki 1585 cemevini ziyaret ederek rapor hazırlamış; Alevilere imtiyaz verecekmiş! Güya, görevli dedelere maaş bağlayacakmış…
Güya, cemevlerinin elektrik su giderlerini devlet karşılayacakmış…
Ne karşılığı: “Cemevi” değil “Kültür Merkezi” denecekmiş buralara!
Alevi'nin hakkını Alevi'ye vermek bu derece zor mu? Niye bu dayatma?
Bakın:
Cemevi, Alevi'nin ibadethanesi. Başkasının kutsalına kendi inancınızı dayatamazsınız.
Binlerce yıldır ne acılara göğüs germiş Alevi'nin, üç kuruş imtiyaza boyun eğeceğini mi sanıyor AKP? Yazık: AKP, kendince verdiği imtiyaz ile Alevi'yi yandaş yapacağını mı sanıyor? Evet tek bildikleri bu; ulufe dağıtarak yandaş yapmak! “Çok yaşa padişahım” diyen yandaşlar ile karıştırıyorlar Alevileri!
Aleviler, imtiyaz istemiyor; hakkını talep ediyor.