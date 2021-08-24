PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bi karar verin: Hangi Erdoğan

Oscar Wilde, “Dorian Gray'in Portresi” romanında, “Toplumda sevilen biri olmak için vasat olmak gerekir” diye yazdı.

Vasatlık, sıradanın gözünde mükemmelliktir!

Sosyal medyada kimilerinin mesajlarını-beğenilerini şaşkınlıkla takip ediyorum.

Hele fazla “tık” yüksek mevki haline gelmiş; bu vasatın temsilcileri kendilerini “düşünsel öncü” sanıyor! Nerelere savrulduk?

İbn-i Haldun “Mukaddime” eserinde, “Fazla tevazunun sonu, vasat insandan nasihat dinlemektir” diye yazdı. Buna izin vermemek lazım.

Bizler gerçeği aramayı sürdüreceğiz. En sertinden başlayayım:

Erdoğan/AKP iktidarının, Taliban ile ilişki kurma ihtimali “Bizim Mahalle” insanında infial yarattı. Oysa:

Türkiye-Afganistan diplomatik ilişkileri 100'üncü yılına girdi. Hangi rejimler altında, kimler geldi kimler geçti iktidarlardan. Afganistan'ın dünyanın kalbi olarak tanımlanan Avrasya coğrafyasının anahtarı konumunda olmasının bunda etkisi oldu. Ama Türkiye Afganistan'a hiçbir zaman sömürgeci gibi yaklaşmadı. Mustafa Kemal'den beri dış politikamız değişmedi; güçlü ve istikrarlı Afganistan, Türkiye'nin çıkarınadır!

Bu sebeple Erdoğan/AKP iktidarı da Taliban'ın bugün yıktığı eski yönetime 2018-2020 aralığında 220 milyon dolar yardımda bulundu. Bunun 62 milyon doları Taliban'a karşı yapılan savunma-silah yardımıydı. (Keza eğitim yardımı da yaptı: Maarif Vakfı'nın Afganistan'da iki lisesi var. Bu okullarda 218'i kız toplam 422 öğrenci eğitim görüyor.)

Taliban'dan önce Erdoğan/AKP iktidarın Afganistan'daki “icraatları” buydu.

Konuyu biraz daha açmak için başka ülkeden örnek vereceğim:

SOMALİ'DE OLANLAR

Türkiye yangınlar-seller ile uğraşırken Erdoğan/AKP iktidarının Somali'ye 30 milyon dolar hibe etmesine muhalifler haklı olarak isyan etti; “Bize IBAN dayatıyorsunuz Somali'ye hibe!”

Yazmak istediğim bu değil ama. Hani sosyal medyada “Erdoğan Taliban ile el sıkışacak, Türkiye'ye şeriat gelecek” deniyor ya, konu bununla ilgili!

Tıpkı Afganistan gibi Somali de Afrika kıtasının en stratejik konumundaki ülke. Örneğin, kıtadaki en uzun sahil şeridine sahip vs. Evet, tıpkı Afganistan gibi emperyalist ülkelerin göz diktiği ülke Somali…

Tıpkı Afganistan gibi bir önceki yönetim şekli Sovyetler Birliği gölgesinde kurulan “Somali Demokratik Cumhuriyeti” idi. (Küba etkisiyle Sovyetler desteğini Somali'den çekip Etiyopya'ya verince rejim çöktü. Karışıklığı önlemek için “BM Ordusu” Somali'ye girdi; komutanı Çevik Bir Paşa idi.)

Erdoğan/AKP iktidara gelince Somali'deki Federal Geçiş Hükümeti ile sıkı ilişkiler kurdu. Büyükelçiliği tekrar faaliyete geçirdi, konsolosluk açtı. 2011 kuraklığında 210 milyon dolar yardım yaptı. Hastaneler yaptı. Uluslararası havalimanı revize etti; 15 uçaklık kapasiteyi 60 uçağa çıkardı; THY bu ülkeye uçmaya başladı. Mogadişu Limanı, 20 yıllık süreyle Türk şirkete kiralandı. Vs.

Yirmi yıl sonra yapılabilen 2012 seçiminde Barış ve Kalkınma Partisi lideri Hasan Şeyh Mahmut'u destekledi. Ardından 2017'de bu göreve gelen (Amerikan vatandaşlığı da bulunan) Muhammet Abdullah Muhammet'e destek veriyor…

Peki, Erdoğan/AKP iktidarı, Somali hükümetini kime karşı “himaye” ediyor? Türk Ordusu, Somali Ordusu'nu kime karşı savaşması için eğitiyor? Radikal İslami örgüt; Hareket eş-Şebab el-Mücahidin!

Eee hani Erdoğan/AKP iktidarı Taliban ile el sıkışarak Türkiye'ye şeriat getirecekti?

BİLGİSİZ MUHALEFET

Hareket eş-Şebab el-Mücahidin…

Kısaca “eş-Şebab” diye tanınıyor.

Taliban gibi Cihatçı Vehhabi… Şubat 2012'de yayınladığı video mesajla el-Kaide'ye bağlandığını ilan etti.

Yirmi bine yakın silahlı militanı olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin güneyini kontrol ediyor.

Sadece Somali'de değil başka ülkelerde de terör faaliyetine yapıyor. Örneğin Kenya/ Nairobi'deki bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 67 kişiyi öldürdü! Garissa Üniversitesi'nde ise 148 öğrenciyi katletti.

Savaştığını açıkladığı yedi ülkeden biri Türkiye!

Toparlarsam:

Eğer Erdoğan/AKP iktidarı, Taliban ile anlaşıp Türkiye'ye şeriatı getirecekse Somali'deki mevcut iktidarla bir olup eş-Şebab ile niye savaşıyor? Taliban ile eş Şebab arasında fark yok!

Yani arkadaşlar…

Sizlerden rica ediyorum; eğer kendinizi Atatürk'ün öğrencisi olarak görüyorsanız okumalısınız, araştırmalısınız. Ve şunu unutmayınız:

İktidarların gelip geçicidir; aslolanın Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Sosyal medya vasatlığını yüceltmekten vazgeçiniz.

Bilgisiz muhalefet olmaz. Bu yüzeysellik sebebiyle Erdoğan/AKP, 19 yıldır iktidarda!