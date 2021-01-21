Ceyda Düvenci tartışması

Dilimize…

Kalemimize…

Kimi zaman sakin kalıp, soluklanıp düğüm atmamız gerektiğini düşünmüyoruz.

Sosyal medyayı çöplüğe dönüştürdük; dedikoduya, gıybete/kötülemeye/çekiştirmeye bayılıyoruz.

Bilip bilmeden her konuda münakaşa ediyoruz. Güzel bir söz var; her münakaşanın temelinde, birisinin cahilliği yatar!

En son sanatçı Ceyda Düvenci'nin paylaşımı ülke gündemine oturdu. Dokuz yaşındaki kızı Melisa'nın fotoğrafını paylaşıp, altına şunu yazdı:

-“Gün senin günün… Gözümde mutluluk gözyaşları… Bal köpüğüm genç kız oldu… Gelsin ritüeller… Kutlayalım yeni zamanı…18/01/21”

Kimi aklı evvel hemen “kızının regl olmasını nasıl paylaşırsın” diye tepki gösterdi. Bunu bizim meslektaşlarımız arasında da yapanlar oldu!

Ceyda Düvenci'nin paylaşımının tartışılması gerektiğini düşünüyorum…

Ceyda Düvenci'nin paylaşımının üzerinde çok çok durmamız gerektiğini düşünüyorum…

Tabii ki bu paylaşıma kızan, kaba değerlendirmelerde bulunanlara uyup konuyu saçma-sapan ahlâk boyutuyla irdeleyecek değilim. Asıl neyi tartışmamız gerektiğini yazmak istiyorum. İşin özünde:

Bu paylaşım pek konuşulmayan bir sorunumuza da dikkat çekiyor:

-Kız çocukları neden erken yaşta regl oluyor?

Dünya tatlısı Melisa dokuz yaşında regl oldu. Türkiye'de regl olma yaşı ortalama nedir? Bu konuda araştırma-çalışma bulamadım. “Ortalama yaş 12” deniyor…

Bu oranın Batı'dan kopya edildiğini düşünüyorum. ABD'de 12.5 yaş, Kanada'da 12.7 yaş, İngiltere'de 13.6 yaş, İzlanda'da 12.9 yaş…

ALTI YAŞA DÜŞTÜ

Batı'daki araştırmalardan ve çevremizden biliyoruz ki:

Regl olma altı yaşına kadar düştü.

İşte… Asıl tartışmamız, üzerinde durmamız gereken bu gerçek durumdur:

-Çocuklarımızın fizyolojisini ne-nasıl bozdu? Çocuklar ruhen değil, fiziken bu derece hızlı ergenliğe nasıl geçiş yaptı?

Mesela… Genetiği değiştirilmiş organizmaların yani GDO'lu gıdaların “hızlı büyümede” rolü ne? Bitkinin gen yapısını değiştiren GDO, insanın yapısını değiştirmez mi?

Laboratuvarda DNA ilişkileri bozularak oluşturulan bu gıdalar insan (ve kuşkusuz yemler, ilaçlarla hayvan) bedeninde nelere yol açıyor?

Daha önce hiçbir zaman birlikte var olmamış genleri bir araya getirerek yapılan GDO'lu gıdalarla, binlerce yılda oluşan ve güvenilirliği kanıtlanmış olan gıdaların aynı olduğunu ileri sürmek saflık olur…

GDO'lu gıdalar vücuda girdiğinde başıboş dolaşıyor, mide bağırsak güzergâhı içerisinde uzun süre yaşayabiliyor ve iç organlara kan yoluyla taşınabiliyor. Bu hâl sadece kanser gibi kronik hastalıklara sebep olmuyor, vücut yapısında çoklu değişimlere neden oluyor!

Örneğin:

Büyüme hormonu “rbGH” enjekte edilen ineklerden elde edilen süt, çocukların erken ergenleşmelerinde nasıl etkin rol oynuyor?

GDO'lu yiyeceklere-içeceklere “genetik rulet” denmesinin sebebi tüketicilerin nasıl bir rahatsızlığa yakalanacağını bilmeden bu yiyecekleri tüketmeye devam etmesi…

Sadece GDO değil, ya kimyasal zehirler? Ya diğer katkı maddeler?

YEDİ AİLEDEN BİRİ

Türkiye'de gıda güvenliği yok. Gıda sektörünün yüzde 60'ı kayıt dışı! Gıda güvenliğimiz Allah'a havale edilmiş durumda…

Küresel gıda şirketleri patentlerini aldıkları GDO'lu ürünlerle dünyayı işgal etti/ediyor.(Konunun, yeryüzünün biyolojik çeşitliliği yok etmesi veya yaratılan yeni ekosisteminde tüm canlıların hedef alınması gibi yönlerine girmeyeyim…)

Sadece erken yaşta regl değil…

GDO'lu ürünler yüzünden her yedi aileden biri doğuramıyor. Kısırlık salgın hastalığa dönüştü. Herkes “tüp bebek” peşinde…

Berkeley Üniversitesi biyoloji profesörü Tyrone B. Hayes'in araştırma sonucunu şu gerçeği ortaya çıkardı:

Mısır üretiminde yaygın kullanılan “atrazine/atrazin” kimyasal maddesi, erkek kurbağalarda yüzde 70 oranında kısırlığa sebep oldu! Erkek kurbağaların yüzde 10'u ise dişileşmişti!

Genetikle, kimyasal ilaçla, hibritle her türlü tohumumuzu kuruttular…

Ah benim cahil kardeşim!

Ceyda Düvenci'ye hoyratça saldıracağına enerjini, bedenini- doğanı yok edenlere karşı mücadele etmeye harcasana…

Asıl tabu regl değil.

Asıl tabu gıda-ilaç gerçeklerini konuşmak…

Bir düşünsene:

Endüstriyel işlemlerle üretilen sütten mısıra, pirinçten ete binlerce yiyeceği-içeceği tatlandırmak veya raf ömürlerini uzatmak gibi amaçlarla kullanılan katkı maddeleri/ kimyasallar, GDO'lu ürünler senin ve çocuğunun bedeninde hangi tahribatlara yol açıyor?

Asıl üzerinde durman gereken önemli mesele bu değil mi?