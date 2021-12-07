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Elde kılıçla Çin mucizesi

Erdoğan dört gün önce dedi ki:

-“Türkiye'yi üretimle büyütmek, faiz kıskacından çıkarmak için ekonomide yeni dönemi başlattık. Çin böyle büyümüş.”

Erdoğan üç gün önce dedi ki:

-“Kendi çocuklarını Paris'e Londra'ya gönderip şatafat içinde yaşatırken, bu ülkenin evlatlarına ölümü ve öldürmeyi reva görenlere meydanı asla bırakmayacağız.”

Erdoğan'ın iki sözü beni Çin'e götürdü:

Yıl, 1911.

Ulusal Parti lideri Dr. Sun Yat Sen, Çin'de Cumhuriyeti ilan etti. Cumhuriyet'in temel taşı olarak “Üç Halk İlkesi”ni hayata geçirdi; demokrasi, ulusalcılık ve ekonomik reform…

Çinli öğrenciler başta Paris olmak üzere Avrupa'ya gönderildi.

Bu öğrencilerden biri; 1949'da kurulan Çin Halk Devrimi'nin ilk başbakanı Zhou Enlai idi. (Genç Mao da gitmek istedi; başaramayınca kendini geliştirmek için kütüphaneden çıkmaz oldu.)

Yıl, 1963.

Başbakan Enlai öncülüğünde Bilimsel ve Teknolojik Çalışma Konferansı toplandı. Toplantı meşhur “Dört Modernizasyon” temeli oldu. Tarım, sanayi, ulusal savunma ile bilim ve teknolojiyi içeren dört alanı güçlendirmek.

Kültür Devrimi bunu sekteye uğrattı. Zhou Enlai 1975'te Dördüncü Ulusal Halk Kongresi'nde, Dört Modernizasyon için yeniden adım attı. Fakat bir yıl sonra vefat etti.

Yıl, 1978.

“Dört Modernizasyon” önündeki engelleri kaldıran/iş garantisinin simgesi “demir pirinç kase”nin parçalanmasını hedefleyen (Mao'nun ölümüyle parti başına geçen) Deng Xiaoping de, Fransa'da eğitime giden öğrencilerden biriydi.

Deng, Zhou Enlai'nin önerdiği Dört Modernizasyonu yürürlüğe koydu. Zaten uzun yıllar Başbakan Zhou Enlai'nin yardımcılığını yapmıştı…

KİMLER VARDI?

Çin mucizesi/reformunu gerçekleştiren kadro içinde Avrupa'ya giden başka isimler de vardı:

Li Fuchun… Başbakan Yardımcılığı yaptı. Çin'in sosyalist pazar ekonomisinin ana kurucularından oldu…

Chen Yi… Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı…

Nie Rongzhen… Çin Ordusu'nun modernizasyonunu sağlayan isimlerden…

Li Lisan… Çalışma Bakanı olarak görev yaptı…

Li Weihan… Parti çalışanları için yüksek eğitim merkezi Merkez Komitesi Parti Okulu'nun ilk müdürü oldu. Deng reformlarının en büyük destekçisi idi.

Ayrıca… Pekin Üniversitesi başkanı ve Akademi Sinica'nın kurucusu Cai Yuanpei ile Çin Renmin Üniversitesi Rektörü Wu Yuzhang da Fransa'da okuyan öğrencilerden bazıları idi.

Keza:

Fransa'dan arkadaşı Mao'ya gönderdiği mektuplarla Bolşevik Devrimi yaklaşımına ikna eden Cai Hesen ve eşi Xiang Jingyu, Zhao Shiyan, Chen Yannian Milliyetçi Çin tarafından idam edildi. Çin Komünist Partisi'nin üst düzey üyesi Wang Ruofei uçak kazasında öldü.

Uzatmayayım… Dünyanın en büyük ekonomik gücü Çin'i yaratanların dün özellikle Fransa'da bulunmalarının bu reformlara etkisi yadsınamaz.

ÖGRENCİLERİ HEDEF YAPMAK

Şu gerçeğin bilinmesi şart:

Marksizm'de “merkezi ekonomi” modeli yok…

Planlı ekonomi de salt sosyalizmin tanımı değil; kapitalizmde de planlama var!

Çin, piyasa ekonomisini sosyalizm altında gerçekleştirdi…

Bunda Çinli öğrencilerin, Fransa'da hem Marksist öğreti ile tanışıp hem de kapitalist bir ülkede planlı ekonomi pratiğini yaşamasının ne derece etkisi oldu? Örneğin:

“Dört Modernizasyon” yaratıcısı Başbakan Zhou Enlai, Avrupa'da sınıf çatışmasının çözümüne yönelik farklı yaklaşımlar inceledi.

Fransa fabrikalarında da çalışan Zhou Enlai – Deng “Dört Modernizasyon” başlığı altındaki manifestoda dedi ki:

-Çin'in ekonomik gelişimi için bilim teknoloji öncelikli amaçtır.

–Siyasi tasfiyelerle felce uğratılan nitelikli kadrolar işe döndürülmeli, liyakat temel öncelik olmalıdır.

-Bireysel beceri ve girişimler teşvik edilmelidir. İşgücü profesyonel olmalıdır.

-Çinli öğrenciler Batı'ya eğitime gönderilmelidir. Vs.

Yani:

“Faizi indirdik, üretim yaparak biz de Çin mucizesi gerçekleştireceğiz” sözü köksüzdür. Anadolu'nın pırıl pırıl çocuklarını FETÖ eline teslim etmeniz yetmezmiş gibi “daha fazla İmam Hatip” inadıyla eğitim kalitesini vasatlaştırdınız! Sizden olmayanı yeteneksiz saydınız/saymaya devam ediyorsunuz.

Hangi liyakat ile “Çin reformu” gerçekleştireceksiniz? Hâlâ elde kılıç, cami minberine çıkıp gösteri yaparak mı köklü reform gerçekleştireceksiniz?

Sanıyor musunuz ki, salt faiz indirimiyle Çin mucizesi gerçekleştirilir?

Hele… Yurt dışında okuyan öğrencileri hedef yapmak ayıptır! “Ülkeye getirecekleri modernizasyona odaklanın” diyeceğim, ama nerde o anlayış?