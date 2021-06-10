Erdoğan’ın da ihtiyacı

Gündem o kadar yoğun ki günde beş yazı çıkar!

Bu ağır gündem içinde bence en önemli olanı yazmak istiyorum.

Çünkü, “artık pes” dedim…

Çünkü, sorunların çözüm yeri tamamen pasifleştirildi; olayları seyreder hale getirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyorum…

-En son dün meclis gündemine getirilen; mafya devlet ilişkilerinin araştırma önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

-Bir hafta önce meclis gündemine getirilen; Marmara Denizi'nde yaşanan çevre felaketi müsilaj sorununun araştırılması için verilen önerge AKP -MHP oylarıyla reddedildi.

-İki hafta önce meclis gündemine getirilen; kısıtlamalar nedeniyle ekonomik anlamda zorlanan esnafa destek ödemesi amacıyla sunulan araştırma önergesi AKP-MHP'nin oylarıyla reddedildi.

-Üç hafta önce meclis gündemine getirilen; bazı belediyelerden sağlanan gri pasaportların yurt dışına işçi göndermek için kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından meclise verilen araştırma önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Hadi diyelim; devlet-mafya ilişkisinin ucu kendilerine dokunabilir diye Meclis araştırma önergesini reddetti iktidar ortakları; peki çevre kirliliği ya da pandemi sebebiyle esnafın zor duruma düşmesine çare aranmasına neden karşı çıkıyor?

Muhalefetin her araştırma önergesine iktidarın “hayır” demesi kötü bir politik alışkanlığa dönüştü.

Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş kelepçedir; iktidar ortakları meclisi kilit altına aldıklarının farkında değil mi?

Öyle ki:

“DEKOR” YAPILDI

Şaşırmamak elde değil…

–Çiftçilerin sorunları için verilen araştırılması önergesi AKP-MHP'nin oylarıyla reddedildi.

-İşsizliğe bağlı intiharların araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla verilen araştırma önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

–Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözümler bulunması amacıyla verilen araştırma önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

-Çorlu tren kazasındaki tüm ihmallerin ve sorumluların açığa çıkarılması amacıyla verilen araştırma önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Yahu…

-15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fethullah Terör Örgütü'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması amacıyla verilen araştırma önergesi bile AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

-Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin yaşananların tam olarak açığa çıkarılması amacıyla verilen araştırma önergesi de AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Bakınız:

Meclis araştırma ile meclis soruşturmasını birbirine karıştırmayınız. Meclis araştırması, milletvekillerinin belli bir konuda bilgi edinmek için doğrudan doğruya kendi aralarında komisyon kurup inceleme yapmalarından ibaret. Sonunda herhangi bir cezalandırma durumu söz konusu değil…

Keza: Araştırma sonucu meclis genel kuruluna getirilir ve burada herhangi bir karar alınmaz ve hükümetin sorumluluğunu icap ettirebilecek bir sonuç doğmaz.

Buna rağmen… Anayasal hak olan araştırma önergelerinin reddedilmesi meclisi işlevsiz hale getiriyor. Milletin meclisi “dekor” gibi duruyor!

Bakınız:

MECBURUZ

145 yıllık parlamento geleneğimiz var.

İlk kısa meclisimiz 1876'da -padişah yetkisi çok olduğundan- meclis araştırmasını düzenleyen hüküm yoktu.

1908 yılındaki ikinci deneyimizde Anayasa'da meclis araştırmasına yer verilmemesine rağmen Meclis-i Mebusan, ara sıra da olsa uygulamadaki aksaklıkları düzeltmek için meclis araştırması benzeri çalışmalar yaptı.

O zor Milli Mücadele döneminde bilgi edinmeye yönelik meclis araştırmaları yapıldı.

Ve, 1924 Anayasası'nda meclis araştırması ve meclis soruşturmasını bir madde içinde toplandı.

Sonunda 1961 yılında meclis araştırması Anayasa'da yer almakla sağlam hukuki temele kavuşmuştu.

Ne yazık ki bu Anayasal hak son yıllarda unutuldu; iktidar ortakları bilgi edinme hakkı olan Meclis araştırmasına nedense soğuk bakıyor! Bunun bazen acı sonuçları çıkıyor:

Madenlerdeki ölümlerin araştırılması için verilen araştırma önergesi iktidar oylarıyla reddedildikten 15 gün sonra Soma faciasında 301 işçiyi kaybettik.

Bugün… Ülkemiz ağır sorunlarla boğuşuyor; iktidar-muhalefet kayıkçı kavgasını bırakıp mecliste oluşturacakları araştırma komisyonlarıyla ülkenin yolunu aydınlatabilir. Zaten Meclis araştırmasının bir amacı da, ihtiyaçları karşılamayan ve demode olmuş eski kanunların yenilenmesini sağlamak değil mi?

Şundan eminim:

Meclis araştırmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olaylar hakkında doğru bilgiyi edinmesini sağlayacaktır. Ki Sezgin Baran Korkmaz gibi bazı konularda doğru-sağlam bilgiye ulaştığından emin değilim!

Kişiler yanılır, kandırılır; sadece milli iradenin temsilci parlamento aldanmaz.

Bu zor günlerde Meclis'i devreye sokmaya mecburuz.