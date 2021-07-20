Evinden uzakta bayram

10 yıl önce…

Fazıl Say'ın yurt dışı konserine gidiyorduk.

Uçakta koridorun diğer ucunda oturan kişi, “her yurt dışına çıktığımda tedirgin oluyorum” diye söze başladı.

Gazeteciyle diyaloga böyle bir cümleyle başlarsanız ve hele bu sözü eden kişi Fazıl Say'ın menajeri Kadir Dursun ise sohbet kaçınılmaz oldu. Anlattı:

-“Yıl; 1989. 22 yaşındaydım. Bizim Adıyaman Tut ilçesinin tek gelir kaynağı vardı; yurt dışına kapak atmak. 15-16 yaşındaki çocukların cebinde İsviçre'ye kaçak yollardan ulaşmanın haritası bulunurdu. O dönem Avusturya, Türkiye vatandaşlarına vize uygulamıyordu. Para biriktirince yola düştüm…

-“ Hiç durdurulmadan Viyana'ya ulaştım. Buradan, Türkiye'de temasa geçtiğim kaçakçılarla buluşmak için başka şehre gittim…

-“Mevsim sonbahardı, hava soğuktu. Gece yarısı Alp Dağları'nın eteklerinde, çeşitli kaçak yollardan gelmiş 50'yi aşkın Türkle karşılaştım. Herkes İsviçre'de gidecekleri Lozan, Zürih ve Cenevre araçlarına bindirildi. Beni koydukları her yanı kapalı banka aracıydı. Yola çıktık. Saat 05.00 gibiydi, polis durdurdu. Hemen sınır dışı edildik. Mülteci olma serüvenim kısa sürdü…”

Kadir Dursun gibi milyonlarca insan bugünlerde bir yerden bir yere göç ediyor…

MÜLTECİLER ÇAĞI

Türkiye'de gündeminde Afganistan mültecileri var.

Alman filozof Theodor Adorno, Hitler'den kaçıp ABD'ye sığındığı mülteci yıllarını “Minima Moralia” adlı otobiyografi kitabında yazdı: “Sakatlanmış Yaşamdan Yansımalar.”

-“Oturduğumuz evi ev olarak görmemek, orada kendimizi evimizde hissetmemek” idi ruhen sakatlanmak…

Bir başka mülteci; Edward Said…

-“Sürgünü yaşamak korkunçtur. Sürgün, bir insan ile doğup büyüdüğü yer arasında benlik ve benliğin gerçek yuvası arasında zorla açılmış onulmaz gediktir. Özündeki kederinin üstesinden gelmek mümkün değildir.”

Yabancı olma duygusunu üzerinden atamayan mülteci, ruhundaki sakatlıkları-kayıpları kolay atlatamaz. Sadece toprağından, evinden olmamıştır; dilinden ve geçmişinden de koparılmıştır. O yardıma muhtaç statüdeki kişidir.

“Eve” dönüşü imkansızdır. Öksüzdür. Yalıtılmışlık girdabında trajedisiyle baş başadır…

Filistinli şair Mahmut Derviş yurtsuzluk acısını dizelere döktü:

“Gözlerinizle siper olun bana/ Hüzün malikânesinden bir kalıntı diye alın beni/ Trajedimden bir dize diye alın/ Bir oyuncak diye alın, evden bir tuğla diye/ Alın ki çocuklarımız geri dönmeyi hatırlasın…”

Mültecilik savaş gibi zorunluluklardan doğar.

Bugün…

Mülteciler Çağı'nda yaşıyorsak, suçlu o şartları yaratan emperyalizmdir.

BİZİM SAFIMIZ

Ülkemizde sadece Suriyeli sayısı 3 milyon 664 bin 873.

Ülkemizde çalışma-ikamet izniyle bulunan yabancı sayısı 1 milyon 32 bin 348.

Ya kaçak olanlar?

-Ülkemizde 2019 yılında yakalanan “düzensiz göçmen” sayısı 454 bin 662.

-Ülkemizde 2020 yılında yakalanan “düzensiz göçmen” sayısı salgın etkisiyle düştü; 122 bin 302.

-Ülkemizde 2021 yılında 24 Mart itibarıyla yakalanan “düzensiz göçmen” sayısı 22 bin 115.

Giriş çıkış sayısı her geçen gün artıyor…

Bu kadar göçmenin ülkemize girişi niçin engellenmiyor?

Ya da şöyle sorayım:

Yoksa, göçmen girişi engellenmek istenmiyor mu? Öyle ya ülke sınırları bu kadar da kolay geçilemez herhalde… İşin içinde ne var?

İktidar aralıklarla şu sözü sarf ediyor:

-“Avrupa'nın Çin'i olacağız!”

Cümlenin açılımı şu:

-Ucuz emek gücüne dayalı üretim yapacağız!

Gerek ekonomik kriz gerek daha fazla kâr beklentisi işvereni ucuz, güvencesiz göçmen iş gücüne yöneltiyor. Türk emek gücü artık pahalı bulunuyor çünkü…

Başa dönersem:

Kadir Dursun yakalandıktan sonra Avusturya beş yıl ülkesine giriş yasağı koydu. Aradan 15 yıl geçti:

Mozart'ın 250'nci Yılı törenleri için Viyana'ya gitmesi gerekiyordu. Bir haftalık vize için elçiliğe başvurdu. Avusturya elçisi, Kadir Dursun'u makamına çağırdı; “Sizin müzik konusunda çalışmalarınızı biliyoruz; size bir haftalık değil beş yıllık vize vereceğiz” dedi.

10 yıl önce Fazıl Say'ın konserine giderken Kadir Dursun hâlâ tedirgindi…

Mültecilik ruhundan kurtulmak kolay değil. Oysa Kadir Dursun yurt dışına rahat çıkan müzik insanıydı artık…

Bizim safımız vatanından yurdundan öksüz mültecilerin daima yanında durmaktır; insanlıktır bu……

NOT. Bu makaleyi iki eski yazımdan derledim. Herkese iyi bayramlar dilerim. Kimse vatanından öksüz bayram geçirmesin….