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Gardırop Müslümanlığı

Taliban ideolojisi ile DEVA genel başkanı Ali Babacan nasıl buluştu?

Afganistan bizim muhafazakâr siyasetçileri şimdiden bu derece etkiledi demek!

Ne diyeceğimi sona saklayıp bazı bilgiler yazmak istiyorum:

-Hz. Muhammet Medine'ye hicret ettiğinde, Beni Neccar kabilesinin kızları ellerinde defler ile şiirler -şarkılar söyleyerek onu karşılamadı mı?

Hz. Muhammet, Hz. Ayşe'nin yardımcısı kızın düğününe Medineli Müslüman şarkıcı Zeynep'i göndermedi mi?

Hz. Muhammet, düğünde defle şarkı söyleyen Ümmü Nebit'e eşlik etmedi mi?

Hz. Muhammet, Furay'a binti Muavviz'e düğünlerde şarkı söyleme izni vermedi mi?

Hz. Muhammet eşi Hz. Ayşe ile birlikte Mescid-i Nebevi'de Sudanlıların mızrak oyununu seyretmedi mi? Bir bayram günü milli oyunlarını oynayan bir Habeş kadını izlemeye Hz. Ayşe ile birlikte gitmedi mi?

Hz. Muhammet, evinde Buas günü şarkısı söyleyen iki genç cariyeyi susturmak isteyen Hz. Ebubekir'i engellemedi mi?

Hz. Muhammet, sevdiği şairi Hasan b. Sabit'in uduyla şarkı söyleyen cariyesi Şirin'i dinlemedi mi?

Hz. Muhammet, “nikâhı def çalıp kutlayın” demedi mi?

Hz. Muhammet, düğünde eğlenen kadınlara “insanların en sevimlisisiniz” demedi mi?

Hz. Muhammet, “eğlenceye düşkün genç kızlara anlayış gösterin” demedi mi?

Hz. ALİ'NİN DÜGÜNÜ

Hz.Ayşe'den aktarıldı:

-“Hz. Ömer eve girmek için izin istediğinde, bir köle kız şarkı söylüyordu. Köle kız onun ayak sesini duyar duymaz kaçtı. Hz. Ömer içeri girdi ve Hz. Muhammet gülümsedi. ‘Ey Allah'ın elçisi' dedi Hz. Ömer, seni böyle güldüren şey nedir.' Hz. Muhammet yanıtladı: ‘Köle bir kız burada şarkı söylüyordu lakin senin ayak sesini duyunca kaçtı.' Hz. Ömer, ‘Allah'ın elçisinin dinlediği şeyi duyuncaya kadar buradan ayrılmayacağım' dedi. Hz. Muhammet kızı çağırdı, kız tekrar şarkı söylemeye başladı…”

Sadece kadınlar, genç kızlar değil…

Hz. Muhammet'in, İslam'ın ilk müezzinine “Ey Bilal, bize bir gazel oku” dediği, nasıl bilinmez mi?

Enes b. Malik'in naklettiğine göre Hz Muhammet seyahat esnasında ondan hudâ (kervan şarkısı) söylemesini istemedi mi?

Hz. Muhammet'in huzurunda şarkı söyleyen Amr b. Ümeyye'nin Evliya Çelebi'nin “Seyahatname” eserinde bile adı geçmiyor mu? Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın düğününde def çalmadı mı? Tüm def çalanlar onu pir kabul etmez mi?

Ya Hintli Baba Sevindik? Ya diğerleri?

Toplayayım:

GÜVENÇ'İ DÖVERLER ELBET

Ne yazık ki…

En kafa karıştırıcı meselelerden biri İslam'ın müziğe karşı tutumudur.

Yüzyıllardır fakihler/fıkıh alimleri, müzik dinlemenin (semânın) caiz olup olmadığı yönünde görüş bildiriyor.

Kuran'da müzik hakkında yasaklayıcı -kınayıcı söz- kelime bulunmuyorken bu sorunun nasıl ortaya çıktığını kavramak kolay değil. Hz. Muhammet'e atfedilen o kadar farklı sözler-anlatımlar var ki işin içinden çıkılamıyor. Örneğin, Câbir b. Abdullah, Hz. Muhammet adına bir hadis imal etti: “İblis (Şeytan) ilk ağıt yakan ve ilk şarkı söyleyendi!” (Günümüz Türkiyesinde ne çok uydurukçu Cabir var!)

Kuran ne diyor: “De ki: Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızıkları kim haram kılmış?” (A'râf, 30)

Kafa karışıklığı çıkarılmasının çeşitli sebepleri var kuşkusuz.

İslam'dan önce pagan inancının hâkim olduğu Arap yarımadasında şiirler-şarkılar toplumsal kültürün vazgeçilmeziydi. Hz. Muhammet bu kültürü toplumsal direnişe uyarladı. Pagan festivalleri, İslam tarafından güzel görülerek uyarlanıp yeni yaptırımlar altında kabul edildi. Örneğin, Pagan hac ilahileri “meşrulaştırıldı” ve beraberlerinde şahin (ney) ve vurmalı tabla gibi müzik aletlerini çalmak bile “caiz” oldu. Sonuçta:

Hz. Muhammet müziğin gizemli gücünün farkındaydı hep…

Aradan bin dört yüz yıl geçti.

Yıl 2021.

DEVA genel başkanı Ali Babacan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'daki müzik etkinliği için ne dedi:

-“Gözümüzden kaçmıyor. Millî günlerimiz üzerinden bu ülkenin dindar vatandaşlarına göndermeler yapılmasına izin vermeyiz. Biz bu zihniyete pabuç bırakmayız.”

Birileri hâlâ dinin-inancın kültürel kodlarını kullanarak iktidar olacağını mı sanıyor? Ekonomik krizin yaratıcılarından olduğunu mu unutturmak istiyor?

Ve:

Babacan böyle konuşursa birileri de ülkemizin en iyi seslerinden Güvenç Dağüstün'ü konser çıkışı linç etmek ister elbet…