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Görme kılavuzu

Oslo Görüşmesi'ni hatırlıyorsunuz.

Kürt sorunu çözümü için MİT ve PKK arasındaki ilk görüşme Eylül 2008'de yapıldı. Sonra ki beş görüşme 2009 yılında oldu. O yıl başka neler yaşandı?

1 Ocak'ta Kürtçe yayın yapan TRT 6 yayına başladı.

24 Şubat'ta Demokratik Toplum Partisi genel başkanı Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş partilerinin grup toplantısında kürsüden Kürtçe hitap etti.

14 Nisan'da Öcalan'ın teorize ettiği “demokratik konfederalizm” çerçevesinde kurulan çatı örgüt KCK'ye yönelik polis operasyonları başladı.

4 Haziran'da Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenerek tarıma açılmasına dair kanun TBMM'de kabul edildi.

22 Ağustos'ta Öcalan, çözüm sürecine katkı amaçlı “Yol Haritası” hazırlayarak MİT'e sundu.

20 Ekim'de 34 PKK'lı Silopi Sınır Kapısı'nda teslim oldu. Savcılık tarafından sorgulanan PKK'lılar serbest bırakıldı.

Diğer yandan:

Polis, KCK soruşturmaları sonucu (2011 yılına kadar) 7 bin 748 kişiyi gözaltına aldı, 3 bin 895 kişiyi tutukladı. (Operasyonlarda KCK içine yerleştirilmiş MİT elemanları da ortaya çıkarıldı!)

KCK'lıları polis hangi kritere göre gözaltına aldı? KCK'da “polis eliyle” tasfiye edilenler arasında “Dersimliler” ağırlıkta mıydı?

Bu soruyu unutmayınız.

Devam edeyim:

SEMBOL İSİM

2010'ları anımsayınız:

Ergenekon- Balyoz-Poyrazköy- Odatv- Casusluk vd. soruşturmalar- davalar vardı,

Deniz Baykal ve MHP'lilerin seks kasetleri sızdırıldı.

Dicle Haber Ajansı'nın internet sayfasında Oslo görüşmeleri yayınlandı. Ajans, internet sayfalarına sanal saldırı olduğunu, bilinmeyen kişilerce bu kaydın siteye eklendiğini duyurdu. (FETÖ'nün bilgisayarları ele geçirme tekniği o dönem bilinmiyordu!)

Oslo görüşmeleri sebebiyle “MİT-KCK işbirliği” suçlamasıyla Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağrıldı.

Bugün artık biliniyor ki, tüm bu operasyonları yapan FETÖ idi.

FETÖ, çözüm sürecinin hangi tarafındaydı?

3 Ocak 2013'te Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata İmralı'ya giderek Öcalan'la görüştü. Böylece açık müzakere süreci başladı.

9 Ocak 2013'te Sakine Cansız ve iki arkadaşı Fidan Doğan ve Leyla Söylemez Paris'te öldürüldü.

İmralı görüşmelerinde Öcalan, özellikle PKK'lı kadınlar için sembol olan, örgütün kurucularından “Dersimli Sakine Cansız” cinayeti üzerinde çok durdu. Tetiği çeken değil çektiren el kimdi? Yanıtı yok. Sadece cinayeti işletenler suikasti MİT'in üzerine yıkmak için delilleri dört dörtlük yerleştirdiği biliniyor! Yapan FETÖ mü? Ya da FETÖ ile işbirliği yapan istihbarat servisleri mi? Peki niye?

ALEVİLERE TASFİYE

Öcalan, Sakine Cansız cinayeti üzerinde hep durdu, sürekli sordu. İmralı tutanaklarında milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “Bize gelen bilgide, ‘Sakine'nin tutumunun ve katılımının iyi olduğu, dağ adına Avrupa'da görevli olduğu, işini tamamlayıp geri dönüş için Paris'e gittiğinde bu olayın olduğunun” bildirildiğini söyledi.

Oslo görüşmelerine de iki kez katılan Sakine Cansız'ı kim, hangi amaçla neden öldürdü?

Evet, “Birileri” cinayeti MİT'in üzerine atmak için hayli çaba sarf etti.

Katil MİT elemanı Ömer Güney'in iki MİT mensubu ile yaptığı görüşmenin ses kaydı internete sızdırıldı. Kayıtta Güney, Sakine Cansız'ın da aralarında bulunduğu PKK'lılara ilişkin cinayet planlarını anlatıyordu…

Peki: PKK ile 2008'den beri görüşen MİT, Sakine Cansız'ı neden öldürmek istesin?

Gerek MİT içindeki FETÖ elemanları, gerekse FETÖ'nün “MİT maskeli” operasyonları pek ortaya çıkarılmadı.Bu sorular hâlâ askıda asılı duruyor.

Ve artık asıl konuma geleyim:

FETÖ ile işbirliğine karşı çıkan PKK içindeki “Dersimliler” FETÖ eliyle tasfiye mi edildi?

FETÖ-PKK/YDG-Bıdencı liberaller işbirliği içinde olduğu sır değil. Bu işbirliğine/ittifaka karşı çıkan PKK içindeki “Dersimliler” tek tek ortadan mı kaldırıldı/ ve kaldırılmaya devam mı ediliyor? Örneğin, geçen yıl öldürülen Kandil'in önde gelen isimlerinden Kasım Engin bunlardan biri miydi?

Öcalan'a rağmen PKK “Urfa kliği”, FETÖ işbirliğine karşı çıkan “Dersimlileri” “TC savunucu” diye yok mu ettiriyor?

Suriye sürecini de böyle okumakta yarar var. Hangi PKK'lılar Alevi Esat ile savaşmaya karşı çıktı/ çıkıyor?