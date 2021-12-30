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Hangi Noel

Charles Dickens (1812-1870)…

İngiliz edebiyatçı…

Noel kutlamalarının toplumsal uzlaşmaya sebep olduğunu “Bir Noel Şarkısı” (A Christmas Carol) adlı romanında yazdı.

Kitap, 19 Aralık 1843'te yayınlanır yayınlanmaz kapışıldı; kısa sürede 13 baskı yaptı. Kitabın korsanı bile çıktı.

Kitap, Batı kültüründe Noel'in bugün kutlanan misafirperver aile toplantıları, hayırseverlik, hediye verme, mevsimlik yiyecek – içecekler, şarkı-dans, ağaç süsleme, kart atma gibi birçok yönünü etkiledi…

Kitap, öyküde öne çıkan “Mutlu Noeller” sözünü popüler hale getirdi.

Charles Dickens daha önce de Noel öyküsü yazdı. Ki, Washington Irving ve Douglas Jerrold gibi yazarlar da benzer hikâyeler yayınladı. Ancak:

“Bir Noel Şarkısı” büyük kalabalıklara ulaşarak Noel kutlamasını kitleselleştirdi. Örneğin bugün Noel'in en yaygın kutlandığı ABD'de bu romanın etkisi büyük oldu. Yüzyıl içinde iki milyonun üzerinde sattı kitap.

Evet, 19. yüzyılda Noel, aile odaklı- çocuk merkezli temaya dönüştürüldü. (Günümüzdeki Noel Baba imajı 1963'te, Amerikalı karikatürist Thomas Nast'ın Harper's Weekly dergisindeki çizimiyle dünyaca tanındı.)

Charles Dickens'ın dine yönelik tutumu karmaşıktı; dindar değildi. Hemen her eserinde olduğu gibi -kendi yaşadığı çocukluğu gibi- yoksul çocukların sorunlarını gündeme getirmek istemişti bu romanında da…

Kitap, dünyayı etkileyen en önemli eserlerden biri olarak kabul görüyor bugün.

25 ARALIK GİZEMİ

Noel…

İlk Hıristiyan yazarlar, İzmirli Irenaeus (d.130- ö.202) ve Kartacalı Tertullian (160-225) tarafından yazılan Hıristiyan festival listesinde yok!

Hatta:

İskenderiyeli Origen (184- 253) ve Berberi Arnobius (?-330), çok tanrılı paganları “doğum günlerini” kutladıkları için suçladı. Arnobius, bu kutlamaların çok tanrılı Romalıların bayramı olduğunu yazdı.

Roma takviminde 24'ü 25 Aralık'a bağlayan gece kış gündönümü olarak kutlanırdı. Sebepler arasında, kış aylarında daha az tarım yapılması ve baharla doğanın verimli hale gelmesi gösterilmektedir. (Bakire İsis-Meri'nin Mısır güneş tanrısı Horus'u, bakire Nana'nın Frigya tanrısı Attis'i, bakire Devaki'nin Hint tanrısı Krişna'yı, bakire Semere'nin Yunan tanrısı Dionysos'u 25 Aralık'ta doğurduğunu geçelim! Hepsinin havarileri vardı, hepsi öldürülüp dirildi. Vs.)

Roma İmparatoru Birinci Konstantin'in Hıristiyanlığı seçip Doğu Katolik Kilisesi'ni kurmasıyla, Hz. İsa'nın 25 Aralık'ta doğumu kutlanmaya başlandı!

Oysa. İlk Hıristiyanlar, Hz. İsa'nın doğumunu 14 Nisan'a denk kabul edilen tarihte kutlarlardı: Fısıh Bayramı…

Hıristiyanlıkta “takvim hesaplamaları” farklı sonuçlar doğurdu. Şöyle:

FARKLI TARİHLER

Çoğumuzun bildiği Batı Hıristiyan Kiliseleri, Doğu Katolik Kiliseleri ve (1964 yılından beri) Doğu Süryani Kilisesi Gregoryen takvimi kullandıklarından Noel'i 25 Aralık'ta kutlar.

Öte yandan:

-Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Kudüs gibi Doğu Ortodoks Kilisesi, Jülyen takvimini kullandıkları için Noel'i 7 Ocak'ta kutlar…

-Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Finlandiya, İstanbul ve Antakya, Kıbrıs, İskenderiye, ABD Ortodoks Kilisesi 20'nci yüzyıl itibarıyla Revize Jülyen takvimini kullandıklarından Noel'i 25 Aralık'ta kutlar…

-Ermeni Apostolik Kilisesi ve Kudüs'teki Ermeni Patrikhanesi Hz. İsa'nın doğumunu değil, vaftizinin kutlanmasına yönelik Doğu Hıristiyan uygulamasını sürdürerek Noel'i 6 Ocak'ta kutlar…

-Farklı takvimler kullanmasına rağmen; Kıpti Ortodoks Kilisesi, Etiyopya ve Eritre Ortodoks Tewahedo Kilisesi, Pentay Evanjelik Kilisesi Noel'i 7 Ocak'ta kutlar.

-Yehova Şahitleri Noel'i İncil'e aykırı bulur, kutlamaz.

Veya:

İngiliz Kilisesi/ Püritenler veya İskoç Kilisesi/ Presbiteryenler uzun dönem Noel kutlamalarını yasakladı. Ki Sovyetler Birliği'nde yasaktı tıpkı bugün Çin'de olduğu gibi…

ABD'de Kanun ve Adalet İçin Amerikan Merkezi/ ACLJ gibi radikal sağcı örgütler Noel kutlanmasına karşı çıkıp eylemler yapıyor.

Türkiye'de tartışmalar olsa da bunlar genellikle kafa karışıklığından meydana geliyor: Noel ile yılbaşı kutlamaları karıştırılıyor!

Önceki gün adı lazım değil bir gazete manşet yaptı: Yılbaşını kutlamak caiz değil!

Hadi Noel ile karıştırıyor; peki, Hz. İsa'nın doğumunu kutlamak niye günah olsun? İslam'a göre Hz. İsa peygamber değil mi? Mevlit kandilini kutlayıp Noel'e karşı çıkmak tezat oluşturmuyor mu?

İsteyen kutlasın, istemeyen kutlamasın kime ne kardeşim? İnsanları “hizaya getirme” baskısına son verin artık…