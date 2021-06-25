İhtiras portreleri

Tarih: 5 Mayıs 2007.

Yer: Ankara Bilkent Oteli

Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ün kızı Burcu Aygün, 2 bin 500 kişinin katıldığı görkemli düğünle hayatını Bereket Öner ile birleştirdi.

Çiftin şahitliğini Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, SP Genel Başkanı Recai Kutan, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar yaptı.

Ailesi aslen Trabzonlu olan damat Bereket Öner, 1984 Ankara doğumlu.

Babası Yavuz Öner, ısı-ses yalıtım ürünleri imal eden, 1993'te kurulan Sincan Styropor A.Ş. patronu.

Oğlu Bereket'i, Bilkent Ticaret Yönetim Bölümü'nü bitirince işin başına geçirdi.

Bereket Öner o dönem Ankara'da yıldızı parlatılan genç iş adamıydı. Ekonometri Dergisi tarafından “Yılın CEO”su seçildi. Ödül takdiminde konuşma yapan ATO Başkanı Sinan Aygün, “Bereket Öner geleceğin en büyük iş adamlarından biri olacak; ona güveniyorum” dedi.

O dönem bu genç girişimcinin FETÖ'cü Aksiyon dergisi gibi yayın organlarında röportajları çıktı…

Ergenekon kumpasları sürecinde Sinan Aygün 1 Temmuz 2008'de tutuklanınca Bereket Öner, 25 Eylül 2008'de Burcu Aygün'den boşandı…

ŞAHİT YİNE AĞAR

Tarih: 2 Kasım 2016.

Yer: Kervansaray Oteli.

Statik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bereket Öner bu kez Yasemin Uzun ile evlendi.

Nikâh şahitleri arasında yine Mehmet Ağar vardı! Diğer şahit Sezgin Baran Korkmaz idi…

Davetlileri arasında Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve (ABD'de Kingston Kardeşler ile birlikte kara para aklama davasında 130 yıl hapse çarptırılan) Ermeni iş adamı Levon Termendzhyan (Lev Aslan Dermen) gibi isimler vardı.

“Geleceğin girişimcisi” ilan edilen Bereket Öner, Sezgin Baran Korkmaz'ın sağ kolu olmuştu… (Ki düğünden birkaç ay önce Bereket Öner, Sezgin Baran Korkmaz'ın “kara para kutularından” iş arkadaşı Doğa Doğan ile nişanlıydı. Ne oldu da Yasemin Uzun ile evlenmeye karar verdi?)

Bir dönem “Yılın CEO”su seçilen Bereket Öner ile Sezgin Baran Korkmaz'ın yolu nasıl kesişti:

Bereket Öner yönetimindeki Sincan Styropor A.Ş. zor durumdaydı. Babası Yavuz Öner'in itirazına rağmen Sezgin Baran Korkmaz'dan 300 bin TL ile başlayan borçlar almaya başladı.

Sonuçta, paranın gözlerini kör ettiği iki uyanık iş birliği yapmaya başladı. Öner artık, Korkmaz'ın çalışanıydı…

Les Ottomans Otel'de 2013 yılında tanıştıkları Levon Termendzhyan (ve Jacob ve Isaiah Kingston ile) “ABD yatırım fonu” örtüsüyle kara para aklama işine girdiler.

Sonra:

ARKADAŞIM İDİ

Bereket Öner, gözaltına alındı; adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı.

Bereket Öner, yedi yıl hapisle yargılanıyor.

Bereket Öner, vuruldu. İddiasına göre saldırgan bir dönem “Yeşil” adıyla bilinen Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu, Musa Anter cinayeti ile Akın Birdal saldırısında ismi geçen ve artık tefecilik yapan Bedirhan Esenlik (eski adıyla Zakir Selvi) idi!

Bereket Öner'in bu ilk vukuatı değildi:

Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan bir çeteye mensup olup, iş adamlarına tehdit ve şantaj yapma suçuyla 2018 yılında tutuklandı. Hâlâ yargılanıyor…

Nereden nereye… Bereket Öner gibi doymak bilmez ihtiras canavarına dönüşen ülkemizde binlerce insan var maalesef…

İşte bu da bir akademisyen Prof. Levent Korkut!

Ankara yıllarında arkadaştık; gazetecilik yaptık. O yıllar gazetecilik çetin işti; akademisyenliği seçti; ABD'ye gitti. Döndüğünde -her döneğin ideolojik kamuflajı- “sivil toplumcu” oldu. Ardından… FETÖ yuvası Polis Koleji'nin öğretim üyesi yapıldı. FETÖ'ye övgüler dizdi, “ulusalcıların kökünü kazıyacağız” dedi.

Batı'dan ödül alması gecikmedi; Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi oldu; örgütün uluslararası yönetim kuruluna kadar yükseldi! PKK açılımında akil adam yapıldı.

Sonra… Sezgin Baran Korkmaz'ın Mega Varlık Yönetim A.Ş. kurucusu oldu!

Geldiği son durum: Mal varlıklarına el konuldu, yargılanıyor…

Adı “Sezgin”, “Bereket” ya da “Korkut” değişmiyor; paranın kölesi ihtiras tutkunlarının hayatı, neoliberalizmin azgın dişlileri arasında kaybolup gidiyor. Yazık.