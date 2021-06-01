İmam efendi

Ayetlerde zamansallığı göz ardı edemezsiniz.

Makasıd-ı Kur'an; ayetin ne amaçla söylendiğini dikkate alarak, sözün kendisine değil, maksadına bakarak anlam çıkarmaktır…

Ayetin üç aşaması vardır:

– “Vahiy kendi zamanında ne demek istedi” sorusuna “ihya”…

– “Vahiy bugün ne dedi” sorusunun sorulduğu döneme “ibda”…

–“Vahiy bugün gelseydi ne derdi” sorusunun yanıtının aranmasına “inşa” denir.

Konuyu şuraya getireceğim:

Ayasofya Camii'nde hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenciye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla “diplomaları” verildi.

Programda emekli imam Mustafa Demirkan'ın sözleri infial yarattı:

-“Bu ve bu gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edilmiş, hediye edilmişti. Öyle bir zaman geldi ki, bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz burada yasaklandı ve müze haline çevrildi” deyip Bakara suresi 114'üncü ayeti okuyup ekledi:

-“Evet, Onlardan daha zalim, daha kâfir kim olabilir… Yarabbi o zihniyeti bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma…”

Emekli imamın devletin bir numarası Erdoğan'ın gözünün içine bakarak -Ayasofya'yı müze yapan- Atatürk'e lanet okuması kabul edilemez.

Ah ne yazık, bu ülkenin Müslümanlarına İslam'ı kim öğretecek?

MEDENÎ AYETLER

Genel görüşe göre, Kur'an 23 yıllık bir zaman sürecinde belli aralıklarla indi.

Tam kesin olmasa da vahyin 13 yılı Mekke, 10 yılı Medine'de gerçekleşti. Mekke'de indirilen ayetler “Mekkî”, Medine'de indirilenler ise “Medenî” olarak adlandırıldı.

Ayetlerin olayların gelişimine göre inmesi sebebiyle nüzul/inme dönemini bilmek mutlak şart…

Bakara, Hz. Muhammet'in hicretinden sonra Medine'de inmeye başlayan ilk sure. Kuran'ın en uzun suresi olup 286 ayetten oluşur…

Baskı ve zulümler sebebiyle yaptığı hicret ardından Medine'ye gelen Hz Muhammet'e inen vahiylerin “sebebi-i nüzulü” ağırlıklı olarak cihattı!

Hz. Muhammet'in küçük site İslam devleti kurduğu Medine, aynı zamanda savaş komuta merkeziydi… Cihada dair hükümler içeren bütün sureler “Medenî”dir:

Bedir Savaşı (624), Uhut Savaşı (625), Hendek Savaşı (627), Hayber Fethi (629), Mute Savaşı (629), Mekke Fethi (630), Huneyn Savaşı (630), Taif Seferi (630), Tebük Seferi (631) yaşandı Bakara suresi indiği süreçte…

O dönemde Hz Muhammet'in, Hıristiyan ile Yahudileri şirkten arındırmaya ve putperestliğe karşı mücadele verdiğini biliyoruz…

Bu dönemde- bu şartlarda Bakara suresi 114'üncü ayetinin gönderiliş amacı nasıl bilinmez? Mesele şu:

VAHYİN SEBEBİ

Bakara suresi 114'üncü ayetin çeşitli Türkçe mealleri var.

Diyanet İşleri bile meali iki kez değiştirdi.

Son meali şöyle:

-“Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir. Böyleleri oralara (eğer girerlerse) ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, âhirette de büyük bir azap vardır.”

Bakara 114'üncü ayetin inmesi konusunda farklı yorumlar var:

–Taberi'ye göre… Keldani Hıristiyanların Kudüs'teki Beyt-i Makdis'i (Mescid-i Aksa) tahrip etmeleri… (Kıblenin yönünün değişmesi de Bakara ayetidir. Ki, Bakara 115 ne diyor; “Doğu da Allah'ındır batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın zâtı oradadır.”)

–Reşit Rıza'ya göre… Medineli Müslümanlar ile Mekkeli putperestler arasında 628'de yapılan Hudeybiye Antlaşması'na rağmen putperestlerin, Mescid-i Harâm'a Hz. Muhammet ve yanındaki Müslümanların girmesini engellemesi…

– Razi'ye göre… Hicretin hemen ardından Hz. Muhammet Medine'deki bazı Yahudi kabileleriyle dostluk antlaşması imzalamasına rağmen Yahudilerin, Kâbe'de namaz kılınmasını hazmedemeyip müşrikleri Kâbe'yi tahribe teşvik etmeleri gibi kendilerinin de Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye zarar verme çabaları…

Nüzul sebebi ne olursa olsun…

Müslüman olmayanlara karşı 1400 yıl önce inmiş ayeti, bugün çarpıtarak Atatürk için ifade etmek emekli imam ve çevresinin içlerindeki kinin bir türlü soğumadığını gösteriyor.

Taksim Camii açılışında Erdoğan, Nazım Hikmet'ten şiir okurken, Ayasofya'da Erdoğan'ın huzurunda Atatürk'e lanet okumak fitne çıkarmaktır!

Yahu…

Daha geçen gün İsrail askeri, Müslümanları Mescit'i Aksa'ya sokmadı; hiç değil onu kınamak için Bakara 114'ü okusaydın be imam efendi!

Kin, kalp gözünü kör eder…