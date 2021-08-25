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İntikam davası

Hakikatin başka kalıplara sokularak tanınmaz hale getirilmesine hep karşı çıktım.

28 Şubat kararlarını-uygulamalarını tartışmak başkadır.

28 Şubat davası başkadır. Adaleti, intikam aracına dönüştüremezsiniz.

Seksen küsur yaşındaki askerleri tekrar-tekrar hapse sokarak adalet sağlayamazsınız.

Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ı Balyoz Davası'ndan “Bavulcu” kumpasıyla 52 ay hapis yatırdınız. Bu kez 28 Şubat Davası'ndan yine bir “Bavulcu” kumpasıyla hapse attınız.

Davanın tek kanıtı; 1997'de ordudan atılan Tabip Yüzbaşı Tamer Tatar'ın, kendisine kargo ile gelen (!) bir bavul CD ve sözde belgeydi! (Tabip Tatar, TSK'dan kovulunca 15 Temmuz darbesinden sonra kapatılan FETÖ'nün Kimse Yok Mu Derneği'nin Afrika'daki hastanelerinde çalıştı.)

28 Şubat Soruşturması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ne zaman başlatıldı: Necmettin Erbakan'ın vefat ettiği 27 Şubat 2011 tarihinden bir gün sonra! Ne tesadüf değil mi?

Tıpkı Balyoz İddianamesi gibi 1309 sayfalık 28 Şubat İddianamesi şişirilmiş intikam metniydi. Öyle ki: İddianamede, 28 Şubat 1997'de MGK'da alınan kararlar yoktu! 28 Şubat kararları yok sayılarak 28 Şubat iddianamesi hazırlanmıştı! Neler.. Neler… Kimdi bu savcılar?

“Bavulcu” Tatar'ın “belgeleri” teslim ettiği savcı Hüseyin Ayar FETÖ'nün “Semt İmamı” çıktı. Diğer FETÖ'cü savcı Fikret Seçen firari oldu.

İlk ifadeleri alan savcı Cemil Tuğtekin FETÖ'cü olduğundan meslekten ihraç edildi.

Dava iddianamesinde imzası olan FETÖ'cü savcı Mustafa Bilgili, dört aylık firar dönemi ardından sahte kimlikle Ankara'da yakalandı! Yardımcısı savcı Kemal Çetin de meslekten ihraç edildi.

Gelelim hâkimlere:

FETÖ KUMPASI

Mahkeme başkanı hakim Tayyar Köksal ve üyeler hakim Süleyman Köksaldı ile hakim Hakan Oruç FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten atıldı! Diğer hakimlerden Nihal Uslu cezaevine kondu; Halil İbrahim Kütük ise firari…

FETÖ hakim savcıları neden bu kumpası düzenledi. Çünkü:

28 Şubat 1997'de toplanan MGK aldığı tavsiye kararıyla FETÖ ile mücadele edilmesini istedi.

İktidarın pek sevdiği Genelkurmay eski Başkanı Hilmi Özkök, TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na 2004 yılında toplanan MGK toplantısında kuvvet komutanlarıyla birlikte, hükümeti FETÖ'ye karşı uyardıklarını ve bunu MGK'ya tavsiye kararı olarak yazdırdıklarını açıkladı.

Evet, FETÖ, 28 Şubat'tan intikam almak istedi.

Evet, 28 Şubat Davası bir FETÖ kumpasıydı.

FETÖ, benzeri kumpaslarla TSK'yı boşaltıp kendi subaylarını ordunun kritik noktalara yerleştirirken AKP'lilerin hep desteğini aldı. Bu davada da ıslak imzalı tek bir belge olmayan dijital çıktılarla 103 kişiyi sanık sandalyesine oturttu. 61'i general 76 askeri tutukladı….

Diğer kumpas davalarından farkı yoktu yaptıklarının. Örneğin: Davaya esas olan 5 No'lu CD'nin sahteliği ve üzerinde tahrifat yapıldığı sıkça vurgulanarak CD'nin imajı talep edildi, ama kimseye verilmedi! Bu tür ayrıntılara boğmayayım sizi… Sonuçta:

YALANLAR… YALANLAR

Erbakan, yaşadığı müddetçe, başında bulunduğu RefahYol Hükümeti'nin istifa gerekçesini hiçbir şekilde ve hiçbir yerde askeri darbeye bağladı mı; askeri darbeyle düşürüldüğünü söyledi mi? Hayır.

Keza:

“28 Şubat kararlarını askerlerin Başbakan Erbakan'a baskı yaparak imzalattığı” şeklindeki bilgileri tamamen hayal ürünüydü. Söz konusu kararları Erbakan'a imzalatan hükümet ortağı Tansu Çiller idi.

28 Şubat kararlarının kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanması için Başbakan Erbakan imzalı direktif yayınlanmıştı. Dahası Başbakan Erbakan'ın müsteşarı da 13 Haziran 1997'de, kararları uygulamayı ağırdan aldıkları gerekçesiyle kamu kurum ve kuruluşlarına uyarı yazısı göndermişti.

–Müslüm Gündüz, Fadime Şahin, Ali Kalkancı gibi şahısların TSK tarafından kullanıldığı iddiaları uydurmaydı. Aksine, bu kişilerin o dönemde iktidara yakın kimselerle bağlantıları ortaya çıktı. Ayrıca bu isimler 28 Şubat'tan dört yıl önce 1993'de TV'lere çıkmaya başlamıştı.

-”Askerlerin toplumun büyük kesimini fişlediği” şeklindeki iddiaları yalan çıktı.

–Tansu Çiller, Meral Akşener, Şevket Kazan, Merve Kavakçı, Şeref Malkoç, Berat Albayrak, Sümeyye Erdoğan gibi siyasilerin de bulunduğu 481 kişi müşteki oldu. Şeref Malkoç iki kez, Şevket Kazan bir kez mahkemeye geldi, diğerleri gelmedi.

Toplam müşteki sayısı zamanla 700'ü aştı. Bunların belli merkezlerden yönlendirdikleri ortaya çıktı; tıpatıp aynı dilekçelerle başvurmuşlardı!

28 Şubat intikam kumpası olarak tarihe geçecek.