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Katli Vacip

Odatv Haber Müdürü Fethi Yılmaz'ın geçen hafta çıkardığı “Katli Vacip” kitabını okurken hafızam beni nerelere götürdü:

Tarih 19 Temmuz 1968.

Mehmet Şevket Eygi tarafından kurulan ve sol düşünce ve hareketlere karşı dini cephe meydana getirmeye çalışa “Bugün” gazetesi şunu yazdı:

-“Gün geçtikçe azgınlaşan komünistlerin önümüzdeki günlerde işi daha da ilerleterek, bazı İslami müesseselere fiili tecavüze geçeceklerini istihbar etmiş bulunuyoruz. (…) Antikomünist halk kuvvetleri alarmda ve tetiktedir ‘Dişe diş, göze göz, kana kan' kaidesince yapılan her tecavüz şiddetle karşılık görecektir. Halk kendi müesseselerini gerekirse bizzat ve silah da kullanarak korumasını bilir. Dosta ve düşmana ilan ederiz.”

Türkiye'deki provokasyonların temel kışkırtıcı teması “camiye saldırı” yalanı oldu.

Muhafazakâr “Bugün” gazetesi “azgınlaşan komünistler” tespitini neye dayanarak yaptı:

ABD 6. Filosuna mensup USS Independence uçak gemisi ve beş destroyer, gayri resmi ziyaret için 15 Temmuz 1968'de Dolmabahçe açıklarına demirledi.

Amerikalılar Montrö Anlaşması'nı ihlal ederek neden boğaza geldi? 1968 yılında ilginç gemi olayları yaşandı:

23 Ocak'ta – Kuzey Kore, ABD'ye ait USS Pueblo istihbarat gemisine karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu.

25 Ocak'ta İsrail INS Dakar denizaltısı bilinmeyen sebepten Akdeniz'de battı, 69 mürettebat öldü.

28 Ocak'ta Fransız Minerve denizaltısı 52 mürettebatıyla Akdeniz'de kayboldu.

8 Mart'ta Sovyet K-129 denizaltısı Havai açıklarında battı, 98 mürettebat öldü.

22 Mayıs'ta ABD USS Scorpion nükleer denizaltısı bilinmeyen sebepten Azor Takımadaları açıklarında battı, 99 mürettebat öldü.

O yıl görünmez denizaltı savaşı mı vardı?

ÖĞRENCİ YURDUNA BASKIN

O yıl…

ABD, Vietnam'da oluk oluk kan akıtıyordu.

ABD'nin içi de karışıktı; siyahi önder Martin Luther King ve suikasta kurban giden Başkan John F. Kennedy'nin kardeşi Robert F. Kennedy öldürüldü.

Başta Fransa olmak üzere dünyanın dört yanında üniversite eylemleri vardı.

Ve: 17 Temmuz'da İstanbul'daki üniversite öğrencileri Amerikan 6. Filo'yu protesto etti.

“Bugün” gazetesinin tepkisi buna idi.

Sonra ne oldu?

Polis, Gümüşsuyu'ndaki İTÜ öğrenci yurdunu sabaha karşı 04.30'ta bastı. 24 yaşındaki Vedat Demircioğlu öldürüldü.

Öğrenciler, 27 Temmuz'da çıkardıkları “Dolmabahçe Direnişi” gazetesinde 6. Filo'ya neden karşı çıktıklarını şu satırlarla anlattı:

-“‘Amerika'nın sınırları Kars'tan başlar' diyen bir başkanın ülkesinin askerlerine alkış mı tutmalıydık? Cinsel bunalımlarını gidermek için gelen kişileri Amerikan genelevleri gibi çalışan otellere taşıyan komisyoncular mı olsaydık? Ülkesinde yaşayan siyahlara insanlık hakkı tanımayanların askerlerine çiçek mi verseydik? İnsan haklarından, barıştan söz eden liderlerini kurşunla susturulan ülkenin askerlerine selâm mı dursaydık? Doğal kaynaklarımızdan sömürdüklerini, İstanbul sokaklarında dolaşan askerlerinden dilenerek mi geri alsaydık? Kıbrıs olayında karşımıza çıkanlara sevgi gösterisinde mi bulunsaydık? Vietnam halkına işkence edenleri el-etek öperek karşılayan kişiler mi olsaydık?”

HİÇ AKILLANMIYORUZ

Tarih 16 Şubat 1969.

Amerikan 6. Filosu yine Dolmabahçe önüne geldi.

Solcu 76 gençlik örgütü protesto için bir araya geldi.

Muhafazakâr “Bugün” gazetesi “cihat” ilan etti. Solcu öğrencilerin eylem gününde muhafazakârlar, 6. Filo'nun önünde toplu namaz kıldı. “Müslüman Türkiye” sloganıyla, 6. Filo'yu protesto eden solcu gençlere saldırdılar. Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan adlı iki solcuyu bıçaklayarak öldürdüler.

Odatv Haber Müdürü Fethi Yılmaz'ın “Katli Vacip” kitabını okurken “Bugün” gazetesinden “Zaman” gazetesine uzanan yayın organlarının provokasyonlarda- cinayetlerde nasıl rol oynadıklarını da görüyorsunuz.

Kitabı bitirdikten sonra aklım öldürülen Vedat Demircioğlu'nda kaldı. Şöyle:

SİHA-İHA uçakları yaptığı için alkışlanan Özdemir Bayraktar, Demircioğlu'nun öldürüldüğü yıl İTÜ'ye girdi. O yaz Demircioğlu, İTÜ Motor Enstitüsü'ndeki kursa gidiyordu. Bayraktar sonra bu kürsüde asistan olarak çalıştı.

Demircioğlu gibi nice gençlerimizin “Katli Vacip” diye katledilmesinin zararını ülkemiz çekmedi mi? 1969'da öldürülen solcu öğrenciler Mehmet Cantekin, Taylan Özgür, Mehmet Büyüksevinç, Battal Mehetoğlu mühendis olacaklardı…

Ne değişti? Kalacak yurt sorunu nedeniyle eylem yapan üniversiteliler hâlâ terörist diye dövülerek gözaltına alınıyor…

Biz hiç mi akıllanmayacağız?