Kolculardan küreselcilere

Türkiye'de; Winston, Camel, LD, LD Slender, Monte Carlo, Monte Carlo Slender, More, Anadolu, Glamour, Salem sigaralarını Japonya'nın küresel tütün şirketi JTI satıyor!
ABD'li Philip Morris; Marlboro, Parliament, LM sigarasını…
İngiliz BAT; Viceroy, Pall Mall, Kent sigarasını…
İngiliz Imperial Tobacco; Davidoff ve West sigarasını…
European Tobacco, Winner, HD, Vigor, Violet sigarasını üretip satıyor!
Nerede bizim; Yeni Harman, Maltepe, Kulüp, Yenice, Bafra, Gelincik, Samsun, Bahar, Birinci sigarası?
Dünyada en değerli tütünlerinden biri Anadolu ürünüydü: “Şark tipi/ Oriental-Türk tütünü”
Sigaralarımız dünyadan büyük talep alırdı.
Bu sebeple, yabancı bankerler Osmanlı'dan alacakları karşısında (“Rüsumu Sitte” Kararnamesiyle) devletin tütün gelirlerine el koydu. Benzerini yabancı devletlerin kurduğu Düyun-ı Umumiye/ REJİ de yaptı.
Cumhuriyet dönemine Reji İdaresi 42 yıl boyunca kolcularının halka yaptığı eziyetle nefret edilen kurum oldu. Türküler yakıldı…
Kurtuluş Savaşı'nı salt cephe savaşı olarak görmeyiniz.
1921'de REJİ'nin yetki ve gelirleri kısıldı.
1923'de REJİ'nin mal varlığına el konuldu.
1925'de tütün ve tütünle ilgili hizmetlerin devlet tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı.
Yıllar sonra ne oldu?
Neoliberalizmin doğduğu 1980'lerde kamuya yüksek getiri sağlayan işletmelerden TEKEL'e zarar ettiği yalanıyla “devleti soyan kurum” diye düşmanlık ettirildi! Ardından…
1984'de yabancı sigaraya ithal yasağı kaldırıldı.
1986'da TEKEL ile ortak olmak şartıyla özel sektöre sigara üretme izni verildi. İlk özel sektör kimdi; Philips Morris! Bu Amerikan şirketi TEKEL ile ortaklaşa “Tekel 2000” sigarası çıkardı. 1991'de küresel şirketlere sigara üretme ve satma hakkı verildi.
Dünya Bankası “memuru” Kemal Derviş, 2002'de tütün sektörün ölüm fermanını imzaladı.
-Tütünde destekleme alımlarına son verildi…
-TEKEL özelleştirilmesinin önü açıldı…
AKP “teslimiyet bayrağını” devam ettirdi: TEKEL özelleştirildi ve 292 milyon dolara Nihat Özdemir ve ortaklarına sudan ucuza sattı. Nihat Özdemir, Mey'i üç yıl sonra -şirketin yüzde 92'sini- 810 milyon dolara Amerikan Texas Pacific Group'a sattı.
Bu ABD'li firma da Mey'i 2.1 milyar dolara Johnny Walker viski ve Guinness biranın sahibi İngiliz Diageo'ya sattı!
Türkiye'de tütün ürünleri imalatının yüzde 89.3 yabancıların kontrolüne geçti.
Keza:
AKP küresel şirketler lehine dokuz ilde (Adıyaman, Batman, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Mardin, Muş ve Trabzon) tütün üretiminden vazgeçenlere alternatif ürün desteği için kaynak dağıtacağını açıkladı.
AKP, tütün emekçisinin boğulmasına yardımcı oldu. Örneğin:
Ülke tütüncülüğünün geliştirilmesi amacıyla, 1986 yılından itibaren ithal edilen tütünlere kilo başına 3 dolar ve paket başına 40 cent/dolar uygulanan Tütün Fonu, 2009'da düzenlemeyle değiştirildi.
2010 yılı itibarıyla “şişirilmiş tütün”, “şişirilmiş tütün damarı”, “işlenmiş tütün” gibi tütünlerde bu şart sıfırlandı!
Kıyılmamış ithal “yaprak tütünde” ise ilk olarak 2011 yılında kilo başına 3 dolar olan Tütün Fonu bunu önce 2.25 dolara ve sonra her yılsonunda yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararlarıyla kademeli olarak azaltılarak 2016 yılı için 0.60 dolara kadar indirdi. AB-Türkiye İlerleme Raporu ile 2018'de sıfırlandı! AKP'nin Tütün Fonu'ndaki bu düzenlemeleriyle Türkiye'nin zararı, 2010'dan 2017'ye yaklaşık 2.3 milyar dolar oldu!
Değerli Türk tütünü yabancılar eliyle ihraç edilirken, bakın ithal tütünle ne geldi?
1983'de genetiği değiştirilmiş/GDO'lu tütün elde edildi. Ardından…
ABD, herbisite/”zararlı” otlara dayanıklı GDO'lu tütün üretimine izin verdi. Ayrıca…
Tütünler “sos” olarak nitelenen kimyasal katkı maddeleriyle terbiye edilerek tüketici için daha cazip hale getirildi!
ABD ürün fazlası GDO'lu endüstriyel tütünü ne yapacaktı?
İstanbul'da 2000 yılında yapılan Ulusal Sigara Sağlığı Kongresi'nde konuşan Dünya Sigara Sağlığı İle Savaşanlar Örgütü Başkanı David Simpson gerçeği yüzümüze vurdu:
-“Biliniz ki ABD ve İngiltere'de sigara içenlerin sayısı azalıyorsa, Türkiye'de içenlerin sayısı mutlaka artacaktır.”
Haklı çıktı: Türkiye ithal sigara cenneti yapıldı. Bugün Türkiye'de 15 milyon kişi sigara içiyor! Yılda 110 milyar adet sigara tüketiliyor…
Adıyaman'da bir avuç tütün üreticisinin eylemini bu perspektiften değerlendirin…YAZARIN TÜM YAZILARI