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Oyuncak ayı

Öyle olmamasına rağmen haritalarda Avrupa, neden dünya merkezinde gösteriliyor?

Öyle olmamasına rağmen haritalarda Avrupa, neden orantısız şekilde büyük gösteriliyor?

“Yakın”, “Orta” ve “Uzak Doğu” gibi coğrafî isimler neden Avrupa konumuna-perspektifine göre belirleniyor?

Medyadan tarihe Avrupa'nın yazdıkları neden gerçek kabul ediliyor?

Evet: Avrupa-merkezci görüş, kendisini dünya tarihinin kaynağı olarak görüyor.

Biliyoruz ki bu, tahakkümü/baskıyı, dayatmayı hedefleyen, hiç de evrensel olmayan modern bir mit aslında…

Hafta sonu arkadaşlarımla sohbet ederken konu “kimler diktatörler” sorusuna geldi. Bir arkadaşım, “gerçi sen Stalin'i seversin” dedi gülümseyerek.

Tarihe “sevip-sevmeme” duygusallığıyla bakmam; kendimi coşkuya kaptırmam. Hele, dayatılanlardan kuşku duyarım; akılcılıktan yanayım.

“Stalin'in diktatör olduğunu hangi kaynaklardan öğrendiniz” diye sordum. Yazmama gerek yok kaynak belli; Batı!

“Stalin, İkinci Dünya Savaşı hemen ertesinde başta ABD olmak üzere Batı'da büyük kahraman olarak görünürken, Soğuk Savaş sürecinin başlamasıyla Avrupa merkezci görüş tarafından neden diktatör ilan edildi?”

Bu konuya girecek değilim. Stalin'in sözü var; “mezarıma istediğiniz kadar çöp dökebilirsiniz; zamanın rüzgârları hepsini bir yerlere savurur!”

Girişi uzattım; konuma geleyim:

KOVBOY YALANI

Son günlerde gözüme “oyuncak ayı” çarpıyor!

Vitrinlerde onu görüyorum.

Çocukların elinde onu görüyorum.

Allah Allah… Özellikle oyuncak ayılar 1980'ler ortasından itibaren moda olduğunu hatırlıyorum. Çocuklara oyuncak ayı alınırdı mutlaka…

Angelina Jolie'den Kevin Spacey'e kadar ünlü Amerikan artistlerini geçelim; ABD başkanları Clinton, Bush, Obama, Trump oyuncak ayı ile poz verdiler.

Peki, oyuncak ayı bugünlerde niye gözüme çarpıp duruyor? Algıda seçicilik uyarısının sebebini nihayet buldum:

Yaz günleri başlarında, Alev Alatlı'nın “Suç Ortağı Hollywood” kitabını okudum.

Oyuncak ayının –tüm dünyada bilinen adıyla– “Teddy Bear” hikâyesini öğrendim.

“Teddy” adıyla bilinen Theodore Roosevelt (1858 – 1919) sekiz yıl ABD Başkanlığı yaptı. Onun “büyük sopa” olarak tanımlanan sert dış politikasını filan yazmayacağım. Konumuz oyuncak ayı!

Roosevelt, Dakota'daki çiftliğinde sığır yetiştiren bir “cowboy”/kovboy idi.

Uzun dönem Amerikan kültüründe kovboy, “pervasız, intikamcı, zalim, küfürbaz” olarak bilindi. Şöhretleri pek kötüydü; kişiyi aşağılamak için kullanılırdı.

20'nci yüzyıla gelindiğinde kovboy, Hollywood filmleriyle popüler hale getirildi: Vahşi Batı'nın kahramanları!

Uzun bir dönem Türkiye'de de beli tabancalı kovboy kıyafeti erkek çocuklarına verilen en fiyakalı hediyeydi. İlkokula kovboy kıyafetiyle gittiğimi hatırlıyorum.

Gelelim kovboy Teddy'in marifetine:

BARIŞ ÖDÜLÜ

Yıl, 1909.

“Büyük ahlakçı” olarak bilinen kovboy Roosevelt, Kenya, Kongo, Sudan'ı kapsayan safariye çıktı. Beyaz gergedan, fil, su aygırı gibi tam 11 bin 397 hayvan katletti!

Afrika dönüşünde Norveç'e uğradı; 1906 yılında şahsına verilen Nobel Barış Ödülü'nün parasını almak için!

Saldırgan Amerikan emperyalizminin önde gelen başkanlarından Roosevelt, sözüm ona Rusya-Japonya Savaşı'nı sonlandırdığı için barış ödülünü hak etmişti!

Devam edeyim:

Başkan Roosevelt, Mississippi ile Louisiana eyaletleri arasında sınır anlaşmazlığını çözmek için bölgeye gittiğinde ava çıktı. İyi av bulamamaktan yakınırken kendisine eşlik edenler bir yavru ayıcık bulup ağaca bağladı; “başkan gelsin vursun!”

Roosevelt ayı yavrusunun ağaca bağlandığını görünce sinirlendi; “ayıyı salın, bağlı bir hayvana ateş etmem!”

Öyle ya, bir kovboy iyi silah kullandığını göstermeliydi; hele hiçbir hayvanı arkadan vuramazdı!

Bu olay Washington Post gazetesinde bir karikatüre konu olunca hikâyeden etkilenen Morris Michtom, eşi Rose'dan peluştan bir ayı yapmasını istedi. Ve bu oyuncak ayıyı Brooklyn'de sahibi olduğu dükkânının vitrinine yerleştirdi.

Oyuncak ayının gördüğü ilgi karşısında, örnek ayıyı Beyaz Saray'a göndererek Roosevelt'ten isim babası olmasını istedi. Roosevelt “Teddy Bear” (Ayı Teddy) ismini koydu!

Bugün… Sempati kaynağı yumuşacık oyuncak ayıyı gördüğünüzde aklınıza, vurulmak için ağaca bağlanan ayı geliyor mu? Bunu çoğunuz bilmiyorsunuz bile…

Peki, kovboy ABD Başkanları hakkında ne biliyorsunuz? “Suç Ortağı Hollywood” size ne gösterdi ise onu!

Evet evet, “Stalin diktatör” idi. Avrupa-merkezci görüş ne gösterirse onu hararetle savunuyor kimileri!