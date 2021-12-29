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Para güdümlü oyun

Soruyorlar:

Erdoğancı mısın?

Kılıçdaroğlucu musun?

Akşenerci misin?

Bahçeci taraftarı mısın?

Kimi okuyucu bu dar siyasi kalıptan çıkmıyor.

Oysa:

Bakış açınızı geliştirirseniz, baktığınızın değiştiğini görürsünüz!

Siyasete, itibariyle ekonomiye bakış açınızı değiştirirseniz partinizi de, politik liderinizi de “çıplak” görmeye başlarsınız!

Öncelik, neoliberalizmin siyaseti- partileri itibariyle demokrasiyi ne hale getirdiğini bilmektir!

Neye/kime oy verdiğinizi bilmeniz gerek yoksa hayal kırıklığınız daim olur. Ama:

Bir “sektör” haline dönüştürülen siyaset sürecinin şekillenmesinde başka oyun kurucular da var: Politikaya yatırım yapan/ para veren yerli-yabancı büyük şirketler…

Parayı veren azınlıktaki bu sermaye grubu, kendine orantısız büyük güç devşirerek çoğunluğu eziyor. Ki zenginler, parti farkı gözetmeksizin her partinin seçim kampanyasına finansal destek sağlıyor.

Bu köşede kimi zaman adını geçirdiğim -Nobel Ekonomi Ödülü sahibi- Paul Krugman ne dedi:

-“Gelir dağılımındaki aşırı dengesizlik gerçek demokrasiyle bağdaşmaz. Siyasal sistemimizin büyük sermaye tarafından çarpıklaştırıldığını ve bu azınlığın daha da zenginleşmesiyle bu çarpıklığın daha da arttığını kim cidden inkâr edebilir?”

Para güdümlü demokrasi oyununun kurallarını değiştirmek gerek…

ŞÖHRETLİ İSİMLER

Görmek için bilmek şart…

Kalıpları kırmak için öğrenmek şart…

Harvard Üniversitesi hukuk profesörü Lawrence Lessig'i tanıtayım size:

-“Kayıp Cumhuriyet: Para Kongre'yi Nasıl Yozlaştırıyor/ Ve Bunu Durdurma Planı” adlı kitabı yazdı. Paranın siyaseti satın almasını, zengin çıkar grupların hükümeti yönlendirmesini somut örnekler üzerinden anlattı.

Yetmedi: 185 millik uzun farkındalık yaratma yürüyüşleri yaptı.

Yetmedi: 2016 seçiminde Demokrat Parti'den aday adayı oldu. Kampanyasını tek konuya odakladı; finansal yardım reformu…

Yetmedi: Eşit Oylar Hareketi'ni kurdu.

Yetmedi: Her daim mazlumların avukatlığını yaptı.

Ve kuşkusuz New York Times gazetesinden Time dergisine kadar karalama kampanyalarına maruz kaldı.

Yani:

Size dayatılan/ zorla giydirilen elbiseye mecbur değilsiniz. Dünyanın dört yanında nitelikli insanların muhalefet bayrağı açtığını bilin istiyorum…

Neoliberalizm gölgesinde yozlaşan siyasetin toplumsal hayatı nasıl paramparça ettiğini yazan isimlerin farkında olun:

-Yale Üniversitesi'nden Prof. Jacob S. Hacker ve UC Berkeley Üniversitesi'nden Prof. Paul Pierson, “Kazananlar Her Şeyi Alır Siyaseti: Washington Zenginleri Daha Zengin Nasıl Etti/ Orta Sınıfa Sırtını Nasıl Döndü” kitabı bu düzenin ipliğini pazara çıkarıyor.

Ünlü üniversite isimlerini kasıtlı yazıyorum; kimileri, referans kaynağınız şöhretli olmazsa yazdığınızdan kuşku duyuyor! Bu anlayış da neoliberalizmin “hediyesi”…

YATIRIM ARACI: SİYASET

Siyaset ve ekonominin iç içe geçmesi “parti rekabetinin yatırım teorisi” kavramını doğurdu. Bu teori demokraside; seçmenlerin değil, iş dünyası seçkinlerinin nasıl oynadığına odaklandı. Mucidi 1995 yılında, “Altın Kural: Parti Mücadelesinin Yatırım Teorisi ve Para Güdümlü Siyasal Sistemlerin Mantığı” kitabını yazan Prof. Thomas Ferguson idi.

Gösterişli seçim kampanyalarına mahkûm edilen partilerin, paraya esir düşürülerek nasıl yozlaştıklarını yazdı Ferguson…

Öyle ya; Türkiye'de pek bilmişler içerik/program değil, “sadece şatafatlı gösteriler ile seçim kazanılır” demedi mi?

İşte başka isim: Princeton Üniversitesi'nden Prof. Larry Bartels…

Ekonomik eşitsizliğin, küresel zenginlerin siyaset arenasına çıkmasıyla politik olduğunu araştırma bulgularıyla ortaya koydu. “Eşitsiz Demokrasi: Yeni Yaldızlı Çağın Politik İktisadı.”

Uzatmayayım. Bu köşede Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Dani Rodrik, Immanuel Wallerstein gibi akademisyenlerden bahsediyorum. Ülkemizin düşün ufkunu açmaya çabalıyorum. İstiyorum ki, yaşadığımız finansal krizi tüm kapsamıyla tartışalım. Finans piyasasının emirlerine boyun eğmiş siyaseti yıkalım. Yoksa, parayı verenin düdüğü öttürdüğünü görüyoruz!

Sadece felaket aşamasında değil, küreselcilerin dediklerini yapmazsanız her daim açık açık tehdit ediyorlar: Ya kredi derecenizi düşürüyorlar, ya paralarını çekiyorlar ya da “faizleri artırın” diyorlar. Demokrasi filan umurlarında değil; ceplerine bakıyorlar. Neoliberalizm acı oyununun kuralları bu!

Yani değerli okuyucu:

Türkiye'de küresel dayatmalara kim karşı çıkıyor, kim destekliyor? Recep'i, Kemal'i veya Meral'i Ali'yi bırakıp, safınızı buna göre seçin! Oy verdiğiniz partinizi; sizin çıkarınızı koruyacak/ eşitsizliği giderecek çizgiye getirin. Oyunu bozun.