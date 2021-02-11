Tarih: 26 Mayıs 1679.

İngiliz parlamentosu, -bugün dahi kullanılan- “Habeas Corpus” adıyla bir dizi hukuk yasası çıkardı.

Kanun tüm İngiliz vatandaşlarını, keyfi gözaltılardan ve ihtiyati tedbir olarak uzun tutukluluktan korumayı amaçladı:

– Bir İngiliz vatandaşı tevkif edildi mi; kendisine isnat edilen suçun ne olduğunun yirmi dört saat içinde ona yazılı olarak bildirilmesi mecburidir…

– Tutuklanmasından sonraki yirmi gün içinde sanığın mahkeme karşısına çıkarılması mecburidir.

– Vatana ihanet gibi fiiller dışında tevkif edilen her kimse kefalet karşılığında kendini geçici olarak tahliye ettirmesi mecburidir…

– Habeas Corpus yasasını ne suretle olursa olsun çiğneyen her polis memuru, yargıç ya da zindancı mağdura 500 İngiliz lirası tazminat ödemesi mecburidir…

Habeas Corpus; kişi özgürlüğünü- kişi güvenliğini sağlayan ve kişiyi iktidarın keyfi kararlarından koruyan adil yargılama devrimi oldu.

Fransız Devrimi'nin yolunu açtı.

Evrensel İnsan Hakları Bildirisi'nin yolunu açtı.

342 yıl öncesinden bahsediyoruz!

Biz hâlâ adalet/yargı reformundan bahsediyoruz.

Biz hâlâ Anayasa değişikliğinden bahsediyoruz.

PARLAMENTO GÜÇLENDİ

Tarih. 16 Aralık 1689.

İngiliz parlamentosu haklar bildirgesi olan “Bill of Rights” yasasını kabul etti.

Bu yasa, kralın -vergi koyma gibi- yetkilerine/otoritesine sınırlar koydu. Özgür seçimler ve ifade özgürlüğü dahil olmak üzere parlamentonun haklarını belirledi; Parlamentoyu güçlendirdi.

Yasaların uygulanmasını kralın durduramayacağını netlikte ortaya koydu.

– Artık… Parlamentonun rızası olmaksızın, kanunlar askıya alınmayacaktı.

– Artık… Tüm şikâyetlerin giderilmesi ve kanunların değiştirilmesi, güçlendirilmesi, korunması için parlamento sık toplanacaktı.

– Artık… Parlamentodaki konuşma ve tartışma veya yargılama özgürlüğü, herhangi bir mahkemede veya parlamento dışındaki herhangi bir yerde suçlanmayacak veya sorgulanmayacaktı.

– Artık… Parlamento kararı olmadan kimse asker toplayamayacak, savaş kararı veremeyecekti.

– Artık… Her İngiliz vatandaşı parlamentoya dilekçe verme hakkına sahip olacaktı.

“Bill of Rights”…

1789 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Haklar Bildirgesi, 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi ve 1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi için model oldu.

332 yıl öncesinden bahsediyoruz.

Biz hâlâ adalet/yargı reformundan bahsediyoruz.

Biz hâlâ Anayasa değişikliğinden bahsediyoruz.

KRALIN YETKİLERİ

İngiltere'de bugün yazılı Anayasa metni yok. Ama…

İngiliz yasaları modern anayasaların temeli oldu.

İlk Anayasa/ Kanûn-ı Esâsi deneyimimizi 1876'da gerçekleştirdik.

Osmanlı aydını bunalımların tek kaynağını istibdat gördü ve seçimle oluşacak meclis/ “Şura-yı Ümmet”in sorunları kökten çözeceğine inandı.

Anayasal rejime “evet” diyerek/ pazarlıkla tahta çıkan II. Abdülhamit, 14 ay sonra Anayasayı rafa kaldırdı. Oysa:

Osmanlı 1876 Anayasası, İngiliz yasaları gibi kralın otoritesine sınır koymadı. Aksine: Padişahı dokunulmaz yaptı. Sadrazam, Şeyhülislam, bakanların atanması ve azledilmeleri, savaş ve barış antlaşmalarının ilanı, parlamentoyu toplamak ya da dağıtmak, yasa ve yasa değişikliği yapmak padişahın kutsal haklarındandı.

II. Abdülhamit'i ne rahatsız etti ki, Anayasayı rafa kaldırdı?

Öyle ya Anayasa'ya göre:

Devlet-i Osmaniye ülkesiyle bölünmez bütündü. Devletin dini İslam, resmi dili Türkçe idi. Osmanlı uyruğunda olan herkes yasa önünde hak ve ödevler bakımından eşitti. Vs.

Bu maddelerin II. Abdülhamit'i rahatsız ettiğini sanmam. İşin özünde kafasında hep “Cumhuriyet” vesvesesi/takıntısı vardı. Buna geçiş sağlayacak Anayasa'yı kendine düşman gördü.

Aradan 145 yıl geçti… Anayasa tartışmaları hâlâ ülke gündeminde.

Bugün: Her fırsatta II. Abdülhamit'i övenler, “12 Eylül Anayasası” yerine “yeni Anayasa” yapacaklarını açıkladı. (Ortada 12 Eylül Anayasası mı kaldı? 19 kez değiştirildi; maddeler üzerinde 105 değişiklik yapıldı. 19 değişikliğin 12'sini AKP yaptı!)

Erdoğan'ın aradığı ne?

İngiltere, “Magna Carta”/Büyük Ferman ile 1215'den itibaren kralın yetkilerini kısıtlayan sürece girdi. Aradan 770 yıl geçti.

Biz ise bugün “kralın” yetkilerini artıran yeni Anayasa peşindeyiz!

AKP'nin Anayasası Erdoğan'ın tek adamlığını güçlendirecek “sAna-yasa”…

Evet, mevcut başkanı ve onun iktidarını koruyan-kollayan-çıkarına hizmet eden bir “Baba-yasa”…

Umarız bir gün şu gerçek anlaşılır:

Hayat, Anayasa'ya metin yazar; Anayasa, hayata değil…

İngiltere ile farkımız budur.