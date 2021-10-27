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Soros projesi: AKP

Yıl, 2003. Erdoğan, AKP Genel Başkanı olarak Davos'a davet edildi. George Soros ile görüştü.

Yıl, 2005. Erdoğan, Başbakan olarak Davos'a davet edildi. George Soros ile görüştü.

Her yıl Ocak ayının son günlerinde İsviçre/Davos'ta neler oluyor?

Çoğunluğunu (cirosu yıllık beş milyar dolardan fazla olan) küresel şirketlerin oluşturduğu Dünya Ekonomik Forumu, siyasi liderleri, ekonomistleri, dini kuruluş temsilcilerini, gazetecileri vs. davet ederek, beş gün sermaye piyasaları gibi küresel sorunları masaya yatırıyor.

Forum, küreselleşmiş bir dünyanın en iyi şekilde çok uluslu şirketler, hükümetler, sivil toplum kuruluşları/STK koalisyonu tarafından yönetilebileceğini öne sürüyor. “Emirlerine” uymayan iktidarları alaşağı ediyor!

Peki… Erdoğan Davos'ta uluslararası “akbaba”/hedge fon spekülatörü George Soros ile neden görüştü? “Türkiye'nin açık toplumu biziz. Bizi destekleyin” dedi mi?

Dönemin basınına göre, yatırım yapması için Türkiye'ye davet etti. Oysa. Soros Türkiye'deydi: Soros tarafından kurulan ve yıllık bütçesi 1 milyar doların üzerinde olan (merkezi New York'ta bulunan) Açık Toplum Vakıfları/OSF, 2001 yılından itibaren Türkiye'de faaliyete başladı. Başkanı Can Paker idi…(Can Paker, “Geriye Bakmak Yok” adlı kitabında, Sümeyye Erdoğan'ın, Soros'un desteklediği TESEV'de staj yaptığını açıkladı.)

Davos'a dönersem; her yıl üç bin katılımcı davet ediliyor; bunun üçte birini küresel patronlar ya da temsilcileri oluşturuyor.

Evet: Erdoğan, Davos'ta ısrarla Soros ile niçin buluştu? Öyle ya Erdoğan'ın politik çizgisi Yahudi-Siyonizm karşıtlığı değil miydi?

Soros o tarihlerde neler yapıyordu?

DÜN DOST BUGÜN DÜŞMAN

Şu hakikat:

George Soros'un Açık Toplum Vakıfları çeşitli ülkelerde Ergenekon-Balyoz benzeri kumpaslar düzenledi:

1998'de Slovakya…

1999'da Hırvatistan…

2000'de Sırbistan…

2003'te Gürcistan…

2004'te Ukrayna…

Ve kumpasların ardından bu ülkelerde; yok “Turuncu Devrim”, yok “Gül Devrimi” gibi isimler verilerek “renkli devrimler” yaptı/ yapmaya çalıştı! (Sonraki yıllarda Kosova'dan Makedonya'ya benzerler girişimlerde bulundu. Buralarda “Soros Operasyonunu Durdur-SOS” girişimi başlatıldı.)

Bakınız:

Ülkemizde 28 Şubat süreci yeteri kadar araştırılmadı; gürültüye boğuldu/ boğuluyor…

Ülkemizde yerli Milli Görüşü parçalayan ve küreselci AKP'nin kuruluşunu gerçekleştiren lobiler konusu yeteri kadar araştırılmadı; gürültüye boğuldu/boğuluyor…

Soros bu işlerin neresindeydi?

Erdoğan'ı Soros ile o dönem sürekli yan yana getiren “irade” kimdi?

AKP, “renkli/ampul devrimi” yaptırmak için mi kurduruldu?

Hatırlayınız AKP'nin o sürecini:

Mesela, “vesayet” kavramı popüler hale getirildi. Öyle ki; 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz, iktidardaki siyasi partilerin değil, topyekûn rejimin başarısızlığı olarak değerlendirildi.Vs.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması bir Soros/ “renkli devrim” projesi değil miydi?

AKP-FETÖ (ve Soros) ittifakı, Cumhuriyet kurumlarını bir bir tasfiye etmedi mi? Türk Ordusu'nun FETÖ inisiyatifine teslim edildiğini unuttuk mu?

Peki:

Erdoğan, FETÖ ile-Soros ile dün işbirliği yaparken, bu dostlarına sonra niçin düşman oldu?

Oyunu/ işbirliğini kim neden bozdu?

KAVALA-PAKER HUKUKU

Gerek, 7 Şubat 2012…

Gerek, 17-25 Aralık 2013…

Gerek, 15 Temmuz 2016…

Ardı ardına FETÖ'nün AKP iktidarını düşürme hedefli operasyonlarını yaşayan Erdoğan anladı ki; küresel güçler yıkılmasını istiyor.

Anladı ki Erdoğan; Soros ülkelerin iç işlerine karışmaya pek hevesli. Ve hedefinde şimdi bizzat kendisi var!

Kuşkusuz salt Erdoğan yok. Mesela Rusya/Putin, 2015 yılında Açık Toplum Vakıflarının kendi topraklarındaki faaliyetlerini yasakladı. Azerbaycan, Belarus, Macaristan, Pakistan Kazakistan, Türkmenistan'da Soros destekli girişimler yasaklandı.

Keza: Açık Toplum Vakıfları, “ölçünün ötesinde spekülasyonlar” nedeniyle Türkiye faaliyetlerini 2018'de durdurdu.

Toparlarsam:

“Ölçüsüz tehlikeli” görülen Soros'un faaliyetleri Erdoğan'ın hep dilindeki Osman Kavala'yı suçlu yapar mı? Belge varsa yapar. Ama ortada sadece komplo teorisi, hurafeler var.

Kavala ile ideolojik-siyasal farklılığınız olabilir ama bu onu suçlu yapmaz; sadece karşıt görüş yapar.

FETÖ karşıtlığı bilinen Kavala, FETÖ iddiasıyla dört yıldır hapiste tutuluyor. Yazık. Diğer yanda FETÖ aşığı Soros müridi Can Paker niye el üstünde tutuluyor? Erdoğan “hukuku” bu; tanıdığını koruyor, tanımadığından korkuyor!