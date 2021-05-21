Sao Tome ve Zanzibar’daki öğrencilerimiz mutluymuş!..

Türkiye'de eğitim kangren oldu. Milyonlarca çocuk, eğitime halen erişemiyor. 20 dolarlık aşı yapılmadığı için binlerce öğretmen koronavirüs oldu. Sadece İstanbul'da 100'den fazla öğretmen hayatını kaybetti. 100 bin öğretmen açığı ve 700 bin atama bekleyen öğretmen olmasına rağmen parasızlıktan 2021 yılında 20 bin öğretmen kadrosu açılabildi. İktidar, ‘3 hafta' diye kapattığı üniversiteleri 63 haftadır açamadı. Beyin göçü yüzde 50'yi geçti. Genç işsizlikte yüzde 28.8'le Kolombiya, Meksika ve Kosta Rika'yı bile geride bırakıp açık ara birinciyiz. Muhteşem eğitim sistemimiz (!) gençliğin yüzde 33.4'ünü boş gezenin boş kalfası yaptı. Dünyada 72 ülke içinde en mutsuz öğrenciler ülkemizde yaşıyor.

3 MİLYAR LİRA UÇTU

Türk çocukları 1.5 yıldır Urfa'da ahır damlarında uzaktan eğitime bağlanmaya çalışırken Uganda'daki çocukların eğitimi için itibardan tasarruf edilmemiş. Nasıl mı? Cumhurbaşkanının talimatıyla FETÖ operasyonu sonrası Türkiye Maarif Vakfı kurulmuştu. MEB'e hesap vermediği gibi hiç sormadan okul açabilme gibi ayrıcalıkları var. Kuruluş senedinde, “İlim ve irfanı insanlığın barışı için kullanacağız. Güven, şeffaflık, iyilikte ısrar, ehliyet ve liyakat vazgeçilmezimiz” diyor. Mecliste onaylanan MEB bütçesinden bu vakfa 2016'da 90 milyon lira, 2017'de 241 milyon lira, 2018'de 270 milyon lira, 2019'da 541 milyon lira, 2020'de 684 milyon lira ve 2021'de 1.2 milyar lira olmak üzere 6 yılda 3 milyar lirayı aşkın para aktarıldı.

SAO TOME MUTLU

Türkiye'nin delikli kuruş ihracat yapmadığı ama 211 bin nüfuslu olup ihracatının yüzde 75'ini Türkiye'ye yapan Sao Tome'da bile okul açmışlar. Orası da neresi demeyin? Batı Afrika'da mini minnacık bir ada ülkesi. Doğu Afrika'daki Zanzibar'daki ‘Hacı Ayşe Var' okulunu da mı duymadınız? Vallahi de var. New York Lisesi diye lisemiz var. Adı, New York ama okul Tiran'da. Burundi'de 2, Cibuti'de 1, Çad'da 6, Fildişi Sahili'nde 5, Kamerun'da 14, Madagaskar'da 5, Mali Adaları'nda 24, Moritanya'da 9, Sierre Leone'de 2, Tanzanya'da 2 okul var. Gidip görmeseniz hatta adını bile duymasanız da çocuklarınızın hakkı, 44 ülkedeki bu vakfın 380 okuluna gitti. 50 yurt, bir üniversite, 9 bin 700 çalışan ve 43 bin öğrencisi var. Sadece bin 444 öğrencisi burslu. 40 bini aşkın öğrenciden kazandığı para ne kadar? Kimse bilmiyor.

KAİNAT KISKANIYOR

Beyaz Saray, Amerika'daki Fetö'yle bağlantılı 200 okulu bu vakfa devretmedi. Suudi Arabistan, ülkedeki Türk okulunu geçen ay kapattı. Vakfın yöneticilerinin yine de keyfi yerinde görünüyor. Bayram için on-line buluşuldu. Başkan Birol Akgün, “Afrika'dan Avusturya'ya bir aile olduk. Milli bir iş yapıyoruz. Pandemi dönemi bunun ispatı. Dünyanın her yerinde Türk dünyası, İslam dünyası hatta bütün insanlık özellikle Afrika, Türkiye'yi bir ümit olarak görüyor. Eğitim bunun bir parçası” diye gülerek anlattı. Almanya değil kainat kıskansa Sayıştay, “Çok ciddi ödenek transferi var. Denetimde olmaman yasa dışı” diyerek 2 yıl önce MEB'i uyardı. Bakanlık, “Üyeler, makamla yapılan istişareyle belirleniyor. Onlar da nitelikli” diyebildi. İstişare yapıldı.

“AİLE” OLMUŞLAR!

Sayıştay Savcısı Muammer Çolak'ın kardeşi de olan MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, MEB'i temsilen denetime alındı. Başkan, ‘aileyiz' derken AKP'lileri anlatıyormuş. Mütevelli, yönetim ve denetim kurulu üyelerine bakınca görülüyor. AKP Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak, AKP'li eski milletvekilleri Zekeriya Akçam, Aşkın Asan, Cahit Bağcı, AKP Ankara kurucusu, Milli Gençlik Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti kurucularından Selim Cerrah, ÖNDER yöneticisi Cihad Demirli, AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Tuğba Işık Ercan, TÜRGEV yöneticisi ve ilk başörtülü kadın bakan Ayşen Gürcan, Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, Kartal İHL kökenli hukukçu Mahmut Mustafa Özdil, Milli Türk Talebe Birliği'nden Yunus Torpil, İmam Hatipliler Derneği'nden Fatma Özcan Taş diye sıralanıyor. Gücünü siyasetten, parasını MEB'den alan Türkiye Maarif Vakfı, salgında bu kadar parayı nereye harcadığını, çocuğuna tablet alamayan bu anne-babalara açıklamak zorunda. Türkiye, ‘Parayı yolla, gerisini sorma' gibi paralel bir eğitim yapılanmasını daha taşıyamaz.