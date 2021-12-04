PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yerli milli Marriott!..

Cumhuriyetle yaşıt Milli Eğitim Şurası'nın ilk toplanma kararı İstiklal Savaşı'nda cephede can pazarı yaşanırken alındı. Başkomutan Atatürk, cehalete karşı savaş açmıştı. 1921'in Temmuz ayında, Darülmuallim yani öğretmen okulunda yurdun dört bir yanından gelen öğretmenler I. Maarif Kongresi için toplandı. Yatakhanelerde öğrenci yastığına baş koyup, tahta sıralara oturdular. ‘Yerli' ve ‘Milli' kavramını eğitimle inşa etmek için çok önemli bir temel atılacaktı. Cepheden gelen Atatürk, “Milletimizi yetiştirmek gibi mukaddes bir vazifeyi yerine getiren yüce heyetin, bugünün vaziyetini nazar-ı itibara alacağından ve her zorluğa göğüs gererek bu yolda metanetle yürüyeceğinden şüphem yok” diyerek öğretmenlere güvendi.

İSTİKAMET DEĞİŞTİ

“Vazifeniz çok mühim ve hayati. Bunda muvaffak olmanızı cenabı haktan temenni ederim” diyerek sözlerini sonlandıran Atatürk, cepheye döndü. Karanlıkla savaşta o küçük salonda alınan her kararın, 1 asır sonra Cumhuriyet'in bugün sigortası olacağını Atatürk çok iyi biliyordu. O gün bugün tüm şuraların ev sahibi Talim Terbiye Kurulu'nun kurulma kararı da o kongrede alındı. AKP iktidarı 2006'da 17'nci, 2010'da 18'inci, 2015'te 19'uncu ve şimdi de 20'nci olmak üzere 4. kez Milli Eğitim Şurası'nı topladı. Şura toplanması amacıyla yapılan Milli Eğitim Şura Salonu'nda iktidar, 16 yıl önce Hüseyin Çelik zamanında sadece bir defa şura topladı. Milli Eğitim şuralarının sonra hem yeri hem de fikri istikameti değişecekti.

5 YILDIZ YETMEZ

18. Şura, Nimet Çubukçu zamanında Kızılcahamam'da 5 yıldızlı bir termal otele taşındı. Kese köpük arasında yapılan bu şuradan 5 yıl sonra 4+4+4 ucubesinin de mimarı Nabi Avcı döneminde 19. Şura, başkenti de terk etti. Şura, Antalya'da lebiderya 5 yıldızlı Lykia World Otel'e tatile gitti. 7 yıl aradan sonra iktidarın 8. Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kararlılığıyla şura Ankara'ya geri döndü. 20. Milli Eğitim Şurası 4 gün önce sarayda açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Şurası için Milli Eğitim Şura Salonu'nu beğenmedi. Akustiği, ses sistemi, 1.200 kişilik konferans salonu, VIP soyunma giyinme odaları, uluslararası kongre deneyimi bile, mülkiyet sahibi MEB'e referans olamadı. 255 bin liraya daha yeni tadilat yapılması da arzu edilen lüksü karşılamadı.

DİVANA DURDULAR

“Eğitimde Fırsat Eşitliği” temalı “Yerli” ve “Milli” vurgulu 20. Milli Eğitim Şurası için Milli Eğitim Bakanlığı, merkezi ABD'deki Washington DC'de olan dünyanın en lüks 5 ve 7 yıldızlı oteller zinciri J. W Marriott otellerini seçti. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Şurası için Amerikalı Willard Marriott'un 1927'de kurduğu, 130 ülkede 7 bini aşkın lüks oteller zinciri olan Marriottlara güvendi. 600 kişilik şura divanı, bu otelde toplandı. Osmanlı'da yüksek devlet memurlarından oluşan meclis anlamına gelen divanda ilk konuşmayı Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptı. Eğitimin yol haritasının belirleneceğini anlatıp tüm kararların ‘Şeffaf' olarak paylaşılması teminatı verdi.

GECELİK 410 EURO

Marriott Otel'de oda+kahvaltı konaklama gecelik ücret 410 Euro (6 bin 150 lira) tutuyor. Şura üyesi davetliler 30 Kasım'da giriş yapıp 1-3 Aralık arasında 3 gece konakladı. Akşam yemeği, alakart hariç 3 gecenin kişi başı maliyeti 1.230 Euro -ekstralar hariç 18 bin 450 lira- tutuyor. Eğitim Bakanlığı (!) oda, toplantılar, uçak rezervasyonu, havalimanı transferi gibi işler için bir turizm şirketiyle anlaştı. Alanında marka bir isim olan şirket; Aile Bakanlığı'na Aile Şurası, Diyanet'e Din Şurası, Cumhurbaşkanı'nın katıldığı İslam şuraları derken Sağlık, Gıda Tarım, İçişleri, AB Bakanlığı'ndan Emniyet, Rekabet Kurumu'na kadar 55 kurum ve kuruluşa 35 bin katılımlı 160 organizasyon yapmış. “14 yıllık deneyimiyle şimdi de MEB'e bir şura yapmış. Çok mu?” diyebilirsiniz.

TEFRİKA YAZIN

Türk Lirası'nın döviz karşısında savrulup pula çevrildiği bu zor günlerde Euro'yla lüks otel, oda, konferans salonu tutup anlık değişen kura tabi ödeme garantili Milli Eğitim Şurası yapmak kimin fikri? “Şeffaflık” sözü veren Bakan Özer, 1.3 milyon TL'lik otel ödemesi hariç, diğer ödemelerle birlikte toplam şura maliyetini açıklamalısınız. Atama bekleyen 700 bin öğretmen, rehabilitasyonlarda asgari ücretle çalıştırılan 29 bin öğretmen ve aylık geliri bin 300 lira ile 2 bin lira arasında olan 83 bin ücretli öğretmene bu durum izah edilmelidir. 20. Milli Eğitim Şurası'nın yapıldığı Marriott Otel'de kadrolu bir öğretmenin maaşı bile bir gece konaklamaya yetmiyor. Eğitimde eşitlik tavsiye kararlarınızı, din eğitimiyle ilgili gizli gündemlerinizi artık tefrika yapsanız da sözünüz hükmünü yitirdi. Atatürk'ün dediği gibi yine de öğretmenler, bir kandil gibi kendileri tükenirken etraflarını bu aymazlığa karşı aydınlatacaktır.