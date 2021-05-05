‘3Y’ ile geldiler, ‘3Y’ ile gidecekler!..

26 Eylül 2002…

O gece, Kanal-D televizyonunda, “Seçim Arenası” programı var.

Siyasi parti liderlerinin yaklaşık bir ay sonraki genel seçimlerde iktidara gelmeleri halinde yapacakları icraatı canlı yayında anlattıkları programın o geceki konuğu; Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Lideri Tayyip Erdoğan.

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Söyleşi sırasında, Arena ekibinin İstanbul-Bakırköy'deki Zuhurat Baba türbesinde kaydettiği görüntüleri ekrana getiriyoruz.

Çünkü bir süredir türbeden beddua sesleri yükseliyor. Gözü yaşlı ziyaretçiler, kendilerine uzatılan mikrofonlara, 2001 ekonomik krizi nedeniyle yaşadıkları çaresizliği haykırmak üzere buraya koştuklarını anlatıyorlar:

“Baştakiler duymamakta direniyor ama sesimizi Allah duyuyor! İnsanları türbelerden medet umar hale getirenler, bize bu bedduaları ettirenler utansınlar! Allah kalplerine korku versin, vicdan versin, merhamet versin!..”

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Tayyip Erdoğan daha önceleri sadece cuma günleri şifa arayan hastaların, evlenememiş kızlarına eş arayan annelerin son bir umutla gelip dua ettikleri türbedeki yakarışları ve ziyaretçi profilindeki çarpıcı değişimi pür dikkat seyrediyor. Zira türbe işini kaybeden kocalarının iş bulabilmesi için dua eden eşlerin, aylardır işsiz dolaşan çocuğu adına yalvaran annelerin akın ettiği bir yer haline gelmiş durumda. İnsanlar artık iş ve aş umuduyla Zuhurat Baba'dalar!..

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Görüntülerin ardından derin bir “Ah” çeken Erdoğan, Türkiye”ye şu sözleri veriyor:

“Bizim iktidarımızda bu türden acılar asla yaşanmayacak. Çünkü bankalar hortumlanmayacak, yolsuzluk yapılamayacak! Biz yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla, yani ‘3Y' ile mücadele etmek için iktidara geliyoruz. Ayrıca alacağımız önlemlerle ekonomiyi üretken hale getirip ihracatı artıracak ve Allah'ın izniyle döviz sıkıntısını tarihe gömeceğiz. Türkiye huzur dolu müreffeh bir ülke olacak. Hatta gelişmiş ülkelerdeki refah düzeyini bile geçeceğiz…”

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Nitekim bu vaatler, AKP'yi tek başına iktidar yapıyor.

Aradan 19 yıl geçtikten sonra içinde bulunduğumuz duruma bakar mısınız?

Erdoğan'ın o programda mücadele ederek ortadan kaldırma sözü verdiği sorunların çoğu varlığını sürdürdüğü gibi, boyutları giderek daha da artıyor.

Örneğin neredeyse kurumsallaşan yolsuzluk diz boyu!..

Yasaksız ülke iddiası, yerini yasaklar ülkesine çoktan bıraktı! Gün geçmiyor ki, akıllara durgunluk veren yeni bir yasak gelmesin!..

Sosyal medya işsizlik, yoksulluk, açlık ve sefalet sarmalından kurtulma umudunu yitirdikleri için canlarına kıyacaklarını söyleyenlerin mesajlarıyla dolup taşıyor.

Ve ne yazık ki yurdun dört bir yanından intihar haberleri geliyor…

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Anketler ‘3Y'yi yok etme vaadiyle iktidara gelen AKP'yi, yine ‘3Y'nin sandığa gömeceğini gösteriyor. İnanmayan bir cuma günü türbelere gidip baksın. Göklere yükselen dualara tanıklık yapsın!..