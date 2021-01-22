Bir gün mutlaka döneceğim!..

ABD'de yönetim değişti.

Joe Biden'ın ABD Başkanlığı'nı üstlenmesiyle birlikte Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini almasına tepkiler bir kez daha gündeme geldi. Yeni ABD yönetiminin bu konuda Türkiye'ye kuvvetle tepki göstereceği ve yaptırımları belki daha da arttırarak sürdüreceği anlaşılıyor.

Bu konuya birazdan döneceğim ama önce çarpıcı bir karikatürü dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Çünkü The New Yorker Dergisi'nde yayımlanan bu karikatür çok anlamlı mesajlar veriyor:

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S-400'lere dönersek…

Emekli Büyükelçi ve CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, bu soruya farklı bir açıdan bakarak diyor ki;

“Türkiye'ye karşı ileri sürülen gerekçelerden biri, S-400'lerin NATO sistemleriyle bağdaşmaz olduğu iddiası. Oysa S-400'lerin bir önceki modeli S-300'ler Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya gibi NATO ülkelerinin silahlı kuvvetlerinde görev yapıyor.

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Üstelik bu füzeleri NATO ülkelerinin katıldığı tatbikatlarda kullanıyorlar. Slovakya S-300PMU füzelerini 2005 yılının Nisan ayında, Fransa ve Almanya'nın katıldığı Trial Hammer NATO tatbikatında kullandı.

2020 yılının kasım ayında Girit'te düzenlenen bir tatbikatta da Yunanistan S-300 füzelerini kullandı. Bu tatbikata katılan ülkeler arasında bazı Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Amerika, Almanya ve Hollanda gibi NATO ülkeleri de vardı…

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Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri almasına tepki olarak Amerika ülkemize F-35 uçaklarını satmaktan vazgeçti. Oysa envanterinde S-300 füzeleri bulunan Yunanistan'ın son günlerde F-35 uçakları satın alma kararını Atina'daki ABD Büyükelçisinin sevinçle karşıladığı bildiriliyor.

S-400'ler, S-300'lerin geliştirilmiş bir modeli. Türkiye S-400'ler yerine S-300'leri alsaydı, bu NATO ve Amerika için hiçbir sorun yaratmazdı diyen bir NATO veya ABD yetkilisi çıktı mı? Bütün sorun bizim yeni model S-400'leri almamızdan mı kaynaklanıyor? Yoksa sorun S-400'lere ve F-35'lere sahip olan Türkiye'nin bölgedeki askeri dengeleri daha da lehine çevirmesinden duyulan kaygılardan mı kaynaklanıyor?

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Öte yandan Türkiye'nin S-400'lere sahip olması halinde Rusya F-35'lerin bütün sırlarını öğrenir diyenlerin gerekçeleri de merak konusudur. Yani F-35'ler radar menzili 600 kilometreye varan S-400'lerin konuşlandırıldığı ülkelerin topraklarının üzerinden veya civarından uçamayacak mı? Örneğin Rusya, Suriye'de S-400'ler bulundurursa İsrail'in elindeki F-35'lerin sırları tehlikeye mi girecek?

Türkiye aynı zamanda S-400'lere ve F-35'lere sahip olamaz diyenler acaba bu çelişkileri nasıl izah edecek?

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Bu sorulara NATO'daki Amerikalı uzmanlar acaba nasıl cevap verecek?..”