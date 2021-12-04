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Bir kar tanesinin çığa dönüşümü…

“Bilemem ben. Çünkü kar tanesi değilim. Onlar adına konuşamam da… Bunu bilse bilse bir kar tanesi bilir…

Hepsi başka başka desenlerde olan kar taneleri birer mucizedir. Eridiklerinde de aslında çok yararlıdır. Barajlar onlarla suya kavuşur.

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Bir kar tanesi olsaydım ben ne yapardım?

Uzun süre kalamazdım doğunun köy yollarında mesela. Aylarca doktor bile giremeyen köyler, benim yüzümden doktorsuz kalacaklar diye üzülürdüm.

Kar tanesi olsam, kimsenin üşümesini istemezdim mesela. Kimse üşümesin diye eritirdim kendimi, erirdim!

Kar tanesi olsam, kurak yerlere yağmak isterdim yararlı olmak için. İnsanlar susuz kaldıklarında erimiş halimden yararlansınlar diye.

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Ben bir kar tanesi olunca tek başıma…

O zaman hiçbir şeye yaramam ki!..

Biz topluca yağdığımızda yararlı olabiliriz ancak.

Tek bir kar tanesi tek başına ne yapabilir ki?

Ancak o zaman bir araya gelip öyle yağıp dünyayı değiştirebiliriz.

Önce kendi toplumumuza yararlı oluruz, sonra dünyaya…

Önemli olan kar tanesi değil kar yığını olup yığınlarla yararlı olmak…

Tek başına bir kar tanesinin pek önemi yok demek ki…”

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Tiyatromuzun ulu çınarı, büyük mizah ustası, kadim dostum Müjdat Gezen'in dediği gibi; hepimiz, ancak bir araya gelebildiğimizde yararlı olabilecek, hatta mucizeler yaratabilecek birer kar tanesiyiz.

Peki bu büyük buluşmayı nasıl yapacağız?

Sorunun cevabını değerli kardeşim Gökmen Ulu, Müjdat'ın yaşam öyküsünü, şahane bir üslupla dile getirdiği belgeselde ve “Bir Kar Tanesinin Çığa Dönüşümü-MÜJDAT GEZEN” kitabında bakın nasıl veriyor:

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“En büyük mutluluk kaynağı mutlu etmek olan, iyilik hareketlerinde ağır bedeller ödemeyi göze alan, vefakar, fedakar ve cesur bir yürek…

Bu kitap, nice insanın hayatına etkili dokunuşlar yapan ve hayallerini gerçekleştiren bir adamın kar tanesiyken nasıl çoğaldığının devrimci hikayesidir. Hataları, başarıları, acıları, sevinçleri, özlemleri, serüvenleri ve perde arkasındaki gizleriyle…

Türkiye'nin insan hazinelerinden Müjdat Gezen'i tanıdığınızı sanıyorsanız, kesinlikle yanılıyorsunuz.

Çok şaşıracaksınız!

Onun yaşam felsefesinden ilham alacaksınız…”

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SÖZCÜ Kitabevi'nin başarılı bir çalışmayla yayımladığı MÜJDAT GEZEN kitabını okudukça, bir kar tanesinin çığa nasıl dönüştüğünü göreceksiniz!..

Tüm kar tanelerinin bir araya gelebilmeleri dileğiyle…