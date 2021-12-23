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Büyük skandal!..

“Sayın Uğur Dündar Bey,

Kazakistan'da ticaret yapan birçok Türk'ün çok yakından bildiği Ziraat Bankası'nın batık kredilerle dolandırılıp zarara uğratılması, hiçbir Türk basın-yayın organında maalesef yayınlanmadı. Oysa bu konu da en az Almanya'da Ziraat Bankası'nın zarara uğratılması kadar Türk halkını yaralayıcı ve üzücüdür. KZI Bank adı ile milletimizin vergileriyle kurulan bu banka, Türk ve Kazak iş adamlarına hizmet etmesi gerekirken, bankanın genel müdür yardımcısı tarafından karşılığı olmayan krediler dağıtılmıştır.

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Kazakistan'daki Ahıskalılar Birliği Başkanı Ziyatdin Kassanov, KZI Bank'tan milyonlarca dolarlık krediler almış, karşılığında maddi değeri çok az olan mülkleri teminat olarak göstermiştir. Neticede de Türk Milleti'nin paraları bu kişiye kredi olarak verilmiş ve tüm paralar batırılmıştır.

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KZI Bank'ın Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Zeki Arifoğlu, Ziyatdin Kassanov'a geri ödenmeyeceğini bile bile kredi veriyor. Ziyatdin Kassanov'un KZI Bank'a teminat olarak gösterdiği gayrimenkullerin değerinin çok düşük olduğunu burada iş yapan herkes biliyor. Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Zeki Arifoğlu da bu gayrimenkullerin değerinin çok az olduğunun farkında.

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O krediyi vermesine de burada faaliyet gösteren Kazak-Türk İşadamları Birliği Başkanı Fırat Develioğlu aracı oldu. Bu bilgi de Kazakistan'da sır değil, herkes biliyor. Hatta o kadar ki; kredi konuları kısmen ortaya çıkıp soruşturma başlayınca, Fırat Develioğlu kendi şirketi olan Eksen INT'da Abdurrahman Zeki Arifoğlu'nu işe aldı. Böylece yolsuzluk dosyasının daha fazla büyümesine engel olmaya çalıştılar.

Umuyoruz bu konunun sorumluları müdüründen aracı olanına kadar deşifre edilir ve cezalandırılırlar. Biz halk olarak hep size güvendik, resmi makamların halledemediği konuları size getirdik. Sizin büyük bir vatansever olduğunuzu biliyoruz. Bu yolsuzluğu halkımıza duyurmanızı ve resmi makamları harekete geçirmenizi rica ediyoruz…”

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Adı bende saklı olan kişinin dile getirdiği vahim iddialar üzerine, hemen Odatv'de Fethi Yılmaz'ın, bu yılın başında da SÖZCÜ'de, değerli meslektaşım Serpil Yılmaz'ın kaleme aldığı şu yazısını okudum:

“Türk çiftçisini desteklemek için kurulan banka Ziraat, Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'da turizm kredisi batırdı!

Şaka gibi…

Hikaye aslında İstanbul'da başlıyor.

25 Eylül 2020'de, Odatv'de Fethi Yılmaz imzalı ‘Ziraat Bankası'nda Kazakistan şüphesi' haberi yayımlandı. Bankanın web sayfasında ‘satılık gayrimenkuller' bölümüne gittiğinizde, söz konusu haberde yer alan otellerin ilanı hâlâ duruyor.

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Oteller Kazakistanlı iş insanı-siyasetçi Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'un şirketi Kassanov Investment Group'un yatırımı.

Üçü de Almatı adresli.

Ambassodor Hotel 5 milyon 655 bin Euro, Astana Hotel 18 milyon 650 milyon Euro, Premier Alatau Hotel 34 milyon 890 milyon Euro bedelle ihaleye çıkmış. Yaklaşık toplam bedeli 60 milyon Euro olan bir paket. TL olarak yaklaşık 532 milyon eder.

1 Ekim'de ihaleye çıkacağı ilan edilen otellere ilk teklif bile verilmemiş.

Bu otellerin gerçek bedellerinin daha düşük olduğunu öne sürenler var.

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Ziraat Bankası'na bu oteller hangi kredinin teminatı olarak geçti? Asıl soru bu.

İstanbul'un 5 yıldızlı oteller merkezi Taksim'de yer alan Ceylan International Hotel, 2007 yılında Kassanov Invesment Group'a satıldı.

Aldığım son duyum şu: Taksim Intercontinental Kassanov'a satılırken, Ziraat'ten 140 milyon dolarlık kredi kullanılmış.

Banka, kredi borcuna karşılık Almatı'daki 3 oteli ipotek almış.

Kredi borcunun kalanı TL'ye çevrilmiş ve yüzde 6 faizle yapılandırılmış.

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Politika faizinin yüzde 17'lere ulaştığı bir konjonktürde, Türkiye'nin köklü turizm yatırımcıları kredilerini yapılandıramazken, Kassanov'a bu yapıldıysa büyük skandal!

Ziraat'in Almatı'da apartmandan bozma (!) 3 oteli teminat olarak alması zaten olacak iş değil.

İşin aslını dinlemek isterim…”

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Ben de Serpil Yılmaz gibi düşündüm ve işin aslını öğrenmek için 16 Aralık sabahı saat 11.25'te, Ziraat Bankası Kazakistan Şubesi'nin (KZİ) 007 727250 60 (…) numaralı telefonunu çevirdim. Önce Kazakça konuşan bir kişi çıktı, Türkçe bilen birini isteyince, başka bir görevliye bağladı. O da Kazakistan'ın milli bayramı nedeniyle iki gün süreyle kapalı olduklarını söyledi.

Kendisine adımı, telefon numaramı verdim ve bir yolsuzluk iddiasını soruşturduğumu, ilkeli gazetecilik anlayışım doğrultusunda haberi banka yetkilileriyle görüşmeden yazmak istemediğimi belirttim.

Görevli yetkililere iletme sözü verdikten sonra telefonu kapattım.

Ama o günden bu yana ne arayan oldu ne de soran!..

Yukarıda okuduğunuz iddiaları dile getiren kişinin ve meslektaşım Serpil Yılmaz'ın yazdığı gibi tüyü bitmemiş yetim hakkının olduğu paralar Kassanov'a değersiz teminatlar karşılığında verildiyse, olay gerçekten büyük, hem de çok büyük skandal!..