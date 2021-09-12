PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Erdoğan Bayraktar’ın hatırlattığı sorular!..

Tarih; 2 Ağustos 2013…

Yıllar sonra ABD'deki “Halkbank Davası”nda itirafçı olarak Türkiye'nin başına büyük belalar açacak olan hayırsever (!) iş insanı Rıza Sarraf'ın özel uçağı, Bodrum'dan İstanbul'a gidiyor. Buradan yolcularını alıyor ve Dubai'ye hareket ediyor. Dönüşte önce Adana'ya, sonra da Ankara'ya iniyor. Uçağın o günkü uçuşları yine Bodrum'da son buluyor.

Taşıdığı yolculara gelince… Dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Mustafa Şenel, Behçet Kaynar, Cevdet Kaleli, Adil Dirliktutan, İbrahim Aslan, Emrah Sarıyüce, Yusuf Açıköz…

Sarraf bu yolculukta misafirleri için yapılan 52 bin dolarlık harcamayı bir kenara not ediyor!

★★★

Tarih; 25 Ekim 2013…

FETÖ'nün 17/25 Aralık operasyonları yaklaşırken, Rıza Sarraf'ın uçağı bu kez, çok sayıda AKP'li siyasetçiyi ağırlıyor. Zafer Çağlayan, Tarım Bakanı Mehdi Eker, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Muş Milletvekili Muzaffer Çakar, Nevzat Saygılıoğlu, işadamı Celal Koloğlu, Isparta Milletvekili Sait Dilek, iş insanı Selim Acar, Behçet Kaynar ve Kağan Çağlayan'ın konuk oldukları uçak, İstanbul'dan kalkıp Ankara'ya, oradan da sırasıyla Muş ve Antalya'ya uğradıktan sonra tekrar aynı güzergahtan geri dönüyor.

Sarraf'ın notlarına göre bu yolculuğun maliyeti de 40 bin dolar.

★★★

İddiaya göre eski Bakan Zafer Çağlayan, Sarraf'ın uçağına en çok binen siyasetçi!

Çağlayan, Sarraf'ın uçağıyla sadece 2013 yılında 16 kez seyahat etmiş.

Bunların en dikkat çekici olanlarıı Mart 2013'te yapılan yolculuklar. Çünkü bu uçuşların birinde İstanbul'dan Dubai'ye, oradan tekrar İstanbul'a dönen uçakta bakan Zafer Çağlayan'ın yanı sıra Mehmet Sarı, Emrah Sarıyüce, Mustafa Behçet Kanar, İbrahim Arslan, Ahad Saamad, Rıza Sarraf, Ahmet Çağan Çağlayan ve Ali Çelen de yer almış.

Durun daha bitmedi…

4 Mart'ta Türkiye'ye dönen uçak, hemen ertesi gün Cenevre'ye hareket etmiş. Bu kez yolcular Ali Çelen, Mehmet Sarı, Zafer Çağlayan, Emrah Sarıyüce, İbrahim Arslan ve Mustafa Behçet Kaynar'dan oluşmuş.

Dubai seferinin masrafları da 49 bin dolar olarak bir kenara not edilmiş.

★★★

Tarih; 22 Mart 2013…

Rota bu kez Suudi Arabistan…

Zafer Çağlayan, İbrahim Arslan, Emrah Sarıyüce, Ahmet Çağlayan, Kübra Ece, Gül Çağlayan, şarkıcı Ebru Gündeş ve eşi Rıza Sarraf'ı taşıyan uçak önce Cidde'ye, oradan da Medine'ye uçmuş.

Umre ibadeti yerine getirildikten sonra Türkiye'ye dönülmüş.

Gidiş-dönüş Sarraf'a 43 bin dolara mal olmuş!..

Sarraf, eski AB Bakanı Egemen Bağış'ı da 23 Mayıs 2013 tarihinde umreye yollamış.

Kendisinin katılmadığı bu yolcuk için Sarraf 47 bin dolar harcamış!..

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler”in oğlu Barış Güler de aynı uçakla bir kez Bodrum”a gitmiş.

★★★

Sevgili okurlarım,

Dünyanın en güçlü ülkesi ABD'nin Başkanları, Cumhurbaşkanlığı makam uçağı olan Air Force One'da uçarken, yanlarına bir yakınlarını aldıklarında, o kişinin bilet ücretini ödemek zorunda kalıyorlar. Bunun için aynı güzergahta sefer yapan yolcu uçaklarının “first class-birinci mevki” bilet ücretleri baz alınıyor.

Tüm gelişmiş demokratik hukuk devletlerinde bakanların, siyasetçilerin, bürokratların ve yakınlarının bazı işadamlarının araçlarıyla bedava seyahat etmeleri, beleş tatil yapmaları “skandal” olarak görülüyor ve o kişilerin istifasıyla sonuçlanıyor. Eğer bu işadamları devletle iş yapıyorsa “beleş seyahat skandalı” hükümetleri bile düşürebiliyor.

★★★

Bize gelince…

Daha önce bu köşede yazmıştım.

Zafer Çağlayan sadece Rıza Sarraf'ın uçağını kullanmamış. Başka işadamlarının uçaklarıyla da yolculuklar yapmış. Ta Amerika'ya kadar gitmiş.

Tarım Bakanı Mehdi Eker de öyle…

Eker, Türkiye'nin en büyük muz ithalatçısı Hakan Bilal Kutlualp'in özel uçağını birçok kez kullanmış. (Kutlualp'in firmasındaki yetkililer yolculuk iddialarını doğruladılar.)

Ancak hem Zafer Çağlayan, hem de Mehdi Eker, halkın gerçekleri öğrenme hakkı adına, hiçbir suçlama yapmaksızın kendilerine yönelttiğim şu sorulara cevap vermediler:

“İşadamlarının uçaklarıyla kaç kez uçtunuz? Bu uçuşların parasını ödediniz mi? Ödemelerin resmi belgesini gösterebilir misiniz?..”

★★★

Bu yazıyı yayımladığım 14 Kasım 2014'den bu yana, yani yaklaşık 7 yıldır, dönemin bakanları ve adı geçenlerden bir cevap bekliyorum.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın çarpıcı açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüşken bir kez daha sorayım dedim…