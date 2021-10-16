PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gazeteci tarihin tanığıdır!..

Hiç unutmuyorum; 2011 yılıydı.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı yanındaki çalışma ofisinde, gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenlerine önemli açıklamalar yapacaktı.

O tarihlerde akreditasyon, yani bağımsız medyayı yok sayma uygulaması henüz başlamamıştı.

Ergenekon ve Balyoz gibi, Başbakan Erdoğan'ın büyük destek verdiği FETÖ operasyonlarına karşı durmamıza rağmen, Star TV Haber Genel Yönetmeni olarak ben de bu toplantıya katılanlar arasındaydım.

Söz döndü dolaştı, gelişmekte olan ülkelere yönelen sıcak para bolluğu nedeniyle 1.6 lira civarında seyreden dolar kuruyla ilgili yıl sonu tahminine geldi.

Başbakan, gönlünden geçen rakamı şöyle açıkladı:

“Bir dolar eşittir bir lira…”

Yazı bu kadar!..