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Gri liste!..

Türkiye'nin de kurucuları arasında yer aldığı 39 üyeli Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF), ülkemizi kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle “gri liste”ye aldı.

FATF Başkanı ve Alman Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Marcus Pleyer, gözlem listesine alınan en büyük ekonomi olan Türkiye'nin bankacılık, gayrimenkul, altın ve kıymetli taş ticareti alanındaki “ciddi gözetim ve denetim sorunlarını” gidermesi gerektiğini belirtti.

Gazeteler pek üstünde durmadılar ama bu yeni bir süreç değil.

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Şöyle ki;

Yaklaşık 7 yıl önce, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Devlet Planlama Teşkilatı eski Müsteşarlarından İlhan Kesici, televizyon programıma konuk olmuş ve dünyanın en saygın dış politika dergisi “Foreign Affairs”in 23 Şubat 2014 tarihli makalesini, televizyon seyircilerine göstererek sormuştu:

“Türkiye niçin, Yasa Dışı Para Hareketleri Takip Kurulu'nun koyu gri listesinde?..”

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Sonra da sorusuna açıklık getirmişti:

“Yasa Dışı Para Hareketleri Takip Kurulu, G-7'nin, yani en gelişmiş 7 ülkenin organize ettiği çok önemli bir kurul.

İşte bu kurul, Türkiye'yi 2011'de “gri listeye” alıyor.

AKP, ülkeyi kurul nezdinde düşürdüğü kötü durumdan kurtarabilmek için 2013'te bir yasa çıkarıyor.

Yasa uyarınca iktidarın, terör örgütlerinin mali varlıklarını dondurması, örneğin PKK'nın 70 milyar doları bulduğu öne sürülen parasal gücüne el koyması ve bu hareketlerin devamını engellemesi gerekirken (açılım sürecinde) bunları yapmıyor.

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Türkiye ayrıca El Kaide, Taliban ve IŞİD gibi terör örgütleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşların hesaplarına da el koymuyor!

AKP'nin bu duyarsızlığı nedeniyle Türkiye, maalesef Kenya ve Tanzanya gibi ülkelerle aynı kategoriye dahil ediliyor.

Şubat 2014'te Paris'te düzenlenen toplantıda ise çok daha vahim olan ve uluslararası organizasyona yanaşmayan ülkelerin bulunduğu “dark grey-koyu gri” listeye alınıyor.

Bu kategorideki devletler, uluslararası yatırımcıların güvenini kaybediyor.

Ayrıca küresel mali sistemin sürekli denetimine giriyor…”

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Peki AKP iktidarı İlhan Kesici'nin bundan 7 yıl önce, çok izlenen bir televizyon programında dile getirdiği bu uyarılarını ciddiye alıp küresel denetimin gerektirdiği düzenlemeleri hayata geçirdi mi?

Kara parayla mücadele için mevcut yasa ve kuralları özenle uyguladı mı?

Maalesef hayır!..

Tam tersine, üst üste varlık barışları yaparak, kaynağı hiçbir şekilde sorgulanmayan zenginliklerin, yani kara paranın yurda serbestçe girmesine yeşil ışık yaktı.

Yazık! Koskoca Türkiye bu hallere mi düşecekti?..