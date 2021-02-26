Haksızlığa boyun eğmek!..

“Soruyorum:

Oslo'da ki masayı CHP mi kurdu? Türkiye'yi eli silahlı teröristle pazarlık masasına CHP mi oturttu?



Masadaki İngiliz'i CHP mi buldu?..

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Ne görüşüldüğünü kimsenin bilmediği ‘açılım' (!) denilen süreci, sorunun asıl çözüm yeri olması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kaçırıp, kapalı kapılar ardında CHP mi başlattı?..

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Habur'da üniformalı PKK'lı teröristlerin kahramanlar gibi karşılanmalarına CHP mi göz yumdu?..

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Türk yargısını, çadır mahkemeleri kurup, PKK'lı teröristlerin ayağına CHP mi gönderdi?..

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‘Akil İnsanlar' topluluğunu CHP mi oluşturdu? Onları açılıma destek sağlamak amacıyla Anadolu'da diyar diyar CHP mi dolaştırdı?..

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İmralı'daki ‘bebek katili' Abdullah Öcalan'la müzakereleri, yeni anayasa ve başkanlık rejimi pazarlıklarını CHP mi yaptı?..

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Öcalan'ın Nevruz mesajlarını meydanlarda yüz binlere, ekran başında da milyonlara CHP mi okuttu?..

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Açılım boyunca, PKK'nın dağ kadrosunun güçlenmesine, terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu kentlerimizi patlayıcı deposu haline getirmesine, il ve ilçe merkezlerine hendekler kazılmasına, kendi gümrük, polis ve maliye teşkilatlarını kurup vergi adı altında haraç almasına, 70 milyar dolarlık mali varlığa ulaşmasına CHP mi seyirci kaldı?..

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Bu vahim gelişmeleri istihbar edip operasyon yapmak isteyen polis ve jandarmanın elini kolunu CHP mi bağladı? Askerin, polisin PKK'ya yönelik operasyonlarını CHP mi engelledi?..

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Beşar Esad'ı iki ay içinde devirme hayaliyle ‘Suriye Krizi'ne CHP mi balıklama atladı? Krizden önce 800 kilometrelik sınırımızın diğer yanını Suriye Ordusu korurken, bir yığın dış politika yanlışı sonucu Kürt koridorunun oluşmasına, o topraklara PKK/YPG'nin yerleşmesine ve garnizon devlet kurma aşamasına geçmesine CHP mi sebep oldu?..

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Ayn el Arap'ı (Kobani) korumak için yola çıkan peşmergenin ‘Biji Obama' sloganları atarak sınırımızdan geçmesine CHP mi izin verdi? Onlara devletimizin parasıyla lahmacunları CHP mi ikram etti?..

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Terörün kökünü kazımak yerine ‘Güzel şeyler olacak' söylemiyle başlatılan süreç sonucunda ülkemize ateşten günleri CHP mi yaşattı? PKK'nın güçlenip askerimize, polisimize katliam üstüne katliam yapmasına müsait zemini CHP mi yarattı?..

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Tabii ki CHP yapmadı!

Bunların tümünü ve buraya yazmadığım birçok yanlışı iktidar partisi AKP yaptı!

Buna karşın bütün olup bitenlerden CHP sorumluymuş ve sanki terör örgütüyle iş birliği içindeymiş gibi gösteriliyor!..”

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Değerli okurlarım,

Beş yıl önce yazılmış bu satırlar, sanki bugün kaleme alınmış gibi canlılığını koruyor.

Neden alıntıladığıma gelince…

Toplum olarak öyle bir yere geldik ki, haksızlığı her kabul ediş, daha büyük haksızlıklar doğuruyor da ondan!..