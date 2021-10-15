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İstanbul’un ballı kaynakları!..

Türkiye günlerdir TÜGVA'yı, (Türkiye Gençlik Vakfı) konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA, geçen hafta, Büyükada Şehir Hatları İskelesi'nde işgalci olduğu iddialarıyla gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, (İBB) iskelenin üst katındaki TÜGVA işgalini sona erdirmek için başlattığı girişim, bir grup vakıf üyesinin polis destekli engellemeleri sonucu tamamlanamadı!

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TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu kamuoyuna yaptığı açıklamada “Adalarla ilgili son mahkeme kararında yargı bizi haklı buldu. Çünkü ortada bir tahliye kararı yoktu. Bizim vakıf çalışmalarımızın devamıyla ilgili bir karar çıktı. Bunu çok net söylüyorum” dedi.

Ancak çok geçmeden İstanbul 2. İdare Mahkemesi”nin, TÜGVA'nın tahliyenin durdurulmasına ilişkin talebini reddettiği ve boşaltma işleminin önünde hiçbir engelin kalmadığı ortaya çıktı!..

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Bu arada kameralara baka baka gerçeği saptıran TÜGVA Başkanı Eminoğlu ile ilgili bir başka belge daha açıklandı.

İBB yetkilisi Murat Ongun, bu kişinin yanı sıra diğer bazı TÜGVA yöneticilerinin, geçmiş dönemde İBB'de çalıştıklarını ve halkın paralarını ballı kaynak olarak kullandıkları bilgisini kamuoyuyla paylaştı!

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Durun daha bitmedi!

Gazeteci Metin Cihan, TÜGVA'nın özel olarak geliştirilmiş bir yazılım kullanarak kadro verilecek kişilere sicil listeleri hazırladığını ve daha sonra listelerde adları yer alanların Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve diğer kamu kurumlarına yerleştirildiğini, ayrıca vakfa usulsüz bina tahsisleri yapıldığını öne

sürdü.

Bunları daha önce vakıfta görev almış bir ismin kendisine gönderdiği belgelere dayanarak dile getirdiğini söyleyen Cihan, TÜGVA'nın yeni “paralel devlet yapılanması” olduğunu da iddia etti.

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Aynı Eminoğlu, kamuoyunun tepkisi üzerine yine kameraların önüne geçti ve milletin gözünün içine bakarak yine gerçeği saptırdı!

İddiaların yalan, belgelerin düzmece ve olayın kumpas olduğunu söyledi!..

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TÜGVA'nın etki ajanlığı suçlaması yönelttiği haber kaynağının televizyona bağlanıp tüm belgelerin gerçekliğini kanıtlaması üzerine, daha önce “Bunlar sahte” diyen Eminoğlu, bu kez de şu açıklamayı yaptı:

“Bu adam belgeleri içeriden almış, sızdırmış, yedek yapmış, ifşa ediyor!..”

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Şimdi AKP iktidarının tüm gücünü kullanarak Ekrem İmamoğlu ile neden

uğraştığı daha iyi anlaşılıyor, değil mi?..