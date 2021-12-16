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Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı?..

Millet İttifakı cephesinde cumhurbaşkanı adayını açıklamak için vaktin erken olduğu yorumu yapılırken, son günlerdeki konuşmalarına “Ben” diye başlayan ve topluma zengin vaatlerde bulunarak gündem oluşturan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam “İttifak cumhurbaşkanlığı adaylığımı kabul ederse bundan onur duyarım” dedi.

Haber Global televizyonunda Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?” sorusunu “İttifak kabul ederse bundan onur duyarım. Bu konu hiç konuşulmadı. Bireysel olarak karar vermek doğru değil” diyerek cevapladı.

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Bir süredir gündem belirlemeyi AKP'nin tekelinden alan cesur ve yaratıcı çıkışlarıyla çok farklı bir lider portresi çizmeye başlayan ve özlenen bir muhalefet anlayışı sergileyen Kılıçdaroğlu, aday gösterilip seçildiği takdirde, çok iyi bir cumhurbaşkanı olur.

Onun cumhurbaşkanı olduğu Türkiye'de, tek adam rejimi en kısa sürede sona erdirilerek parlamenter demokrasiye geçilir.

Hukukun üstünlüğü egemen kılınıp yargının bağımsızlığı sağlanır.

İçeride güven verici, şeffaf bir yönetim anlayışı sergilenir, kutuplaşma sona erdirilir ve ekonomi istikrara kavuşturulur.

Dış politikada cumhuriyetin fabrika ayarlarına dönülerek yurtta barış, dünyada barış ilkesi benimsenir.

Kısacası her şey çok daha güzel olur…

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Peki aday gösterilir mi?

Gerçekçi olmak, Türkiye'deki mevcut koşulları ve iklimi çok iyi okumak ve onun aday gösterilmesi halinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm gücüyle kutuplaştırmayı had safhaya çıkaracağını, böylece mevcut oyunu konsolide etmeye uğraşacağını unutmamak gerekir.

Bu görünür gerçek Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmasını riskli hale getirir.

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“Adalet Yürüyüşü” gibi dünya demokrasi tarihinde büyük iz bırakan bir eylemi başarıyla gerçekleştiren… İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için kendi partisinin milletvekillerini ödünç veren… Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve diğer büyükşehir belediye başkanlarını seçip aday gösteren… Son dönemde parti tabanının özlem duyduğu muhalefet anlayışını cesaret ve özveriyle uygulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun nihai tercihte kararı Millet İttifakı bileşenlerine bırakacağını ve tıpkı yerel yönetim seçimlerinde olduğu gibi muhalif seçmenin çok sıcak bakacağı bir adayın belirlenmesine büyük katkı koyacağına inanıyorum.

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Peki, CHP nasıl bir aday isteyecek?

Sorunun cevabını başarılı Grup Başkanvekili Özgür Özel şu sözleriyle veriyor:

“Sizi temin ederim, cumhurbaşkanı adayımızı öğrendiğinizde şunu söyleyeceksiniz:

Bunu ben değil de bulunduğu makamdan bu partinin kurucusu görseydi, duysaydı diyecek ki; işte benim Cumhuriyetimin 100. yılı, işte benim cumhurbaşkanım…”