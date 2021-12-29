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Kıbrıs Fatihi Karaoğlan ve Ekrem İmamoğlu!..

Yıl 1974…

Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Başbakan Bülent Ecevit'in, İstanbul-Yeşilyurt'taki Çınar Oteli'nde kaldığını öğrenen halk, binanın önünde toplanarak “Kıbrıs Fatihi Karaoğlan!..” ve “Halkçı Ecevit!..” sloganlarıyla müthiş bir sevgi gösterisinde bulunuyor.

Otelin önü, kısa sürede miting alanına dönüşüp sloganlar tüm semtte yankılanınca, merhum Başbakan balkona çıkıyor ve kalabalığı selamlayarak kısa bir teşekkür konuşması yapıyor.

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Yaklaşık bir ay önce…

Tarlabaşı…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyaca ünlü değerli ressamımız Bedri Baykam'ı ziyaret ettiği Piramit Sanat Galerisi'nden çıkıyor.

Makam aracıyla gelmemiş olmasına karşın, kapının önü bir anda kahveye davet edenler, fotoğraf çektirmek isteyenler, yakından görmeye, hatta dokunmaya çalışanlarla doluyor.

Başkan kimseyi kırmadan hepsiyle konuşuyor, derdi olanı dinliyor ve en kısa sürede çay kahve içmeye geleceği sözünü vererek alkışlar arasında bir minibüse binip uzaklaşıyor…

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10 gün önce, akşam saatleri…

Başkan bu kez tarihi Pera Palas Oteli'nden çıkıyor.

Otelin girişindeki salonda oturan herkesin yüzü, onu görünce gülüyor. Onlar da hemen ayağa kalkıp fotoğraf çektirme sırasına giriyorlar. O, konuklardan otel görevlilerine kadar kim isterse, anı fotoğrafı çektiriyor, kendisine yöneltilen sorulara sakin bir ses tonuyla cevap veriyor ve yine alkışlarla uğurlanıyor…

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Bunlar benim son bir ayda tesadüfen tanık olduğum anlar. Yakın çevresindekiler, gittikleri her yerde benzer durumları yaşadıklarını, hatta AKP'nin kalesi sayılabilecek semtlerde bazen izdiham bile oluştuğunu söylüyorlar.

Bu sımsıcak ilgi ve sevgi de gösteriyor ki; iktidarın iş göremez hale düşürmek amacıyla karşısına çıkardığı engeller, onu itibarsızlaştıramadığı gibi, yıldızını daha da parlatıyor.

Zira toplum onun mağdur edildiğine inanıyor ve koruma refleksiyle yanında yer alıyor.

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Ecevit'in “Kıbrıs Fatihi Karaoğlan” günlerinde gördüğü ilgi ve sevginin bir benzerini yakalayan İmamoğlu'nu baskı, engel ve soruşturmalarla halkın gözünden düşürüp bertaraf edecekleri hesabını yapanlara önemle duyurulur…

Ayrıca bilgenin “Sevgi insanı birliğe, kin ve egoizm ise yalnızlığa götürür” deyişi hatırlatılır!..