Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Kazanmak 15 yıl, kaybetmek 15 dakika

İki tarafın da sonuçtan memnun olmadığı maçlar vardır. Trabzonspor Galatasaray maçı bu anlamda tam olarak örnek gösterilebilecek bir mücadele oldu. Galatasaray cephesinde Trabzon gibi zorlu bir deplasmanda 2-0’a rağmen bırakılan 2 puan son derece hayal kırıklığı yaratacak bir sonuç. Trabzonspor cephesindeki memnuniyetsizlik ise galibiyetin çok yakışacağı bu müthiş geri dönüş ve oyunun sadece 1 puan etmesi.

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Maçın başındaki konsantrasyon zaafı ve 2 hata ile maç Trabzon adına kopma noktasına gelmişti. Ancak bordo mavililerin hücum gücü o kadar ihtişamlı ki skor üretimi konusunda hiçbir endişeye düşmüyorsunuz. Abdullah Hoca’nın 2 farka rağmen kenardaki vücut dili tam olarak bunu hissettiriyordu. Bununla birlikte Avcı’nın bu maç özelinde eksikliğini en çok hissettiği ismin Djaniny olduğunu düşünüyorum.

Çünkü sahanın her yerinde basan Djaniny hem topa sahip olma konusunda hem de boş alan yaratma konusunda Galatasaray’a ciddi sıkıntılar çıkarabilirdi. Dolayısıyla kalan haftalarda Avcı için Djaniny’nin vazgeçilmez olacağını gördük.

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Galatasaray’ın yeni kadrosunun en büyük artısı şimdiden tempoya ayak uyduruyor olabilmesi. Gençleştirme hamlesinin yeni bir enerji getirdiği kesin. Terim’in ilk 11’i ve oyuna sonradan aldığı isimler mücadeleye tam anlamıyla destek verdi. Ancak Trabzonspor’un Hamsik, Nwakaeme ve Bakasetas gibi yetenekli ayakları kilit anlarda kalite farkını ortaya çıkardı. Makine gibi işleyen Hamsik’in 2. golde 5 kişiyi oyundan düşürerek yaptığı asist izleyenler için gecenin en büyülü anıydı.

Topun Galatasaray’da olduğu anlarda Morutan ve Cicaldau’lu orta saha çok önemli işler yaptı ancak Trabzon’un özellikle oyunun son bölümündeki baskısı Terim’i ortada değişiklik yapmaya mecbur bıraktı. Sarı kırmızılıların kadrosu rakibe göre daha tecrübesiz ve birlikte oynamaya yabancı. Bu maç 2-3 hafta sonra oynansa Trabzonspor geri dönüşte çok daha fazla zorlanabilirdi.

Hücumda Galatasaray tarafında Halil Dervişoğlu, Trabzonspor’da ise Nwakaeme resitali izledik. Kırılma anı ise 76’da Yusuf Sarı’nın kaleye giden topu son anda çıkarması oldu. O dakikadan sonra Trabzon adına maçın dönmesi imkansız olabilirdi.

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Abdullah Avcı’nın ilk yarının bitimini beklemeden yaptığı cesur ve radikal değişiklikler büyük takım refleksini hızlandırdı. Bu anlamda taraftarı da beraberliğe rağmen mutlu ettiğini düşünüyorum. Yaptığı hamleler doğru cevap verdi. Abdülkadir Ömür’ün ikili mücadelelerdeki sıkıntıları Abdullah Avcı’nın ‘deneyim’ takıntısına ters. Çünkü Avcı’nın deneyimli kadrosu atağa çıkarken bu kayıpları affetmez. Ömür’ün kenara geldikten sonra yaşadığı duygusal patlama onun için ya geri dönüş senaryosu, ya da tamamen tükenişin başlangıcı olacaktır. 100. maçına çıkan bir oyuncuyu kazanmak 15 yıl sürdü, kaybetmek için ise 15 dakika yetecektir.

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Sonuç olarak bireysel hataların Trabzon adına çok daha fazla ön plana çıktığı, oyun disiplini olarak da Galatasaray’ın bir adım önde gözüktüğü, pozisyonu bol, oldukça zevkli bir derbi izledik. Sarı kırmızılı taraftarların yine 2-0’dan puan verilmesine isyanını anlamak mümkün ancak Trabzon deplasmanında 1 puan da oldukça değerli.