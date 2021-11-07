Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Trabzon’da 90+6 golünün anlattıkları…

4 puan farkla lidersin. Ligin üst düzey deplasmanı, iç saha lideri Beşiktaş’la oynuyorsun. 23 maçtır kaybetmemişsin. Mağlup olsan yine lidersin, 1 puan alsan bal kaymak. Çünkü ezberletilmiştir bu; böyle maçlarda 1 puan için ‘kaptı’ denir mesela…

KENDİ EZBERİNİ YARATMAYA YEMİN ETMİŞ

Ama Abdullah Avcı ve takımı Trabzonspor ezberleri bozup kendi ezberini yaratmaya yemin etmiş. Bunu 90+6’daki ikinci golle açıklamak istiyorum;

Oldukça streslidir uzatmalar. Hele Beşiktaş baskı kurmuş, galibiyeti ararken 1-1’e yatmak isteyebilirsin.

90+5’te Josef’le gelen Beşiktaş’ın hücumunda top Salih Uçan’dan sekip savunmada Serkan Asan’da kaldı. Ben o dakika ya ileriye uzun oynayacağını ya da sağına sürerek Yusuf Sarı’yı koşturacağını düşünürken tek pasla topu merkezdeki Hamsik’e attı.

İşte 3 puanı getiren olay bu! İster maçın başı olsun, ister sonu. Organizasyona sadık bir takım yaratırsan topun önce kimle buluşacağı o son saniye kontrasında bile değişmez. Nitekim Hamsik’in olağanüstü soğuk kanlılıkla Abdülkadir’e aşırttığı top, devamında ofsaytta kalmamak için kendi yarı alanında pası bekleyen Cornelius’un 2’ye 2’de Nwakaeme ile yaptığı iş birliği ve nakış gibi işlenen bir galibiyet golü.

O GOLÜ BEKLİYORLARDI

Bu gol sürpriz bir gol değil. Bu galibiyet de sürpriz bir galibiyet değil. Bunu Trabzonsporlu oyuncuların sevincinde görebilirsiniz. 90+6 golüyle büyük maç alan takım bu kadar sakin sevinebilir mi? Bu durum o golü beklediklerinin göstergesi.

Trabzonspor’un başında birinci yılını doldurmaya hazırlanan Abdullah Avcı’nın en başından beri üstüne basa basa mühürlediği o kazanma alışkanlığının verdiği özgüven an itibariyle takımda tavan yapmış durumda.

Trabzonspor’un merkezi kapatma ve rakibini kanat ortalarına zorlama stratejisi zaman zaman Beşiktaş’ın yoğun baskısına neden oldu. Ancak orada da Uğurcan Çakır’ın inanılmaz performansı devreye girdi. İmkansız gibi görünen 2 topu çıkararak hem arkadaşlarını ateşledi hem de Beşiktaş’ın inancını kırdı.

YENİLMEZLER ORDUSUNA DÖNÜŞMEK ÜZERE

Abdullah Avcı maçtan sonra ‘bugün sadece 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık’ dedi. Ama bana göre Trabzonspor şampiyonluk yolunda İstanbul’daki rakiplerinden birini bu galibiyetle saf dışı bıraktı. Hem de 10 puan fark atarak. Namağlup liderlik ve 24 maça çıkan yenilmezlik serisi bundan sonraki süreçte rakiplerin daha iştahlı gelmesine neden olacak ama bu takım Hamsik’le, Uğurcan’la, Abdülkadir ile Nwakaeme ve Bakasetas’la bir yenilmezler ordusuna dönüşmek üzere.

Eğer sezon sonu Trabzonspor için bir şampiyonluk hikayesi yazılacaksa Beşiktaş’a karşı alınan bu galibiyeti kesinlikle bir kırılma anı olarak yazabiliriz.