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3 haftada 3 ayrı ödül müteşekkiriz!

Sevgili okuyucularım, ekrandaki 24 yıllık doğru yürüyüşümüz taçlanmaya devam ediyor. 3 hafta 3 kez ödül almanın gururunu yaşıyoruz. Ünlü Organizatör Tuğçe Sarıkaya'nın ünlü manken Ece Gürsel ile tertiplediği Türkiye İş ve Spor Ödül Töreni'nde bir kez daha yılın programı seçilmenin onurunu yaşadık. Geceye Gülben Ergen'in katılıp, Siirt'te yaptırdığı okula açık arttırma ile satışa sunduğu tablonun 250 bin TL'ye satılması geceye damga vurdu. Beşiktaş Kulübü'nün futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ'ın da çifte şampiyonluk Beşiktaş adına ödül aldı. Şişli'de bulunan Fulya Kongre Merkezi'nde 3 hafta önce basketbol federasyon başkan adayı ünlü basketbolcu Harun Erdenay'ın da ödül aldığı gecede bu yıl nerdeyse tüm flaş transferleri önceden kamuoyu ile paylaşan Yılın Spor Yazarı ödülü Ozan Zeybek'e gitti. Ozan Zeybek'in önemli yazıları ve ekrandaki başarılı performansı kendisini yılın spor yazarlığına taşıdı. Dünya starları ve ülkemizin başarılı sanatçılarının bulunduğu gece bir hayli güzel ilgi gördü. Geceyi ünlü manken Ece Gürsel ve Yavuz Seçkin başarıyla sundular. Rotamızı dizi ekranına çeviriyoruz. Perşembe akşamları ‘Camdaki Kız' başarısı reytinglerde sürüyor. ‘Orta Sayfa' 2 hafta evvel cuma akşamı FOX ekranında başladı. Yıllardır haber mutfağının patronluğunu ve hocalığını yapan Doğan Şentürk Fatih Portakal, Selçuk Tepeli, İsmail Küçükkaya, Gülbin Tosun, Merve Yıldırım, İlker Karagöz, Nazlı Tolga gibi ülkemizin en önemli spikerleri yetiştirdi. Büyük hoca 14 yıldır FOX Haber Genel Yayın yönetmenliğini reytinglerde uzak ara birinci olarak yapıyor. ‘Orta Sayfa' ile yeni bir ekran sayfası açmış oldu. Şentürk'ün moderatörlüğünü yaptığı programın yorumcuları Gazeteci Nevşin Mengü, SÖZCÜ Yazarları Deniz Zeyrek ve Çiğdem Toker, Gazeteci Murat Yetkin oldu. ‘Orta Sayfa' seyirciden tam not aldı. TV tarihinde ilk kez tartışma olmadan, herkes kendi fikrini beyan ederek çok önemli reytinglere ulaştı. Keramet demek ki formatta değil dillerdeymiş. Sevgi ile kalın…