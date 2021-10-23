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Aleyna Solaker ‘Benim Hayatım’ dizisinde

Dizi filmlerin aranılan yüzlerinden biri olan Aleyna Solaker sessizliğini bozdu. Yakında yayın hayatına girecek ‘Benim Hayatım' dizisinde Yasemin karakteri ile start verecek. Star TV ekranların da yakın zamanda yayına başlayacak dizinin ilk bölümü çekildi. Daha önce yayınlanan ve üç buçuk yıl süren çok izlenen, ‘Kırgın Çiçekler' dizisinin dikkat çeken başrol oyuncularından biri olarak tanınan Solaker, düzgün fiziği ve güzelliği dışında oyunculukta gösterdiği başarılı performansıyla da göz dolduruyor. Pana Film'in yapımcılığını üstlendiği dizi ilginç ve dikkat çeken öyküsüyle izleyiciyi ekranlara bağlayacak. Erkan Petekkaya'nın ülkemizin en iyi oyuncularından olduğunu hepimiz biliyoruz. ‘Kırmızı Oda'daki önemli performansını hepimiz yakından takip ediyoruz. Özellikle reyting karnesinin en önemli isimlerinden olan Petekkaya, başaralı çizgisini bu dizide sürdüreceğinden eminim. Nehir Erdoğan da bugüne kadar oynadığı dizilerde hep zirvedeki bayan oyuncu olmanın bayrağını taşırken, güçlü oyun kabiliyetine sahip Erkan Petekkaya ile harika bir ikili oluşturacağını düşünüyorum. Spor ekranın Erman Toroğlu geçen pazar akşamı yine yorum yaptığı programda uygulamalı anlatımları ile yine kendi izlettirdi. Merkez hakem komitesi başkanı Serdar Tatlı ile 2 hafta önce Şanlıurfa'da bir araya geldik. Koyu bir sohbet gerçekleştirdiğimizde başkanın ne kadar çok çalıştığına şahit oldum. Tüm oynanan maçların pozisyonlarını tekrarını defalarca izleyip yorum yaptığın bana söyleyen, Serdar Tatlı hoca konulara olan hakimiyetini görünce, oynanan maçlardaki hakem hatalarının gayet normal bir durum olduğunu gözlemledim. Çünkü bir hakem sonuçta futbolcu gibi bir insan, futbolcu 10 maç iyi oynar 1 maç hata yapar. Hakemler için de bu geçerli bir kavram. Serdar Tatlı başkanın özellikle maçlara görevlendirdikleri hakemleri defalarca performanslarını izleyip, inisiyatif kullandıkları bire bir sohbette anladım. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı'nın istifası beni memnun etmedi tam aksi üzdü. Ali palabıyık, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi hakemler zirveye çıkma yolunda büyük ivmeler Avrupa'da, Serdar Başkan zamanında kazandılar….